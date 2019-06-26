Зверь, 2019

В Южной Корее происходит ужасное преступление. На берегу моря находят изуродованное дело школьницы. Никто не знает, кто мог убить девушку, но все стремятся помочь в поисках маньяка. За расследование берутся двое полицейских, которые не ладят друг с другом. Это дело дает каждому из них шанс на повышение. Но, чтобы раскрыть его, им придется объединить усилия и на время забыть о вражде.