Джокер, 2019

Тодд Филлипс, режиссер комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе», попробовал себя в непривычном жанре и перенес на большие экраны драматическую историю знаменитого супрезлодея. Роль Джокера виртуозно исполнил Хоакин Феникс («Братья Систерс»), его больную мать сыграла Фрэнсис Конрой («Американская история ужасов»), возлюбленную – Зази Битц («Дэдпул 2»), а ведущего ток-шоу – Роберт Де Ниро.
Фильм расскажет о том, как хороший парень Артур Флек превратился в величайшего злодея Готэма и заклятого врага Бэтмена. Юноша с добрым сердцем тяжело переживал жестокое отношение со стороны людей, но со времен отрастил защитную броню и стал клоуном-принцем преступного мира.
Первоначально роль Джокера должен был сыграть Леонардо ДиКаприо, но актер отказался от участия в проекте ради съемок в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Для роли Джокера Хоакину Фениксу пришлось сбросить вес, чтобы достоверно изобразить психически нездорового человека
«Джокер» - первый фильм, где центральное место отведено врагу Бэтмена. В других лентах Брюс Уэйн (Бэтмен) был всегда на первых ролях
Фильм Тодда Филлипса никак не связан с картинами киновселенной DC
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
Плохие отзывы могут оставить здесь только бесчувственные и непонимающие глубины фильма люди!!!!