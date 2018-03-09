Бладфест, 2018

Когда Дакс был маленьким, его мать убили прямо на его глазах. Несмотря на травму, мальчик не перестал любить фильмы ужасов. Спустя несколько лет он собирается отправиться с приятелями на «Кровавый фестиваль», где соберутся главные поклонники жанра. Однако отец Дакса против этой затеи. И чутье его не подводит, ведь попав на фестиваль, Дакс быстро понимает, что они с друзьями сами попадают в кровавый хоррор.

Режиссер хоррора «Массовое убийство в Виллиске» Оуэн Эгертон представляет свой новый фильм ужасов «Бладфест». В картине сыграли в основном малоизвестные молодые актеры, в числе которых Робби Кей из сериалов «Ганнибал: Возрождение» и «Однажды в сказке», Джейкоб Баталон из «Человека-паука: Возвращение домой», Сейшелл Гэбриел из «Повелителя стихий» и другие.