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Затерянные во льдах Затерянные во льдах
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Arctic

Затерянные во льдах, 2018

2018 / Исландия
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Герой Мадса Миккельсена оказывается в арктической пустыне
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Причины посмотреть Факты О фильме

На заснеженных просторах арктической пустыни мы видим одинокого мужчину. Каждый новый день идентичен предыдущему. Он встает в одно и то же время, ловит рыбу, готовит себе пищу и посылает сигнал бедствия. На километры вокруг нет ни души — только он, его вертолет и иногда полярные медведи. Но однажды неподалеку терпит крушение другой вертолет, на борту которого находятся два пилота, после чего у мужчины появляются шансы на спасение.

«Затерянные во льдах» — это дебютный полнометражный фильм режиссера Джо Пенны, который до этого снимал лишь короткометражки, а также является основателем популярного YouTube-канала MysteryGuitarMan. Главную роль в его картине исполнил известный актер Мадс Миккельсен, известный широкой публике по сериалу «Ганнибал» и фильму «Доктор Стрэндж».

- Фильм был выбран для показа во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, во время которого он получил 10-минутные овации.

- В фильме ни разу не произносится имя главного героя, и мы практически ничего не знаем о его происхождении и прошлом.

- С оригинального названия лента переводится как «Арктика».

- Бюджет фильма составил 2 миллиона долларов.

В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот, потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли – их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 23 апреля 2019
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джо Пенна
Джо Пенна
В ролях
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Мария Тельма Смарадоттир
Мария Тельма Смарадоттир
Все актеры и съемочная группа
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Затерянные во льдах
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Наша рецензия
Каннский кинофестиваль за все годы своего существования явил миру немало дебютантов, которые впоследствии стали одними из самых значимых фигур европейского и мирового кинематографа. После показа первой полнометражной картины Джо Пенна «Затерянные во льдах» хочется верить, что он окажется в их числе. До этого постановщик снимал исключительно короткомтражки, а на фестивале в рамках полуночных показов состоялась премьера его первого полнометражного фильма с участием Мадса Миккельсена,…
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САНСАНЫЧ XXX 24 февраля 2019, 15:43
такое чувство что события происходят на заре развития авиации и еще не придумали GPS навигацию, радиомаяки, другие современные средства связи
Елена Смородинова 25 февраля 2019, 16:07
Ни где не написано про какое время идет речь в фильме🤷🏻‍♀️ думаю 15-20 лет эта историч могла быть реальной.
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