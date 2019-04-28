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Plus One

Плюс один, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Фильм для тех, кого этим летом не позвали на свадьбу, но очень хотелось.
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«Плюс один» – романтическая комедия, продюсерами, сценаристами и режиссерами которой выступили Джефф Чен и Эндрю Раймер. Фильм стал дебютным для обоих режиссеров. В 2017 году к актерскому составу присоединились Майя Эрскин («Мужчина ищет женщину»), Джек Куэйд («Голодные игры»), Бек Беннетт («Медвежонок Бригсби»), Розалинд Чао («Звездный путь: следующее поколение»), Перри Ривз ( сериал «Красавцы») и Эд Бегли мл. («Человек эпохи возрождения»).

По сюжету фильма Бен и Элис – друзья со времен колледжа. Им предстоит провести лето, полное свадеб, но у обоих нет пары – плюс один. Герои быстро находят решение: каждый из них притворится второй половинкой другого. Но к чему приведет эта игра в любовь, и смогут ли герои остаться только друзьями, когда вокруг царит атмосфера влюбленности?

- Премьера фильма состоялась в апреле 2019 года на кинофестивале Трайбека.

- Майя Эрскин, Финн Уиттрок и Алекс Анфангер посещали одну старшую школу.

- Актрисы Майя Эрскин и Анна Конкл  вместе создали комедийный веб-сериал PEN15 (2019).

Лето — пора свадеб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой. Удастся ли им устоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями?

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 8 августа 2019
Премьера онлайн 1 февраля 2020
Премьера в мире 28 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джефф Чан
Джефф Чан
В ролях
Майя Эрскин
Майя Эрскин
Джек Куэйд
Джек Куэйд
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Алекс Анфанджер
Алекс Анфанджер
Кирстен Армстронг
Кирстен Армстронг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плюс один 3 постера
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Плюс один
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Бен (Джек Куэйд, кстати говоря, сын Мег Райан и Денниса Куэйда) и Элис (Майя Эрскин) ― друзья. И ничего больше. Просто друзья. Да. Друзья. Они оба одиноки, но по разным причинам. Элис переживает тяжёлое расставание с парнем, с которым долго встречалась, Бену же, подобно ребёнку в магазине мороженого, хочется попробовать все вкусы и не останавливаться на одном.   Друзья попадают в специфическую ситуацию. Их кругу общения под тридцатник, и все вокруг начали оголтело жениться. В общей…
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