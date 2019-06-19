Анна, 2018

Новый проект от французского мэтра Люка Бессона («Леон», «Пятый элемент») расскажет о знаменитой модели, сочетающей в себе невинную красоту и жестокость убийцы. Фильм может похвастаться по-настоящему звездным составом – в нем сыграли Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и даже Александр Петров, без которого не обходится практически ни один отечественный блокбастер. Главную роль в экшне Бессон отдал топ-модели российского происхождения Саше Лусс.

В центре сюжета окажется юная красавица, которая за маской беззащитности скрывает невиданную мощь и уникальные боевые навыки наемного убийцы. Анна попадает в круговорот криминальных событий, грозящих ей неминуемой смертью.

Анна Полятова, молодая, красивая и прекрасно образованная девушка, торгует матрешками на Измайловском рынке. Там ее находит скаут французского модельного агентства, и вскоре девушке удается сделать карьеру в мире моды и войти в высшие круги международной элиты.

Вскоре раскрывается, что на самом деле Анна – профессиональная убийца, натренированная в спецшколе КГБ для устранения врагов Советского Союза. Таким образом Анна работает уже пять лет и постепенно начинает задумываться о свободе.

Но российские спецслужбы так просто не отпускают своих ценных сотрудников. На одном из следующих заданий ее раскрывают агенты ЦРУ и предлагают роль двойного агента: в обмен на свободу и безопасность девушка должна устранить своего начальника Васильева.

Анна мечется между двумя сверхдержавами и двумя своими любовниками, Алексеем из КГБ и Леонардом из ЦРУ. Сможет ли она выполнить смертельно опасное задание и начать жизнь с чистой страницы?