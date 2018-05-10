Затерянные во льдах, 2018

На заснеженных просторах арктической пустыни мы видим одинокого мужчину. Каждый новый день идентичен предыдущему. Он встает в одно и то же время, ловит рыбу, готовит себе пищу и посылает сигнал бедствия. На километры вокруг нет ни души — только он, его вертолет и иногда полярные медведи. Но однажды неподалеку терпит крушение другой вертолет, на борту которого находятся два пилота, после чего у мужчины появляются шансы на спасение.
«Затерянные во льдах» — это дебютный полнометражный фильм режиссера Джо Пенны, который до этого снимал лишь короткометражки, а также является основателем популярного YouTube-канала MysteryGuitarMan. Главную роль в его картине исполнил известный актер Мадс Миккельсен, известный широкой публике по сериалу «Ганнибал» и фильму «Доктор Стрэндж».
- Фильм был выбран для показа во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, во время которого он получил 10-минутные овации.
- В фильме ни разу не произносится имя главного героя, и мы практически ничего не знаем о его происхождении и прошлом.
- С оригинального названия лента переводится как «Арктика».
- Бюджет фильма составил 2 миллиона долларов.
В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот, потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли – их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.