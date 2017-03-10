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Song to Song

Между нами музыка, 2018

2018 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня Фэй, начинающая гитаристка, в попытке пробиться в мир большого шоу-бизнеса начинает роман с музыкальным продюсером Куком. На одной из его вечеринок она знакомится с БиВи, другим музыкантом, работающим на Кука. Между ними возникает любовный треугольник, о котором БиВи не подозревает: Фэй и Кук решают сохранить это в тайне от него. Какое-то время троица счастливо проводит время вместе, но однажды между мужчинами пробегает черная кошка… 

  • Оригинальное название фильма переводится на русский как «Песня за песней».
  • Как и всегда у режиссера Терренса Малика, происходящее на съемочной площадке было окружено завесой тайны: например, участие в фильме Майкла Фассбендера, Вэла Килмера и Кристиана Бейла было раскрыто только после того, как они были замечены папарацци на одной из локаций. Впрочем, Бейл сыграл все свои сцены всего за три съемочных дня.
  • Съемки фильма были завершены в конце 2012 года. Его первая монтажная сборка длилась 8 часов, что потребовало от Малика более длительный период на постпродакшн. Значительное сокращение и переозвучка фильма заняли почти пять лет, при этом кадры с участием большей части звездного каста были полностью вырезаны.
  • Оператором фильма стал Эммануэль Любецки, постоянный соратник и коллега Малика. Визуальное решение выполнено в привычном для режиссера стиле: сверхширокоугольный объектив и активное использование натурального света придают фильму ощущение забытого воспоминания.

Юная Фэй мечтает о музыкальной карьере, и в этом ей может помочь богатый и влиятельный продюсер Кук. Их связывают не только деловые отношения. Но однажды на вечеринке девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи. Он тоже только в начале своего пути наверх. Между ними с первой минуты возникает такое притяжение, сопротивляться которому бесполезно. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина, Ронда. Каждому в этом любовном четырехугольнике неизбежно придется сделать свой выбор, счастливый или катастрофический.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 10 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Натали Портман
Натали Портман
Руни Мара
Руни Мара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Между нами музыка 4 постера
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Между нами музыка
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Четверо молодых людей пересекаются во время техасского рок-фестиваля в Остине. Под грохот рок-музыки у сцены и за ней разворачиваются четыре истории – Кука, Биви, Фэй и Ронды. У каждого из них есть свои демоны в голове, но их объединяет жажда ощутить себя живым и стать успешным. Кадр из фильма «Песня за песней» Противоречивый Терренс Малик снова собрал в своем странном произведении ряд известных имен, начиная от Райана Гослинга (Биви) и заканчивая Натали Портман…
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Anastasia Ganina 2 октября 2017, 22:56
Every kiss felt like half of what it should be
Песня за песней (Song to song, 2015, Терренс Малик) - удивительный фильм по всем показателям. Первое -… Читать дальше…
Наталия Петряшова 22 сентября 2019, 22:25
Друзья! Может, я не поняла глубокого смысла и задумки режиссёра фильма, но для меня это был полный бред..... На протяжении всего фильма звёздные… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
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2 апреля 2020 10:00
Майкл Фассбендер сыграл Люцифера в фильме «Невесомость» с Райаном Гослингом и Руни Мара Не так давно Майкл Фассбендер объявил, что берет паузу на неопределенный срок и собирается отдохнуть от напряженного графика съемок – однако в 2017 году актера можно будет увидеть еще в
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6 января 2017 07:52
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