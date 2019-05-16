Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дылда Дылда
Киноафиша Фильмы Дылда
Beanpole

Дылда, 2019

2019 / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Фильм о сложных судьбах двух женщин в послевоенном Ленинграде
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Дылда» - это второй полнометражный и серьезный проект ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова, который поразил российское киносообщество фильмом «Теснота». Обе картины показали в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2018 и 2019, где Балагов дважды получил приз ФИПРЕССИ. В «Дылде» режиссер снял дебютанток в большом кино – Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину.

Фильм рассказывает о двух девушках - Ие и Маше - в середине 40-х годов прошлого столетия. Действия картины разворачиваются сразу после Великой Отечественной войны в разрушенном Ленинграде. Каждая из них хочет начать жизнь заново, но у них есть кое-что общее и это делает их и без того трудные судьбы еще более трудными и запутанными.

Действие фильма происходит в послевоенном Ленинграде. Половина города лежит в руинах, больницы переполнены вернувшимися солдатами, а блокадные дети ни разу в жизни не видели домашних животных. Ия, за высокий рост прозванная Дылдой, работает медсестрой в военном госпитале. Дылда страдает от посттравматического стрессового расстройства: иногда она на долгое время без движения замирает на месте. Она живет в коммунальной квартире вместе с Пашкой, малолетним сыном своей фронтовой подруги Маши, которая попросила Ию присмотреть за ребенком, пока она не вернется с фронта. 

Однажды вечером из-за болезни Дылды в доме происходит трагедия, и скорое возвращение Маши не сулит обеим женщинам ничего хорошего. Но, возможно, любовь поможет им восстановить свои разрушенные жизни в этом разрушенном городе. 
 

Участник программы Каннского кинофестиваля-2019 “Особый взгляд” (“Un Certain Regard”).

Особый взгляд Каннского кинофестиваля - лучший режиссер, Приз ФИПРЕССИ - особый взгляд.

Фильм снимался в Санкт-Петербурге.

Режиссер вдохновлялся книгой «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

Изобразительно фильм решен в двух основных цветах: в изумрудном и пурпурном. Первый соответствует Дылде — он символизирует зелень травы, надежду на возвращение к жизни. Второй, цвет Маши, означает ржавчину, старость, невозможность отпустить прошлое.  Сюжетное взаимодействие героинь постоянно отражается взаимодействием этих двух цветов на экране. Подобный прием Кантемир Балагов использовал в своем первом фильме под названием «Теснота».

Кантемир Балагов, режиссер картины, получивший с ней приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в секции «Особый взгляд», не смог присутствовать на церемонии награждения, так как сразу после премьеры улетел в Москву для работы над своим следующим фильмом. Вместо него награду получал продюсер фильма Александр Роднянский. 

Сюжет фильма вдохновлен книгой Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Это документальный роман, состоящий из записанных Алексиевич рассказов женщин, воевавших на фронте Великой Отечественной войны. Почти все второстепенные сюжетные линии так или иначе соотносятся с рассказами этих женщин. Из визуального искусства рефренсами для «Дылды» стали картины «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа-старшего и «Крылья» Ларисы Шепитько, а так же живописные полотна голландских художников XVII века, в основном — Вермеера. 

Команда художников-постановщиков картины приложила огромные усилия для того, чтобы максимально точно воссоздать декорации и реквизит в соответствии с атмосферой Ленинграда, восстанавливающегося после блокады. Например, самодельные тренажеры, которыми пользуются больные в госпитале, были точно скопированы с настоящих, найденных в больнице; трамвайные вагоны, принадлежащие тому времени, были позаимствованы у петербургского Музея Электрического транспорта; а газеты, которыми заклеены оконные щели, были найдены художником-реквизитором на Удельном рынке: это все выпуски газеты “Правда” за 1942 год. 

Кантемир Балагов стремился избежать работы со звездами, чтобы создать у зрителя ощущение реалистичности происходящего. Поэтому в основных ролях заняты малоизвестные актеры, в том числе студенты актерских факультетов ВУЗов, а персонажей второго плана играют главным образом непрофессионалы. 

Название фильма Балагов и сценарист Александр Терехов придумали уже после написания сценария. Другие варианты показались им чрезмерно пафосными. Кроме того, для Кантемира оно символизировало растерянность героинь в послевоенном пространстве, непонимание, как можно существовать после произошедшей с ними трагедии. 

Фильм снят долгими кадрами, потому что для режиссера важна была плавность проживания зрителем ситуаций, в которых оказываются героини, а частый, дробный монтаж стер бы это ощущение. Этот прием используется в фильме начиная с эпизода появления героини Василисы Перелыгиной. По той же причине оператор Ксения Середа использует в основном средние и крупные планы: так зритель становится не свидетелем, а соучастником показанной истории. 

В центре сюжета − жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и, главное, внутри - руины.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Кантемир Балагов
Кантемир Балагов
В ролях
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Василиса Перелыгина
Василиса Перелыгина
Андрей Быков
Андрей Быков
Игорь Широков
Константин Балакирев
Константин Балакирев
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про беременность Фильмы про беременность
Постер фильма Дылда 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дылда смотреть онлайн

Дылда
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Второй фильм Кантемира Балагова («Теснота» в 2017-м тоже демонстрировалась в «Особом взгляде») заставляет внутренне содрогнуться; нет смысла восхищаться бесстрашием режиссёра — он как будто вообще не догадывается, что может существовать страх перед лобовым столкновением с вопросами жизни, смерти и тех промежуточных состояний, которые могут увести в одно или в другое. До книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», впервые вышедшей перед…
Читать
Алексей Немченко 23 июня 2019, 19:54
Нельзя оценить иначе, меньше 2 звёзд не дано)
Наверное впервые вижу такой фильм.
Не стоит не внимания не просмотра.
Евгения Малинина 23 июня 2019, 01:07
Ужасный фильм. Не знаю зачем? И кому? понадобилось снимать такой бредовый и омерзительный фильм.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кантемир Балагов готовит новый фильм в дуэте с писательницей Мариной Степновой Это будет история взаимоотношений отца и сына.
Написать
3 марта 2021 10:33
Оператором пилотного эпизода телеадаптации The Last of Us станет Ксения Середа Оператор «Дылды» снова будет работать с Кантемиром Балаговым.
Написать
21 января 2021 11:27
Кантемир Балагов снимет для HBO пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us Ожидается, что почерк режиссера «Дылды» добавит нужной мрачности шоу.
Написать
18 января 2021 12:32
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши