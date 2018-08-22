Сирано. Успеть до премьеры, 2018

В декабре 1897 года Эдмонду Ростану еще не было тридцати. Вот уже два года муж и отец двух детей пытается заработать на жизнь, но ему так и не удается написать ничего толкового. Совсем отчаявшись, он говорит своему покровителю, что очень скоро принесет ему смешную и феноменальную пьесу в стихах. Но проблема в том, что у него нет ничего кроме названия, а дата премьеры уже назначена…
Французский актер Алексис Михалик, которого можно увидеть в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», выпускает в прокат свой полнометражный режиссерский дебют «Сирано. Успеть до премьеры». Главную роль в его картине исполнил Тома Соливерес из «1+1».
- В оригинале фильм «Сирано. Успеть до премьеры» называется Edmond — в честь главного героя Эдмонда Ростана.
- Эдмонд Ростан — автор известной книги «Сирано де Бержерак».
- Фильм снят по одноименной пьесе Алексиса Михалика, премьера которой состоялась в 2016 году. Именно успех постановки позволил ему адаптировать пьесу на большом экране.
- «Сирано. Успеть до премьеры» получил три награды на кинофестивале в Сарла.
Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у Эдмона пока есть только одно название. Он непременно должен уложиться в сроки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга, и, несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого.