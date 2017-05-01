Король Слон, 2017

Стать Королем слонов – задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный слон, а твой папа король. Поэтому юному Счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров… И всегда помнить наказ мудрого отца «Чтобы быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить в себя».