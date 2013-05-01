Фиш и Чип. Вредные друзья, 2013

На российские экраны выходит канадский мультфильм 2013 года «Фиш и Чип. Вредные друзья». Анимационных героев озвучили Джон Легуизамо («Джон Уик 2») и Марио Кантоне («Три дня в Вегасе»).
Мультфильм расскажет о двух необычных друзьях – котенка Чипа и золотой рыбке Фиш. Малышей и их родителей ждут забавные приключения в духе легендарных «Тома и Джерри».
- Слоган мультфильма: «Лучшие враги навсегда»
Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они – враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись.