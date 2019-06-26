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Biseuteo

Зверь, 2019

2019 / Корея
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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В Южной Корее происходит ужасное преступление. На берегу моря находят изуродованное дело школьницы. Никто не знает, кто мог убить девушку, но все стремятся помочь в поисках маньяка. За расследование берутся двое полицейских, которые не ладят друг с другом. Это дело дает каждому из них шанс на повышение. Но, чтобы раскрыть его, им придется объединить усилия и на время забыть о вражде.

  • Слоган фильма связан с его названием. Он гласит «Когда в тебе оживает зверь».
  • Съемки велись в течение нескольких месяцев – с ноября 2018 года по февраль 2019.
  • Лента является своеобразным ремейком французской картины «Набережная Орфевр, 36». В этом фильме организованная преступная банда грабит банки и расстреливает охранников. Дело также расследуют двое полицейских, которые раньше были друзьями.
  • Для режиссера Ли Джон-Хо это третий по счету полнометражный фильм. Раньше на экраны вышли «Бестселлер» и «Сломленный».
  • Исполнители главных ролей в основном снимались в сериалах.
  • Бюджет ленты составил 7.7 миллионов долларов. При этом кассовые сборы в мире едва превысили 1.3 миллиона.
  • В России картина собрала чуть больше 2 тысяч долларов с учетом того, что число зрителей составило 584.

На берегу Желтого моря найдено растерзанное тело девушки… Два конкурирующих детектива должны расследовать это шокирующее убийство,  которое потрясло Корейский полуостров. Эти копы давно ненавидят друг друга, каждый из них мечтает о кресле начальника отдела и не чурается незаконных методов работы. Кто станет очередной жертвой серийного убийцы, пока они соревнуются между собой?

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера в мире 26 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ли Джон-хо
Ли Джон-хо
В ролях
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Чхве Даниель
Чхве Даниель
Ким Хо-джон
Ким Хо-джон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зверь 3 постера
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Зверь
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Убита старшеклассница. В полиции уверены, девушка стала очередной жертвой серийного убийцы, но две команды детективов уже какую неделю не могут выйти на след преступника. Возглавляют обе команды два опытных следователя, которые одинаково искренне ненавидят друг друга. У этой ненависти давняя история со старыми обидами и  новыми обстоятельствами. Самое свежее: глава местной полиции вскоре уходит на пенсию, и кто-то из этих двоих обязательно займет его место. Пытаясь добыть улик для…
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Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:40
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