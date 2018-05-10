Затерянные во льдах, 2018

На заснеженных просторах арктической пустыни мы видим одинокого мужчину. Каждый новый день идентичен предыдущему. Он встает в одно и то же время, ловит рыбу, готовит себе пищу и посылает сигнал бедствия. На километры вокруг нет ни души — только он, его вертолет и иногда полярные медведи. Но однажды неподалеку терпит крушение другой вертолет, на борту которого находятся два пилота, после чего у мужчины появляются шансы на спасение.

«Затерянные во льдах» — это дебютный полнометражный фильм режиссера Джо Пенны, который до этого снимал лишь короткометражки, а также является основателем популярного YouTube-канала MysteryGuitarMan. Главную роль в его картине исполнил известный актер Мадс Миккельсен, известный широкой публике по сериалу «Ганнибал» и фильму «Доктор Стрэндж».