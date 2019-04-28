Плюс один, 2019

«Плюс один» – романтическая комедия, продюсерами, сценаристами и режиссерами которой выступили Джефф Чен и Эндрю Раймер. Фильм стал дебютным для обоих режиссеров. В 2017 году к актерскому составу присоединились Майя Эрскин («Мужчина ищет женщину»), Джек Куэйд («Голодные игры»), Бек Беннетт («Медвежонок Бригсби»), Розалинд Чао («Звездный путь: следующее поколение»), Перри Ривз ( сериал «Красавцы») и Эд Бегли мл. («Человек эпохи возрождения»).

По сюжету фильма Бен и Элис – друзья со времен колледжа. Им предстоит провести лето, полное свадеб, но у обоих нет пары – плюс один. Герои быстро находят решение: каждый из них притворится второй половинкой другого. Но к чему приведет эта игра в любовь, и смогут ли герои остаться только друзьями, когда вокруг царит атмосфера влюбленности?