Дылда, 2019

Фильм «Дылда» - это второй полнометражный и серьезный проект ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова, который поразил российское киносообщество фильмом «Теснота». Обе картины показали в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2018 и 2019, где Балагов дважды получил приз ФИПРЕССИ. В «Дылде» режиссер снял дебютанток в большом кино – Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину.

Фильм рассказывает о двух девушках - Ие и Маше - в середине 40-х годов прошлого столетия. Действия картины разворачиваются сразу после Великой Отечественной войны в разрушенном Ленинграде. Каждая из них хочет начать жизнь заново, но у них есть кое-что общее и это делает их и без того трудные судьбы еще более трудными и запутанными.

Действие фильма происходит в послевоенном Ленинграде. Половина города лежит в руинах, больницы переполнены вернувшимися солдатами, а блокадные дети ни разу в жизни не видели домашних животных. Ия, за высокий рост прозванная Дылдой, работает медсестрой в военном госпитале. Дылда страдает от посттравматического стрессового расстройства: иногда она на долгое время без движения замирает на месте. Она живет в коммунальной квартире вместе с Пашкой, малолетним сыном своей фронтовой подруги Маши, которая попросила Ию присмотреть за ребенком, пока она не вернется с фронта.

Однажды вечером из-за болезни Дылды в доме происходит трагедия, и скорое возвращение Маши не сулит обеим женщинам ничего хорошего. Но, возможно, любовь поможет им восстановить свои разрушенные жизни в этом разрушенном городе.

