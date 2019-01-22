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Друзья навсегда Друзья навсегда
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The Friend

Друзья навсегда, 2019

2019 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Трогательная драма о дружбе на пороге смерти с Дакотой Джонсон и Кейси Аффлеком
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Причины посмотреть Факты О фильме

После неудачных попыток мышонка Джонни сделать карьеру актера, он приезжает на ферму Мюллевапп, где развлекает других животных рассказами о своих выдуманных приключениях. Однажды на ферму приходит Большой Злой Волк и похищает овечью отару, чтобы съесть жареного ягненка на свой день рождения. Чтобы спасти овец, петух Франц и свинья Вальдемар начинают спасательную операцию. Джонни, которого все считают великим героем из-за его рассказов, вынужден принять участие в их миссии. К ужасу робкого Вальдемара, Мэтр живет на острове посреди озера. Смогут ли герои добраться до логова злодея и защитить овец, пока они не превратились в жаркое? 

 

  • Мультфильм является результатом сотрудничества анимационных студий и культурных фондов Германии, Италии и Франции. Аниматоры Motion Works работали над изображением вместе с Jugendfilm, WDR и 2d3d Animations. 
  • Мультфильм основан на серии детских книг немецкого писателя Хельме Гейне «Друзья», концентрируясь на событиях романа «Мюллевапп», шестого во франшизе. 
  • Голосом рассказчика заговорил известный актер немецкого телевидения Гюнтер Шосс, звезда криминальных детективов и мелодрам. Музыку к мультфильму написал Андреас Хог, кинокомпозитор, позднее написавшим саундтрек к «Пушистым мошенникам». 

Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 февраля 2019
Премьера онлайн 22 января 2019
Премьера в мире 22 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Габриэла Каупертвэйт
Габриэла Каупертвэйт
В ролях
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Черри Джонс
Черри Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друзья навсегда 3 постера
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Друзья навсегда смотреть онлайн

Друзья навсегда
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за 1 рубль
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Наша рецензия
У журналиста Мэтта (Кейси Аффлек) заболевает жена. Гром среди ясного неба — неоперабельный рак в терминальной стадии. Денег не так уж много, а тут очень кстати подвернулась очередная командировка, но не оставлять же супругу в одиночестве. Разве что старый друг из колледжа Дэйн (Джейсон Сигел) согласится помочь, пока его не будет рядом. Ему все равно некуда деваться — нет ни стабильной работы, ни амбиций, как у Мэтта, ни личной жизни (с отношениями парню много лет не везет). Дэйн…
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ElizavetaPersonal 7 марта 2021, 07:53
Очень трогательный фильм. Сколько русских говнофильмов вышло перед праздниками. Не пожалела, что пошла на него.
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14 голосов
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саундтрек фильма Друзья навсегда
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