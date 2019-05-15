Промар, 2019

Режиссер сериалов «Гуррен Лаганн» и «Убить или быть убитым» Хироюки Имаиси снял полнометражное аниме «Промаре».
История развернется вокруг Гало – новичка команды «Пылающее спасение», на его пути встают неизвестные мутанты, которые не боятся огня.
Третья совместная работа режиссера Хироюки Имаиси и сценариста Кадзуки Накасимы после «Гуррен Лаганн» и «Убить или быть убитым»
Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.