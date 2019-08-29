В Кейптаунском порту, 2019

«В Кейптаунском порту» - российская драма от режиссёра и сценариста Александра Велединского («Географ глобус пропил», «Бригада»), повествующая о встрече трёх людей, каждый из которых верит, что убил двух других. После роковой перестрелки на Дальнем Востоке в 1945 году судьбы приводят героев в разные точки мира – Крым, Африку и Ленинград. И 50 лет спустя воспоминания о том дне до сих пор играют яркими красками.

Опытный актёрский состав с Владимиром Стекловым («Олигарх», «Годунов»), Сергеем Сосновским («Жить», «Метро»), Юрием Кузнецовым («Брат») и Александром Робаком, который уже работал с Велединским в фильме «Географ глобус пропил», обещает передать историю о необычном трио во всей её полноте. Фаталистическая картина не только расскажет о насыщенной жизни, прожитой участниками перестрелки, но и о роли каждого из них в судьбе друг друга.