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Амбивалентность Амбивалентность
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Амбивалентность, 2018

2018 / Россия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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История двух 25-летних друзей-психиатров, которые отличаются абсолютно во всем
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«Амбивалентность» — история двух 25-летних друзей-психиатров, которые отличаются абсолютно во всем. Один действует по правилам, а второй экспериментирует. Один день и ночь впитывает новые знания, а второй живет в хаосе. Они оба способны на любовь, но каждый по-разному. И только в одном они совпадают — в своей страсти к Катерине Сергеевне, которая является мамой для одного и любовницей для второго.

«Амбивалентность» — вторая полнометражная работа Антона Бильжо, снявшего в 2016 году ленту «Рыба-мечта». Главные роли в его новом проекте исполнили Данил Стеклов из «Комбината «Надежда» и известный своими ролями в популярных сериалах Егор Морозов.

- Фильм «Амбивалентность» был показан на кинофестивале «Окно в Европу», а также на мурманском фестивале «Северный ветер».

- Отец режиссера Андрей Бильжо является известным художником и юмористом, но имеет образование психиатра.

- Бюджет «Амбивалентности» составил 30 миллионов рублей.

- Изначально фильм назывался «Любить ненавидя», однако в процессе название несколько раз менялось. То же самое касается и финала картины.

Два друга, два молодых психиатра, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй — нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один — Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого — любовница.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера в мире 12 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Антон Бильжо
Антон Бильжо
В ролях
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Егор Морозов
Егор Морозов
Ольга Цирсен
Ольга Цирсен
Валентина Куваева
Валентина Куваева
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В начале фильма «амбивалентность» для главных героев — всего лишь научный термин. Одно из многих понятий, с которыми приходится иметь дело в ординатуре на кафедре психиатрии. Отличник Стас (Егор Морозов), парень из интеллигентной семьи, к учёбе относится серьёзно, но пасует, когда дело доходит до прямых контактов с пациентами. Его лучший друг Петя (Данил Стеклов), напротив, невнимателен на лекциях, но умеет успокоить разбушевавшегося во время обхода больного. Трудно…
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