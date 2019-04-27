Большое путешествие, 2019

В жизни бурого медведя Мик-Мика все было тихо и спокойно, пока самый бестолковый на свете аист-почтальон по ошибке не доставил к нему малыша панду. И теперь Мик-Мик в компании с беспокойным соседом, зайцем Оскаром, отправляется в невероятное путешествие из России в Китай, чтобы вернуть малыша панду домой… В пути им придется преодолеть бурные реки, величественные горы, знойную пустыню Гоби, Великую Китайскую Стену и непроходимые джунгли, встретиться с опасными гиенами и коварным питоном и обрести новых верных друзей!