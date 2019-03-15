Битва за Землю, 2018

10 лет назад инопланетяне захватили планету и прочно на ней обосновались. Одна часть жителей Земли решила подружиться с пришельцами, но вторая вступила в опасное сопротивление. Глава полиции Чикаго вынужден в течение 24 часов отыскать и арестовать главаря повстанцев, иначе городу угрожает опасность.
Режиссер Руперт Уайатт, снявший «Восстание планеты обезьян», представляет свой новый фантастический проект «Битва за Землю». Одну из ролей в фильме сыграла известная актриса Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»). Также в картине снялся Машин Ган Келли, которого можно увидеть в ленте «Птичий короб» от Netflix.
- Бюджет картины составил 25 миллионов долларов.
- Чтобы снять «Битву за Землю» режиссер Руперт Уайатт отказался от съемок фильма «Гамбит».
- На съемках «Битвы за Землю» актер Машин Ган Келли получил серьезное увечье, что, однако, не помешало ему практически сразу отправиться на гастроли, связанные с выходом его нового музыкального альбома.
- Джон Гудман уже играл у Руперта Уайатта в фильме «Игрок».
Уже 10 лет земля захвачена пришельцами. Часть населения сотрудничает с оккупантами, но часть в сопротивлении, ведет борьбу. У главы полиции Чикаго есть всего 24 часа, чтобы поймать лидера повстанцев Феникса, иначе город не спасти.
Можно ли фильм про вторжение пришельцев и революцию быть скучным?Данная кинокартина показала что может. Нудное,муторное… Читать дальше…