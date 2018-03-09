Бладфест, 2018

Когда Дакс был маленьким, его мать убили прямо на его глазах. Несмотря на травму, мальчик не перестал любить фильмы ужасов. Спустя несколько лет он собирается отправиться с приятелями на «Кровавый фестиваль», где соберутся главные поклонники жанра. Однако отец Дакса против этой затеи. И чутье его не подводит, ведь попав на фестиваль, Дакс быстро понимает, что они с друзьями сами попадают в кровавый хоррор.
Режиссер хоррора «Массовое убийство в Виллиске» Оуэн Эгертон представляет свой новый фильм ужасов «Бладфест». В картине сыграли в основном малоизвестные молодые актеры, в числе которых Робби Кей из сериалов «Ганнибал: Возрождение» и «Однажды в сказке», Джейкоб Баталон из «Человека-паука: Возвращение домой», Сейшелл Гэбриел из «Повелителя стихий» и другие.
- Оуэн Эгертон выступил не только в качестве режиссера и сценариста, но также сыграл в «Бладфесте» одну из ролей.
- Премьера фильма «Бладфест» состоялась на кинофестивале SXSW в 2018 году.
- Бюджет картины «Бладфест» составил 1,2 миллиона долларов.
- Изначально «Бладфест» был запланирован как веб-сериал, но позже было решено сделать полнометражный фильм.
Ещё ребенком Дакс стал свидетелем убийства матери, но после этого не перестал любить фильмы ужасов. Через несколько лет в компании единомышленников парень готовится поехать на «Кровавый фестиваль», посвящённый самым известным картинам жанра, но отец сильно против. Всё-таки пробравшись на заветное мероприятие, Дакс с друзьями вскоре обнаруживает, что название у фестиваля буквальное — фанаты фильмов ужасов сами оказываются участниками кровавого хоррора.