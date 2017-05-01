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Король Слон Король Слон
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The King Elefant

Король Слон, 2017

2017 / Иран / Ливан
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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События иранского приключенческого мультфильма, снятого режиссером Хади Мохаммадяном, разворачиваются в бескрайних африканских джунглях. На одном острове у предводителя слоновьего племени рождается неказистый толстый преемник Шадфант. Сначала все окружение испытало разочарование, но однажды будущему королю удастся занять отцовский трон и получить признание других слонов. К тому же слон-счастливчик обладает огромным мудрым сердцем. А еще королевскому наследнику удалось обзавестись преданными друзьями.

  • На территории Ливана этот мультфильм стал вторым самым кассовым кинопроектом страны, собрав более пятисот тысяч долларов.
  • Мультик «Король Слон» стал второй полнометражной анимационной работой Хади Мохаммадяна после мультфильма 2015 года «Принцесса Рима».
  • Для продюсера «Короля Слона» Хамеда Джафари мультик стал третьим полнометражным проектом.
  • Слоган мульткартины очень смешной: «Где плюхнулся, там и дом».
  • На ежегодном международном кинофестивале «Фаджр», проходившим в столице Ирана, городе Тегеран, в феврале 2018 года, мультпроект Хади Мохаммадяна оказался единственной анимационной лентой.
  • Для профессиональной анимационной студии «Honar Pooya Studio» это вторая мультипликационная полнометражка.
  • Мировая премьера состоялась 1 мая 2017-го (Ливан). Российский цифровой релиз вышел 21 ноября 2019 года.

Стать Королем слонов – задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный слон, а твой папа король. Поэтому юному Счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров… И всегда помнить наказ мудрого отца «Чтобы быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить в себя».

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера онлайн 1 июля 2019
Премьера в мире 1 мая 2017
Возраст 6+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Хади Мохаммадян
Хади Мохаммадян
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Король Слон 3 постера
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У вожака слоновьего стада есть наследник по имени Счастливчик. Пухленький, добрый и милый. Другими словами - толстый, неуклюжий и совершенно не воинственный. Родители искренне любят Счастливчика и верят, что когда-нибудь он станет великим слоновьим героем, но пока юному принцу не удаётся пройти ни единого королевского испытания. Однажды в джунгли приходят охотники за бивнями, они берут всех слонов в плен, после чего Счастливчик попадает в столицу эфиопского негуса. Здесь юному слону предстоит…
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