21 мост, 2019

Сюжетно этот фильм не рассказывает о мостах и вообще не особенно связан с ними, как может показаться из вроде бы говорящего названия «21 мост». Тем не менее, эти громадные и, несомненно, величественные сооружения острова Манхэттен сыграли в картине одну из главных ролей. Ведь, согласно сюжетной линии, охотясь за преступниками, нью-йоркские правоохранительные органы впервые прибегли к такой мере, как перекрытие всех путей с острова, а значит и тех самых двух десятков мостов из названия.
У главного детектива Андре Дэвиса есть совсем небольшой промежуток времени, чтобы выследить и поймать убийц, ведь мосты будут закрыты всю ночь, чтобы утром вновь открыться для начинающих очередной обычный день жителей. Конечно, поймает Андре преступников или убьёт на месте — большой вопрос, так как он знаменит тем, что не любит арестовывать убийц полицейских: он их убивает, в связи с чем уже находится под прицелом внутреннего расследования. В этот же раз ему предстоит выследить именно их — убийц полицейских.
Семь человек в форме и один гражданский были застрелены в бруклинском магазине, куда полицейские прибыли, чтобы задержать грабителей. В магазине обнаружились наркотики, которых оказалось гораздо больше, чем взяли разыскиваемые теперь преступники, что и протягивает не одну нить к более неприглядным глубинам дела.
В ходе расследования на свет выплывают и продажные полицейские, и наркокартели с их разборками и войнами, в гущу которых попадает и детектив.
Андре понимает, что убитые полицейские также не были чисты на руку. В том числе и раненый восьмой участник перестрелки — женщина из восемьдесят пятого участка, коллеги которой жаждут поквитаться.
Преследуемые им преступники оказываются бывшими военными. Детектив убивает одного из них, и почти арестовывает решившего сдаться второго, но та самая женщина, Фрэнки Бёрнс, стреляет в неугодного свидетеля, который, правда, всё равно успевает передать Андре информацию о наркокартелях.
Сыгравших в фильме Чедвика Боузмана и Кита Дэвида объединяет еще одна общая черта: оба они первыми сыграли супергероя комиксов Marvel Черную Пантеру. Чедвик Боузман, как прекрасно знают поклонники Marvel, дебютировал в роли Черной Пантеры в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние» (2016), став первым актером в этой роли в live-action фильме. Ну а Кит Дэвид вошел в историю как первый актер в образе Черной Пантеры вообще на экране – он озвучил супергероя в мультсериале «Фантастическая четвёрка» 1994 года.
В общей сложности в касте «21 моста» – сразу три актера, в разное время игравших в фильмах по комиксам Marvel. Первый – Чедвик Боузман, Черная Пантера из киновселенной Marvel. Второй – Дж. К. Симмонс, знакомый зрителям по роли Джей Джоны Джеймса из трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке (и вернувшийся к этой роли в неожиданном камео в «Возвращении домой», таким образом присоединившись к MCU). И, наконец, третий – Тейлор Китч, в свое время засветившийся в роли Гамбита в «Росомахе», спин-оффе «Людей Икс».
«21 мост» ознаменовал воссоединение Чедвика Боузмана, звезды Marvel, и режиссеров братьев Руссо, снявших для Marvel все три фильма с участием Чедвика – «Противостояние», «Войну бесконечности» и «Финал». В этом фильме они, однако, ограничились ролью исполнительных продюсеров, отдав режиссерское кресло Брайану Керку.
Производство фильма практически полностью проходило в Нью-Йорке – там же, где разворачивается и действие «21 моста» (по сюжету полицейский в исполнении Чедвика Боузмана перекрывает Нью-Йорк, чтобы добраться до убийц).
Премьеру «21 моста» переносили дважды – изначально фильм должен был выйти еще в июле, затем релиз перенесли на сентябрь и, наконец, на 22 ноября в США (5 декабря в России).
Режиссер боевика, Брайан Керк, до этого поставил несколько лучших эпизодов культовых сериалов «Игра престолов» и «Подпольная империя».
Поскольку действие в «21 мосте» преимущественно происходит ночью, съемочной группе приходилось работать в «ночном» режиме: съемочный день, как правило, начинался в шесть вечера и продолжался до шести утра.
Актриса Сиенна Миллер, сыгравшая роль полицейского Фрэнки Бёрнс, работала в фильме за гонорар, часть которого «покрыл» лично Чедвик Боузман. Как рассказывала в интервью сама Сиенна, запрошенная ею сумма гонорара оказалась высокой для студии. В жизни актрисы шёл не самый удачный период для съёмок, и она была согласна сниматься только за озвученную ею сумму. По итогу переговоров Чедвик предложил повысить гонорар актрисы за счёт собственного, заявив, что Сиенна достойна именно такой суммы денежного вознаграждения за свои труды.
Актриса отзывалась о поступке Боузмана как о чём-то, сильнее всего в жизни её поразившем. Оба актёра оказались большими ценителями работ друг друга, поэтому обоим очень хотелось, чтобы данное сотрудничество состоялось.
«21 мост» не сразу стало названием фильма. Первым вариантом был «17 мостов», так как именно мостов на Манхэттене действительно только семнадцать. Четыре сооружения, которые также «посчитали» в названии, на самом деле являются тоннелями.
Фильм получил неоднозначную оценку кинокритиков, удостоившись всё же более пятидесяти процентов положительных отзывов.
Бюджет данной картины составлял тридцать три миллиона долларов, что считается достаточно высокой цифрой в статистике подобного рода. Cборы по миру составили почти пятьдесят миллионов долларов.
Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе, 21 мост.