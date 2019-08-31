Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джокер Джокер
Киноафиша Фильмы Джокер
Joker

Джокер, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
549 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
Путь становления самого известного злодея Готэма и заклятого врага Бэтмена
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Тодд Филлипс, режиссер комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе», попробовал себя в непривычном жанре и перенес на большие экраны драматическую историю знаменитого супрезлодея. Роль Джокера виртуозно исполнил Хоакин Феникс («Братья Систерс»), его больную мать сыграла Фрэнсис Конрой («Американская история ужасов»), возлюбленную – Зази Битц («Дэдпул 2»), а ведущего ток-шоу – Роберт Де Ниро.

Фильм расскажет о том, как хороший парень Артур Флек превратился в величайшего злодея Готэма и заклятого врага Бэтмена. Юноша с добрым сердцем тяжело переживал жестокое отношение со стороны людей, но со времен отрастил защитную броню и стал клоуном-принцем преступного мира.

 

Первоначально роль Джокера должен был сыграть Леонардо ДиКаприо, но актер отказался от участия в проекте ради съемок в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Для роли Джокера Хоакину Фениксу пришлось сбросить вес, чтобы достоверно изобразить психически нездорового человека

«Джокер» - первый фильм, где центральное место отведено врагу Бэтмена. В других лентах Брюс Уэйн (Бэтмен) был всегда на первых ролях

 Фильм Тодда Филлипса никак не связан с картинами киновселенной DC

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

8.1 Оцените
549 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 17 декабря 2019
Премьера в мире 31 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Зази Битц
Зази Битц
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Фильмы про изгоев Фильмы про изгоев
Фильмы про клоунов Фильмы про клоунов
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Фильмы по комиксам DC Фильмы по комиксам DC
Постер фильма Джокер 9 постеров
Венецианский кинофестиваль «Золотой лев»
Золотой глобус Лучшая мужская роль (драма)
Золотой глобус Лучшая музыка к фильму
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Никто не принимает Артура Флека — кажется, даже он сам. Клоун-неудачник и вечный одиночка, он мечтает о карьере стендап-комика, но публика охотнее станет смеяться над ним самим, нежели над его шутками. Стать полноценным членом общества в агрессивном и грязном Готэме ему также мешает уникальная болезнь. Дело в том, что Артур буквально начинает задыхаться от смеха в самых неподходящих ситуациях и никак не может это контролировать, что часто играет с ним злую шутку. Отношения с девушками не…
Читать
vyelskaya 4 октября 2019, 08:35
Это прекрасный фильм, красивый и глубокий. Мы выплакали все слезы.
Плохие отзывы могут оставить здесь только бесчувственные и непонимающие глубины фильма люди!!!!
valtoliver 3 октября 2019, 17:04
Очень тяжелый фильм, емли вы ждете экшена, то фильм не об этом.
Отзывы Написать
549 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Джокер
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел Многочисленные слухи наконец подтвердились.
Написать
8 июня 2022 12:14
Warner Bros Discovery планирует серьезно изменить свой подход к персонажам DC На повестке – поиск человека, который бы стал для DС своим Кевином Файги.
Написать
15 апреля 2022 13:42
Уиллем Дефо ответил фанатам, которые видят его в роли Джокера: «Приятно слышать, что ты похож на социопата» Он уверен, что на такое восприятие влияет и его мимика. 
Написать
1 февраля 2022 12:39
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный дублированный трейлер
Финальный дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши