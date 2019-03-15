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Captive State

Битва за Землю, 2018

2018 / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Люди объявляют войну инопланетным захватчикам!
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10 лет назад инопланетяне захватили планету и прочно на ней обосновались. Одна часть жителей Земли решила подружиться с пришельцами, но вторая вступила в опасное сопротивление. Глава полиции Чикаго вынужден в течение 24 часов отыскать и арестовать главаря повстанцев, иначе городу угрожает опасность.

Режиссер Руперт Уайатт, снявший «Восстание планеты обезьян», представляет свой новый фантастический проект «Битва за Землю». Одну из ролей в фильме сыграла известная актриса Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»). Также в картине снялся Машин Ган Келли, которого можно увидеть в ленте «Птичий короб» от Netflix.

- Бюджет картины составил 25 миллионов долларов.

- Чтобы снять «Битву за Землю» режиссер Руперт Уайатт отказался от съемок фильма «Гамбит».

- На съемках «Битвы за Землю» актер Машин Ган Келли получил серьезное увечье, что, однако, не помешало ему практически сразу отправиться на гастроли, связанные с выходом его нового музыкального альбома.

- Джон Гудман уже играл у Руперта Уайатта в фильме «Игрок».

Уже 10 лет земля захвачена пришельцами. Часть населения сотрудничает с оккупантами, но часть в сопротивлении, ведет борьбу. У главы полиции Чикаго есть всего 24 часа, чтобы поймать лидера повстанцев Феникса, иначе город не спасти.

 

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 19 июня 2019
Премьера в мире 15 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Руперт Уайатт
Руперт Уайатт
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Джон Гудман
Джон Гудман
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
Кевин Дж. О’Коннор
Кевин Дж. О’Коннор
Алан Рак
Алан Рак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Битва за Землю 4 постера
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Битва за Землю
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Наша рецензия
Земля столкнулась с нашествием инопланетян. Иные формы жизни, намного более развитые, чем люди, захватили власть и установили на планете свой диктат. Действие разворачивается в Чикаго спустя девять лет после вторжения. Гэбриэл Драммонд считает, что его брат Рэйф, возглавлявший сопротивление, погиб, но вскоре он узнаёт, что надежда на свержение власти пришельцев ещё жива. Правда, в первую очередь повстанцам приходится сталкиваться не с самими захватчиками, а с людьми, перешедшими на сторону…
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Евгений Стешенко 1 июля 2019, 02:04
Весьма своеобразный фильм. Понравится далеко не каждому, так как очень затянут и совершенно без экшена. Нам с женой не зашёл. Но снят не плохо. Оценка 5 из 10.
Олег Чижик 13 июля 2019, 22:36
Мутотень на Земле
Можно ли фильм про вторжение пришельцев и революцию быть скучным?Данная кинокартина показала что может. Нудное,муторное… Читать дальше…
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13 голосов
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саундтрек фильма Битва за Землю
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Очередное инопланетное вторжение: Трейлер фантастики «Земля в осаде» В сети появился первый тизер-трейлер научно фантастического триллера «Земля в осаде» от режиссера Руперта Уайатта («Восстание планеты обезьян»,
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14 сентября 2018 09:58
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