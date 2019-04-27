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Большое путешествие, 2019

2019 / Россия / США
5.6 Оцените
20 голосов
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Медведь и заяц отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть домой малыша-панду
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Причины посмотреть Факты О фильме

Непутевый Аист, сотрудник центра по доставке младенцев, случайно перепутал данные и принес маленького Панду вместо его семьи медведю по прозвищу Мик-Мик. Мишка не терпит беспорядка и принимает решение самостоятельно исправить промах бестолкового курьера. Он отправляется в Южный Китай, чтобы передать кроху его настоящим родителям. Вместе с ним в увлекательную поездку навязывается Оскар – заяц, живущий по соседству. В пути к ним присоединяются другие персонажи: тигр Амур, пеликан Дюк и нетипично пугливый волк Янус.

  • В озвучке мультфильма принимали участие российские знаменитости. Например, голос Оскара принадлежит Максиму Галкину, а пеликана воплотил Филипп Киркоров.
  • Сценарий российской мультипликационной картины принадлежит перу Билли Фролика – одному из авторов «Мадагаскара» и других известных мультфильмов.
  • По словам Киркорова, в работе над озвучкой пеликана ему очень помогли его дети.
  • Для фигуристки Татьяны Навки, которая подарила голос Панде-маме, это первый опыт озвучивания, от которого звезда осталась в восторге.
  • Мультфильм стал самым успешным российским проектом за рубежом. В Голландии он собрал почти 2 млн долларов.

В жизни бурого медведя Мик-Мика все было тихо и спокойно, пока самый бестолковый на свете аист-почтальон по ошибке не доставил к нему малыша панду. И теперь Мик-Мик в компании с беспокойным соседом, зайцем Оскаром, отправляется в невероятное путешествие из России в Китай, чтобы вернуть малыша панду домой… В пути им придется преодолеть бурные реки, величественные горы, знойную пустыню Гоби, Великую Китайскую Стену и непроходимые джунгли, встретиться с опасными гиенами и коварным питоном и обрести новых верных друзей!

5.6 Оцените
20 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 апреля 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 27 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Наталья Нилова
Наталья Нилова
Все актеры и съемочная группа
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Большое путешествие
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за 1 рубль
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Ещё со времён сказок о животных и Эзопа остаются востребованы аллегорические сюжеты про животных. В современном масскульте это здорово монетизировано корпорацией DreamWorks, анимацию которой можно даже выделить в отдельный жанр – «мультфильмы про животных со странной мордой». Схема таких сюжетов проста: животные, чья морда (или лицо?) выражает что-то среднее между сардонической насмешкой и зубной болью, вместе путешествуют, преодолевают преграды, побеждают врагов, учатся…
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Денис Родионов 1 мая 2019, 06:07
Невозможно купить электронный билет онлайн, как только доходит до оплаты, просто крутится кружок загрузки бесконечно, после чего выбраные места… Читать дальше…
Наталья Коробова 5 мая 2019, 18:57
Не ходите! Пожалейте время и деньги! НЕ смешно, НЕ интересно, НЕ захватывает, много-много НЕ!!! Ходили сегодня с двумя детьми: 6 лет и 11 лет,… Читать дальше…
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