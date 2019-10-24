21 мост, 2019

Сюжетно этот фильм не рассказывает о мостах и вообще не особенно связан с ними, как может показаться из вроде бы говорящего названия «21 мост». Тем не менее, эти громадные и, несомненно, величественные сооружения острова Манхэттен сыграли в картине одну из главных ролей. Ведь, согласно сюжетной линии, охотясь за преступниками, нью-йоркские правоохранительные органы впервые прибегли к такой мере, как перекрытие всех путей с острова, а значит и тех самых двух десятков мостов из названия.

У главного детектива Андре Дэвиса есть совсем небольшой промежуток времени, чтобы выследить и поймать убийц, ведь мосты будут закрыты всю ночь, чтобы утром вновь открыться для начинающих очередной обычный день жителей. Конечно, поймает Андре преступников или убьёт на месте — большой вопрос, так как он знаменит тем, что не любит арестовывать убийц полицейских: он их убивает, в связи с чем уже находится под прицелом внутреннего расследования. В этот же раз ему предстоит выследить именно их — убийц полицейских.

Семь человек в форме и один гражданский были застрелены в бруклинском магазине, куда полицейские прибыли, чтобы задержать грабителей. В магазине обнаружились наркотики, которых оказалось гораздо больше, чем взяли разыскиваемые теперь преступники, что и протягивает не одну нить к более неприглядным глубинам дела.

В ходе расследования на свет выплывают и продажные полицейские, и наркокартели с их разборками и войнами, в гущу которых попадает и детектив.

Андре понимает, что убитые полицейские также не были чисты на руку. В том числе и раненый восьмой участник перестрелки — женщина из восемьдесят пятого участка, коллеги которой жаждут поквитаться.

Преследуемые им преступники оказываются бывшими военными. Детектив убивает одного из них, и почти арестовывает решившего сдаться второго, но та самая женщина, Фрэнки Бёрнс, стреляет в неугодного свидетеля, который, правда, всё равно успевает передать Андре информацию о наркокартелях.