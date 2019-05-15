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Промар Промар
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Promare

Промар, 2019

2019 / Япония
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29 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер сериалов «Гуррен Лаганн» и «Убить или быть убитым» Хироюки Имаиси снял полнометражное аниме «Промаре».

История развернется вокруг Гало – новичка команды «Пылающее спасение», на его пути встают неизвестные мутанты, которые не боятся огня.

Третья совместная работа режиссера Хироюки Имаиси и сценариста Кадзуки Накасимы после «Гуррен Лаганн» и «Убить или быть убитым»

Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 8 апреля 2021
Премьера в мире 15 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Хироюки Имаиси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Промар 3 постера
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Тридцать лет назад на Земле случилось Глобальное Возгорание. У тысяч людей внезапно пробудились прометические способности. Магма потекла по венам новых «прометеев», изливаясь наружу смертоносным пламенем, сжигающим всё на своём пути. Города, дома, людей. В огне мирового пожара некоторые из «опаленных» мутантов научились управлять своим талантом, остальные были схвачены спецслужбами и заперты под ледяной замок, но только история на этом не закончилась. Безбашенный Гало…
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