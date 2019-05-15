Промар, 2019

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат

Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Тридцать лет назад на Земле случилось Глобальное Возгорание. У тысяч людей внезапно пробудились прометические способности. Магма потекла по венам новых «прометеев», изливаясь наружу смертоносным пламенем, сжигающим всё на своём пути. Города, дома, людей. В огне мирового пожара некоторые из «опаленных» мутантов научились управлять своим талантом, остальные были схвачены спецслужбами и заперты под ледяной замок, но только история на этом не закончилась. Безбашенный Гало… Читать