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Blood Fest

Бладфест, 2018

2018 / США
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Главный герой попадает на фестиваль фильмов ужасов, который превращается в кровавый беспредел
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Дакс был маленьким, его мать убили прямо на его глазах. Несмотря на травму, мальчик не перестал любить фильмы ужасов. Спустя несколько лет он собирается отправиться с приятелями на «Кровавый фестиваль», где соберутся главные поклонники жанра. Однако отец Дакса против этой затеи. И чутье его не подводит, ведь попав на фестиваль, Дакс быстро понимает, что они с друзьями сами попадают в кровавый хоррор.

Режиссер хоррора «Массовое убийство в Виллиске» Оуэн Эгертон представляет свой новый фильм ужасов «Бладфест». В картине сыграли в основном малоизвестные молодые актеры, в числе которых Робби Кей из сериалов «Ганнибал: Возрождение» и «Однажды в сказке», Джейкоб Баталон из «Человека-паука: Возвращение домой», Сейшелл Гэбриел из «Повелителя стихий» и другие.

- Оуэн Эгертон выступил не только в качестве режиссера и сценариста, но также сыграл в «Бладфесте» одну из ролей.

- Премьера фильма «Бладфест» состоялась на кинофестивале SXSW в 2018 году.

- Бюджет картины «Бладфест» составил 1,2 миллиона долларов.

- Изначально «Бладфест» был запланирован как веб-сериал, но позже было решено сделать полнометражный фильм.

Ещё ребенком Дакс стал свидетелем убийства матери, но после этого не перестал любить фильмы ужасов. Через несколько лет в компании единомышленников парень готовится поехать на «Кровавый фестиваль», посвящённый самым известным картинам жанра, но отец сильно против. Всё-таки пробравшись на заветное мероприятие, Дакс с друзьями вскоре обнаруживает, что название у фестиваля буквальное — фанаты фильмов ужасов сами оказываются участниками кровавого хоррора.

4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера онлайн 31 августа 2018
Премьера в мире 9 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Оуэн Эгертон
Оуэн Эгертон
В ролях
Сейшелл Гэбриел
Сейшелл Гэбриел
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
Барбара Дункельман
Барбара Дункельман
Крис Дабек
Крис Дабек
Оуэн Эгертон
Оуэн Эгертон
Все актеры и съемочная группа
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Бладфест смотреть онлайн

Бладфест
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Наша рецензия
Молодой пацан Дакс (Робби Кей) обожает фильмы ужасов, которые регулярно смотрит вместе с мамой. Синефильская идиллия превращается в натуральный кошмар — как-то раз на Хэллоуин к ним домой пробирается психопат, который убивает женщину. Травмированный парень вырастает в самого настоящего хоррор-гика. Дакс вместе с друзьями фанатеет по вампирам, серийным убийцами и зомби. Очевидно, что крупнейший жанровый фестиваль они пропустить никак не могут. Бладфест обещает стать праздником…
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Тихон Грачанов 26 апреля 2019, 17:35
Отстой .... Рублей за 100 можно посмотреть и то - с натягом
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15 голосов
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саундтрек фильма Бладфест
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