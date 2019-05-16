Дылда, 2019

Фильм «Дылда» - это второй полнометражный и серьезный проект ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова, который поразил российское киносообщество фильмом «Теснота». Обе картины показали в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2018 и 2019, где Балагов дважды получил приз ФИПРЕССИ. В «Дылде» режиссер снял дебютанток в большом кино – Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину.
Фильм рассказывает о двух девушках - Ие и Маше - в середине 40-х годов прошлого столетия. Действия картины разворачиваются сразу после Великой Отечественной войны в разрушенном Ленинграде. Каждая из них хочет начать жизнь заново, но у них есть кое-что общее и это делает их и без того трудные судьбы еще более трудными и запутанными.
Действие фильма происходит в послевоенном Ленинграде. Половина города лежит в руинах, больницы переполнены вернувшимися солдатами, а блокадные дети ни разу в жизни не видели домашних животных. Ия, за высокий рост прозванная Дылдой, работает медсестрой в военном госпитале. Дылда страдает от посттравматического стрессового расстройства: иногда она на долгое время без движения замирает на месте. Она живет в коммунальной квартире вместе с Пашкой, малолетним сыном своей фронтовой подруги Маши, которая попросила Ию присмотреть за ребенком, пока она не вернется с фронта.
Однажды вечером из-за болезни Дылды в доме происходит трагедия, и скорое возвращение Маши не сулит обеим женщинам ничего хорошего. Но, возможно, любовь поможет им восстановить свои разрушенные жизни в этом разрушенном городе.
Участник программы Каннского кинофестиваля-2019 “Особый взгляд” (“Un Certain Regard”).
Особый взгляд Каннского кинофестиваля - лучший режиссер, Приз ФИПРЕССИ - особый взгляд.
Фильм снимался в Санкт-Петербурге.
Режиссер вдохновлялся книгой «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.
Изобразительно фильм решен в двух основных цветах: в изумрудном и пурпурном. Первый соответствует Дылде — он символизирует зелень травы, надежду на возвращение к жизни. Второй, цвет Маши, означает ржавчину, старость, невозможность отпустить прошлое. Сюжетное взаимодействие героинь постоянно отражается взаимодействием этих двух цветов на экране. Подобный прием Кантемир Балагов использовал в своем первом фильме под названием «Теснота».
Кантемир Балагов, режиссер картины, получивший с ней приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в секции «Особый взгляд», не смог присутствовать на церемонии награждения, так как сразу после премьеры улетел в Москву для работы над своим следующим фильмом. Вместо него награду получал продюсер фильма Александр Роднянский.
Сюжет фильма вдохновлен книгой Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Это документальный роман, состоящий из записанных Алексиевич рассказов женщин, воевавших на фронте Великой Отечественной войны. Почти все второстепенные сюжетные линии так или иначе соотносятся с рассказами этих женщин. Из визуального искусства рефренсами для «Дылды» стали картины «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа-старшего и «Крылья» Ларисы Шепитько, а так же живописные полотна голландских художников XVII века, в основном — Вермеера.
Команда художников-постановщиков картины приложила огромные усилия для того, чтобы максимально точно воссоздать декорации и реквизит в соответствии с атмосферой Ленинграда, восстанавливающегося после блокады. Например, самодельные тренажеры, которыми пользуются больные в госпитале, были точно скопированы с настоящих, найденных в больнице; трамвайные вагоны, принадлежащие тому времени, были позаимствованы у петербургского Музея Электрического транспорта; а газеты, которыми заклеены оконные щели, были найдены художником-реквизитором на Удельном рынке: это все выпуски газеты “Правда” за 1942 год.
Кантемир Балагов стремился избежать работы со звездами, чтобы создать у зрителя ощущение реалистичности происходящего. Поэтому в основных ролях заняты малоизвестные актеры, в том числе студенты актерских факультетов ВУЗов, а персонажей второго плана играют главным образом непрофессионалы.
Название фильма Балагов и сценарист Александр Терехов придумали уже после написания сценария. Другие варианты показались им чрезмерно пафосными. Кроме того, для Кантемира оно символизировало растерянность героинь в послевоенном пространстве, непонимание, как можно существовать после произошедшей с ними трагедии.
Фильм снят долгими кадрами, потому что для режиссера важна была плавность проживания зрителем ситуаций, в которых оказываются героини, а частый, дробный монтаж стер бы это ощущение. Этот прием используется в фильме начиная с эпизода появления героини Василисы Перелыгиной. По той же причине оператор Ксения Середа использует в основном средние и крупные планы: так зритель становится не свидетелем, а соучастником показанной истории.
В центре сюжета − жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и, главное, внутри - руины.
Наверное впервые вижу такой фильм.
Не стоит не внимания не просмотра.