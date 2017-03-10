Между нами музыка, 2018

Юная Фэй мечтает о музыкальной карьере, и в этом ей может помочь богатый и влиятельный продюсер Кук. Их связывают не только деловые отношения. Но однажды на вечеринке девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи. Он тоже только в начале своего пути наверх. Между ними с первой минуты возникает такое притяжение, сопротивляться которому бесполезно. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина, Ронда. Каждому в этом любовном четырехугольнике неизбежно придется сделать свой выбор, счастливый или катастрофический.