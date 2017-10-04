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Слон и бабочка Слон и бабочка
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Слон и бабочка, 2017

2017 / Бельгия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Главный герой неожиданно становится нянькой для дочери своей бывшей возлюбленной
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Слон и бабочка» сняла бельгийская постановщица Эмили ван Элбт, которая до этого отметилась лишь одной работой – мелодрамой «Очертя голову». Продюсером фильма выступил всем известный режиссер Мартин Скорсезе. В новой картине ван Элбт можно увидеть таких актеров, как Изабелла Барт, Тома Бланшар, Жюдит Шемла, Кристоф Коэнен и многих других.

Сюжет картины расскажет о молодом человеке по имени Антуан, который из-за обстоятельств вынужден провести некоторое время с маленькой дочерью своей бывшей возлюбленной. Чтобы доказать ей, что он все еще хочет серьезных отношений, Антуану прихоидтся временно работать «няней» для 5-летней Эльзы, так как настоящая няня не пришла вовремя.  

- Продюсер фильма - Мартин Скорсезе

Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия, где когда-то был счастлив и влюблен. Он решает зайти в гости к своей бывшей девушке Камилле. Она совсем не рада его видеть и спешит на важную деловую встречу. Она почти опаздывает на самолет, а дома остается маленькая дочь и няня не берет трубку. Камилла в панике вынуждена просить Антуана присмотреть за её очаровательной пятилетней дочерью Эльзой до прихода няни. Время, проведенное с Эльзой, полностью меняет взгляды Антуана на жизнь.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 4 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Амели ван Элбт
Амели ван Элбт
В ролях
Изабелла Барт
Изабелла Барт
Тома Бланшар
Тома Бланшар
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Кристоф Коэнен
Кристоф Коэнен
Элис Де Ланкесэ
Элис Де Ланкесэ
Все актеры и съемочная группа
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Слон и бабочка смотреть онлайн

Слон и бабочка
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за 1 рубль
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До нашего проката через два года после выхода дошел фильм «Слон и бабочка» Амели ван Элбт. Второй фильм бельгийки, которая к 33 отметилась не совсем обычным ромкомом «Очертя голову», производит обманчивое впечатление частной, необязательной истории. Правда, это впечатление изначально оказывается под вопросом, когда узнаешь, что продюсерами «Слона» стали такие «монстры» как братья Дарденн и Мартин Скорсезе. Откуда здесь они, что для них важно,…
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