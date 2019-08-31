Джокер, 2019

Тодд Филлипс, режиссер комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе», попробовал себя в непривычном жанре и перенес на большие экраны драматическую историю знаменитого супрезлодея. Роль Джокера виртуозно исполнил Хоакин Феникс («Братья Систерс»), его больную мать сыграла Фрэнсис Конрой («Американская история ужасов»), возлюбленную – Зази Битц («Дэдпул 2»), а ведущего ток-шоу – Роберт Де Ниро.

Фильм расскажет о том, как хороший парень Артур Флек превратился в величайшего злодея Готэма и заклятого врага Бэтмена. Юноша с добрым сердцем тяжело переживал жестокое отношение со стороны людей, но со времен отрастил защитную броню и стал клоуном-принцем преступного мира.