Друзья навсегда, 2019

После неудачных попыток мышонка Джонни сделать карьеру актера, он приезжает на ферму Мюллевапп, где развлекает других животных рассказами о своих выдуманных приключениях. Однажды на ферму приходит Большой Злой Волк и похищает овечью отару, чтобы съесть жареного ягненка на свой день рождения. Чтобы спасти овец, петух Франц и свинья Вальдемар начинают спасательную операцию. Джонни, которого все считают великим героем из-за его рассказов, вынужден принять участие в их миссии. К ужасу робкого Вальдемара, Мэтр живет на острове посреди озера. Смогут ли герои добраться до логова злодея и защитить овец, пока они не превратились в жаркое?
Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.