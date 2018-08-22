Сирано. Успеть до премьеры, 2018

В декабре 1897 года Эдмонду Ростану еще не было тридцати. Вот уже два года муж и отец двух детей пытается заработать на жизнь, но ему так и не удается написать ничего толкового. Совсем отчаявшись, он говорит своему покровителю, что очень скоро принесет ему смешную и феноменальную пьесу в стихах. Но проблема в том, что у него нет ничего кроме названия, а дата премьеры уже назначена…

Французский актер Алексис Михалик, которого можно увидеть в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», выпускает в прокат свой полнометражный режиссерский дебют «Сирано. Успеть до премьеры». Главную роль в его картине исполнил Тома Соливерес из «1+1».