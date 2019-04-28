Плюс один, 2019

«Плюс один» – романтическая комедия, продюсерами, сценаристами и режиссерами которой выступили Джефф Чен и Эндрю Раймер. Фильм стал дебютным для обоих режиссеров. В 2017 году к актерскому составу присоединились Майя Эрскин («Мужчина ищет женщину»), Джек Куэйд («Голодные игры»), Бек Беннетт («Медвежонок Бригсби»), Розалинд Чао («Звездный путь: следующее поколение»), Перри Ривз ( сериал «Красавцы») и Эд Бегли мл. («Человек эпохи возрождения»).
По сюжету фильма Бен и Элис – друзья со времен колледжа. Им предстоит провести лето, полное свадеб, но у обоих нет пары – плюс один. Герои быстро находят решение: каждый из них притворится второй половинкой другого. Но к чему приведет эта игра в любовь, и смогут ли герои остаться только друзьями, когда вокруг царит атмосфера влюбленности?
- Премьера фильма состоялась в апреле 2019 года на кинофестивале Трайбека.
- Майя Эрскин, Финн Уиттрок и Алекс Анфангер посещали одну старшую школу.
- Актрисы Майя Эрскин и Анна Конкл вместе создали комедийный веб-сериал PEN15 (2019).
Лето — пора свадеб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой. Удастся ли им устоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями?