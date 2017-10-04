Слон и бабочка, 2017

Фильм «Слон и бабочка» сняла бельгийская постановщица Эмили ван Элбт, которая до этого отметилась лишь одной работой – мелодрамой «Очертя голову». Продюсером фильма выступил всем известный режиссер Мартин Скорсезе. В новой картине ван Элбт можно увидеть таких актеров, как Изабелла Барт, Тома Бланшар, Жюдит Шемла, Кристоф Коэнен и многих других.

Сюжет картины расскажет о молодом человеке по имени Антуан, который из-за обстоятельств вынужден провести некоторое время с маленькой дочерью своей бывшей возлюбленной. Чтобы доказать ей, что он все еще хочет серьезных отношений, Антуану прихоидтся временно работать «няней» для 5-летней Эльзы, так как настоящая няня не пришла вовремя.