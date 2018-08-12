Амбивалентность, 2018

«Амбивалентность» — история двух 25-летних друзей-психиатров, которые отличаются абсолютно во всем. Один действует по правилам, а второй экспериментирует. Один день и ночь впитывает новые знания, а второй живет в хаосе. Они оба способны на любовь, но каждый по-разному. И только в одном они совпадают — в своей страсти к Катерине Сергеевне, которая является мамой для одного и любовницей для второго.

«Амбивалентность» — вторая полнометражная работа Антона Бильжо, снявшего в 2016 году ленту «Рыба-мечта». Главные роли в его новом проекте исполнили Данил Стеклов из «Комбината «Надежда» и известный своими ролями в популярных сериалах Егор Морозов.