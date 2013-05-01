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Фиш и Чип. Вредные друзья Фиш и Чип. Вредные друзья
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Fish N Chips: The Movie

Фиш и Чип. Вредные друзья, 2013

2013 / Канада
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Забавные приключения котенка и золотой рыбки
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Причины посмотреть Факты О фильме

На российские экраны выходит канадский мультфильм 2013 года «Фиш и Чип. Вредные друзья». Анимационных героев озвучили Джон Легуизамо («Джон Уик 2») и Марио Кантоне («Три дня в Вегасе»).

Мультфильм расскажет о двух необычных друзьях – котенка Чипа и золотой рыбке Фиш. Малышей и их родителей ждут забавные приключения в духе легендарных «Тома и Джерри».

- Слоган мультфильма: «Лучшие враги навсегда»

Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они – враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера онлайн 31 декабря 2013
Премьера в мире 1 мая 2013
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэн Креч
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Фиш и Чип. Вредные друзья 2 постера
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Фиш и Чип. Вредные друзья смотреть онлайн

Фиш и Чип. Вредные друзья
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за 1 рубль
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Детская анимация ― практически самостоятельный жанр и стоит в стороне от полнометражных работ крупных студий. Здесь не обратят внимание на реалистичную шерсть кота и плавность движений, как в последней «Истории игрушек». Наоборот, авторы стараются упростить визуальный стиль для маленьких детей, еще не столь хорошо воспринимающих мелкие детали. Здесь на первый план выходят яркие краски, запоминающиеся образы и поучительные сюжеты. Небольшие эпизоды собирают миллионные просмотры на…
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