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В Кейптаунском порту В Кейптаунском порту
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В Кейптаунском порту, 2019

2019 / Россия
5.3 Оцените
11 голосов
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Судьбы трех солдат переплетаются самым невероятным образом.
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«В Кейптаунском порту» - российская драма от режиссёра и сценариста Александра Велединского («Географ глобус пропил», «Бригада»), повествующая о встрече трёх людей, каждый из которых верит, что убил двух других. После роковой перестрелки на Дальнем Востоке в 1945 году судьбы приводят героев в разные точки мира – Крым, Африку и Ленинград. И 50 лет спустя воспоминания о том дне до сих пор играют яркими красками.

Опытный актёрский состав с Владимиром Стекловым («Олигарх», «Годунов»), Сергеем Сосновским («Жить», «Метро»), Юрием Кузнецовым («Брат») и Александром Робаком, который уже работал с Велединским в фильме «Географ глобус пропил», обещает передать историю о необычном трио во всей её полноте. Фаталистическая картина не только расскажет о насыщенной жизни, прожитой участниками перестрелки, но и о роли каждого из них в судьбе друг друга.

Картина основана на реальных событиях, произошедших с отцом режиссёра в 1945 году.Сценарий автобиографичного фильма был написан 20 лет назад, но не был реализован из-за экономического кризиса. В 2008 году процесс работы над картиной был прерван по той же причине.

Олегу Ивановичу Янковскому нравился сценарий фильма. Он должен был сыграть главную роль в 2008 году.

Смерть Янковского повлияла не только на план выхода картины, но и на персонажа, которого в итоге сыграл Владимир Стеклов, - Велединский «повернул его характер на 180 градусов».

Действия фильма происходят на Дальнем Востоке, в Кейптауне, Севастополе и Санкт-Петербурге.

Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.

5.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Велединский
Александр Велединский
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Александр Робак
Александр Робак
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В Кейптаунском порту 2 постера
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В Кейптаунском порту смотреть онлайн

В Кейптаунском порту
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Если вы любите песню «В кейптаунском порту», то будете не разочарованы – в фильме она напевается не один раз, так что можно напевать с героями. Более того, ситуация, описанная в песне – вооружённая драка британских моряков с французскими, закончившаяся «мокрухой», – имеет важное, но не первостепенное значение для сюжета. Что же имеет первостепенное? Фильм Александра Велединского состоит из трёх сюжетных линий, соединённых одним событием –…
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20 апреля 2019 19:59
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