Между нами музыка, 2018

Главная героиня Фэй, начинающая гитаристка, в попытке пробиться в мир большого шоу-бизнеса начинает роман с музыкальным продюсером Куком. На одной из его вечеринок она знакомится с БиВи, другим музыкантом, работающим на Кука. Между ними возникает любовный треугольник, о котором БиВи не подозревает: Фэй и Кук решают сохранить это в тайне от него. Какое-то время троица счастливо проводит время вместе, но однажды между мужчинами пробегает черная кошка…
Юная Фэй мечтает о музыкальной карьере, и в этом ей может помочь богатый и влиятельный продюсер Кук. Их связывают не только деловые отношения. Но однажды на вечеринке девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи. Он тоже только в начале своего пути наверх. Между ними с первой минуты возникает такое притяжение, сопротивляться которому бесполезно. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина, Ронда. Каждому в этом любовном четырехугольнике неизбежно придется сделать свой выбор, счастливый или катастрофический.
Песня за песней (Song to song, 2015, Терренс Малик) - удивительный фильм по всем показателям. Первое -… Читать дальше…