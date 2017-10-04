Слон и бабочка, 2017

Фильм «Слон и бабочка» сняла бельгийская постановщица Эмили ван Элбт, которая до этого отметилась лишь одной работой – мелодрамой «Очертя голову». Продюсером фильма выступил всем известный режиссер Мартин Скорсезе. В новой картине ван Элбт можно увидеть таких актеров, как Изабелла Барт, Тома Бланшар, Жюдит Шемла, Кристоф Коэнен и многих других.
Сюжет картины расскажет о молодом человеке по имени Антуан, который из-за обстоятельств вынужден провести некоторое время с маленькой дочерью своей бывшей возлюбленной. Чтобы доказать ей, что он все еще хочет серьезных отношений, Антуану прихоидтся временно работать «няней» для 5-летней Эльзы, так как настоящая няня не пришла вовремя.
- Продюсер фильма - Мартин Скорсезе
Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия, где когда-то был счастлив и влюблен. Он решает зайти в гости к своей бывшей девушке Камилле. Она совсем не рада его видеть и спешит на важную деловую встречу. Она почти опаздывает на самолет, а дома остается маленькая дочь и няня не берет трубку. Камилла в панике вынуждена просить Антуана присмотреть за её очаровательной пятилетней дочерью Эльзой до прихода няни. Время, проведенное с Эльзой, полностью меняет взгляды Антуана на жизнь.