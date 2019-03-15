Битва за Землю, 2018

10 лет назад инопланетяне захватили планету и прочно на ней обосновались. Одна часть жителей Земли решила подружиться с пришельцами, но вторая вступила в опасное сопротивление. Глава полиции Чикаго вынужден в течение 24 часов отыскать и арестовать главаря повстанцев, иначе городу угрожает опасность.

Режиссер Руперт Уайатт, снявший «Восстание планеты обезьян», представляет свой новый фантастический проект «Битва за Землю». Одну из ролей в фильме сыграла известная актриса Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»). Также в картине снялся Машин Ган Келли, которого можно увидеть в ленте «Птичий короб» от Netflix.