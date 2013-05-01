Фиш и Чип. Вредные друзья, 2013

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме На российские экраны выходит канадский мультфильм 2013 года «Фиш и Чип. Вредные друзья». Анимационных героев озвучили Джон Легуизамо («Джон Уик 2») и Марио Кантоне («Три дня в Вегасе»). Мультфильм расскажет о двух необычных друзьях – котенка Чипа и золотой рыбке Фиш. Малышей и их родителей ждут забавные приключения в духе легендарных «Тома и Джерри». Развернуть - Слоган мультфильма: «Лучшие враги навсегда» Развернуть Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они – враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись. Развернуть 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2013 Премьера в России 11 июля 2019 Премьера онлайн 31 декабря 2013 Премьера в мире 1 мая 2013 Возраст 6+ Прокатчик Кинологистика Режиссер Дэн Креч Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат

Фиш и Чип. Вредные друзья смотреть онлайн Смотрите в

за 1 рубль