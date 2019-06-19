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Киноафиша Фильмы Анна
Anna

Анна, 2018

2018 / США / Франция
6.7 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Новый боевик Люка Бессона с топ-моделью в главной роли.
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Новый проект от французского мэтра Люка Бессона («Леон», «Пятый элемент») расскажет о знаменитой модели, сочетающей в себе невинную красоту и жестокость убийцы. Фильм может похвастаться по-настоящему звездным составом – в нем сыграли Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и даже Александр Петров, без которого не обходится практически ни один отечественный блокбастер. Главную роль в экшне Бессон отдал топ-модели российского происхождения Саше Лусс.

В центре сюжета окажется юная красавица, которая за маской беззащитности скрывает невиданную мощь и уникальные боевые навыки наемного убийцы. Анна попадает в круговорот криминальных событий, грозящих ей неминуемой смертью.

Анна Полятова, молодая, красивая и прекрасно образованная девушка, торгует матрешками на Измайловском рынке. Там ее находит скаут французского модельного агентства, и вскоре девушке удается сделать карьеру в мире моды и войти в высшие круги международной элиты.

Вскоре раскрывается, что на самом деле Анна – профессиональная убийца, натренированная в спецшколе КГБ для устранения врагов Советского Союза. Таким образом Анна работает уже пять лет и постепенно начинает задумываться о свободе.

Но российские спецслужбы так просто не отпускают своих ценных сотрудников. На одном из следующих заданий ее раскрывают агенты ЦРУ и предлагают роль двойного агента: в обмен на свободу и безопасность девушка должна устранить своего начальника Васильева.

Анна мечется между двумя сверхдержавами и двумя своими любовниками, Алексеем из КГБ и Леонардом из ЦРУ. Сможет ли она выполнить смертельно опасное задание и начать жизнь с чистой страницы?

Сценарист, продюсер и режиссер фильма Люк Бессон был обвинен в сексуальных домогательствах прямо во время съемок. Хотя никаких прямых обвинений не было предъявлено из-за отсутствия доказательств, студия и дистрибьюторы впоследствии дистанцировались от фильма, выпустив его без официальных просмотров и с минимальной оглаской. В итоге фильм, который должен был стать прорывом для модели Саши Лусс, собрал всего тридцать миллионов долларов по всему миру (при тридцати же миллионах бюджета), что могло означать конец для студии Бессона EuropaCorp, которая и так страдала от последствий его предыдущего провала, фильма «Валериан и город тысячи планет».

Сцена, в которой Анна устало прислоняется к стене в душе после проваленного заказа, является данью уважения персонажу Жана Рено, который поступил также в почти идентичных обстоятельствах в раннем фильме Бессона «Леон».

Это уже третий сценарий Бессона о женщинах-убийцах, наряду с фильмом «Ее звали Никита» и его американского ремейка «Убийца».

Как водится, из основного состава, играющего русских персонажей, русская только Саша Лусс. Люк Эванс – валлиец, а Хелен Миррен – англичанка, хоть и с русскими корнями. Киллиан Мерфи, ирландец, по сюжету играет американца.

Здание КГБ, где Анну в финальной сцене ждет машина, на самом деле является зданием химического факультета МГУ. На короткий момент в кадр попадает главное здание университета.

Это второе появление на большом экране Саши Лусс, оба раза – у режиссера Люка Бессона. Первым был короткий эпизод в «Валериане». На этот раз она – главная героиня.

На экране Анна убивает не менее семидесяти пяти человек.

Татуировка Петра, фраза «Gott mit uns», означает «С нами Бог». Библейская по происхождению, она имеет геральдические корни и использовалась в Швеции как боевой клич. Кроме того, эта фраза использовалась нацистами и впоследствии стала использоваться неонацистами и сторонниками превосходства белой расы, что указывает на причастность Петра к неонацистскому преступному миру.

Хелен Миррен и Люк Эванс, играющие руководительницу и куратора КГБ соответственно, в фильме «Форсаж 8» исполняли роли матери и сына.

Переезд Анны без семьи в Париж – это параллель с бегством из царской России принцессы Анастасии Романовой, а также отсылка к фильму и мюзиклу «Анастасия».

В фильме содержится множество анахронизмов, например, российский триколор, USB накопитель, интернет, а также ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и автомобили не существовавших в то время моделей.

Бессону так понравилось работать в России, что следующим его продюсерским проектом стал фильм обычно выдающегося датского режиссера Томаса Винтерберга «Курск», посвященный гибели подводной лодки 12 августа 2000 года. Оба фильма отмечены большим количеством “клюквы” и иностранных стереотипов о России.

Головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, это история Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

6.7 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 19 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Саша Лусс
Саша Лусс
Люк Эванс
Люк Эванс
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Александр Петров
Александр Петров
Все актеры и съемочная группа
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Анна смотреть онлайн

Анна
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Наша рецензия
Русские в этом сезоне в моде, вот и Люк Бессон положил глаз на Россию. В новой картине французский классик вновь рассказывает любимую историю о прекрасной убийце, только в этот раз её зовут Анна, и родом она из Советского Союза. На календаре 85-й год, в Москве уже чувствуется ветер перемен, на улицах встречаются иностранцы, а у молодёжи ― трава и ноутбуки (не спрашивайте). Дочь советского офицера, свернувшая не туда, Анна (Саша Лусс) прожигает жизнь с бандитом-абьюзером Петей (запоминающийся…
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Евгений Стешенко 13 июля 2019, 01:17
Довольно неплохой боевик. Игра актёров - на уровне, диалоги правда так себе. Экшена - достаточно. Саша Лус, на удивление не плохо сыграла. Оценка 8 из 10
rafik.ivanov.85 11 июля 2019, 20:11
Мертвый фильм 🤮
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59 голосов
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