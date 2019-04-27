Большое путешествие, 2019

Непутевый Аист, сотрудник центра по доставке младенцев, случайно перепутал данные и принес маленького Панду вместо его семьи медведю по прозвищу Мик-Мик. Мишка не терпит беспорядка и принимает решение самостоятельно исправить промах бестолкового курьера. Он отправляется в Южный Китай, чтобы передать кроху его настоящим родителям. Вместе с ним в увлекательную поездку навязывается Оскар – заяц, живущий по соседству. В пути к ним присоединяются другие персонажи: тигр Амур, пеликан Дюк и нетипично пугливый волк Янус.
В жизни бурого медведя Мик-Мика все было тихо и спокойно, пока самый бестолковый на свете аист-почтальон по ошибке не доставил к нему малыша панду. И теперь Мик-Мик в компании с беспокойным соседом, зайцем Оскаром, отправляется в невероятное путешествие из России в Китай, чтобы вернуть малыша панду домой… В пути им придется преодолеть бурные реки, величественные горы, знойную пустыню Гоби, Великую Китайскую Стену и непроходимые джунгли, встретиться с опасными гиенами и коварным питоном и обрести новых верных друзей!