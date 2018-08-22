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Сирано. Успеть до премьеры Сирано. Успеть до премьеры
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Edmond

Сирано. Успеть до премьеры, 2018

2018 / Бельгия / Франция
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Драматург Эдмонд Ростан ввязывается в опасную авантюру
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В декабре 1897 года Эдмонду Ростану еще не было тридцати. Вот уже два года муж и отец двух детей пытается заработать на жизнь, но ему так и не удается написать ничего толкового. Совсем отчаявшись, он говорит своему покровителю, что очень скоро принесет ему смешную и феноменальную пьесу в стихах. Но проблема в том, что у него нет ничего кроме названия, а дата премьеры уже назначена…

Французский актер Алексис Михалик, которого можно увидеть в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», выпускает в прокат свой полнометражный режиссерский дебют «Сирано. Успеть до премьеры». Главную роль в его картине исполнил Тома Соливерес из «1+1».

- В оригинале фильм «Сирано. Успеть до премьеры» называется Edmond — в честь главного героя Эдмонда Ростана.

- Эдмонд Ростан — автор известной книги «Сирано де Бержерак».

- Фильм снят по одноименной пьесе Алексиса Михалика, премьера которой состоялась в 2016 году. Именно успех постановки позволил ему адаптировать пьесу на большом экране.

- «Сирано. Успеть до премьеры» получил три награды на кинофестивале в Сарла.

Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у Эдмона пока есть только одно название. Он непременно должен уложиться в сроки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга, и, несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого.

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера онлайн 26 августа 2021
Премьера в мире 22 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Алексис Михалик
Алексис Михалик
В ролях
Тома Соливерес
Тома Соливерес
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Бландин Беллевур
Бландин Беллевур
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Матильда Сенье
Матильда Сенье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сирано. Успеть до премьеры 3 постера
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Сирано. Успеть до премьеры смотреть онлайн

Сирано. Успеть до премьеры
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Париж. На дворе 1897 год. Только произошёл тот самый известный инцидент с поездом, на полном ходу вылетевшим со второго этажа вокзала, только начались коммерческие показы братьев Люмьер. В эту переходную, новаторскую эпоху работает молодой драматург Эдмонд Ростан (Тома Соливерс) — консерватор, поклонник классической культуры. Он пишет тяжеловесные пьесы в стихах, которые невероятно нравятся стареющей диве французского театра Саре Бернар (Клементин Селарье), но не нравятся всем…
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plombir87 7 апреля 2019, 21:58
Качественный, добрый фильм.
Roman Svetlov 6 апреля 2019, 22:41
Хорошо!
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11 голосов
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