Амбивалентность, 2018

«Амбивалентность» — история двух 25-летних друзей-психиатров, которые отличаются абсолютно во всем. Один действует по правилам, а второй экспериментирует. Один день и ночь впитывает новые знания, а второй живет в хаосе. Они оба способны на любовь, но каждый по-разному. И только в одном они совпадают — в своей страсти к Катерине Сергеевне, которая является мамой для одного и любовницей для второго.
«Амбивалентность» — вторая полнометражная работа Антона Бильжо, снявшего в 2016 году ленту «Рыба-мечта». Главные роли в его новом проекте исполнили Данил Стеклов из «Комбината «Надежда» и известный своими ролями в популярных сериалах Егор Морозов.
- Фильм «Амбивалентность» был показан на кинофестивале «Окно в Европу», а также на мурманском фестивале «Северный ветер».
- Отец режиссера Андрей Бильжо является известным художником и юмористом, но имеет образование психиатра.
- Бюджет «Амбивалентности» составил 30 миллионов рублей.
- Изначально фильм назывался «Любить ненавидя», однако в процессе название несколько раз менялось. То же самое касается и финала картины.
Два друга, два молодых психиатра, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй — нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один — Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого — любовница.