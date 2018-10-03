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Приключения Аладдина Приключения Аладдина
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The Brand New Adventures of Aladin / Alad'2

Приключения Аладдина, 2019

2019 / Франция
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Французская семейная комедия: Аладдин сражается с Диктатором, чтобы не потерять свою Принцессу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мы часто слышим в конце сказки, что главные герои «жили долго и счастливо», но так ли это на самом деле? Аладдин и Принцесса недолго радовались жизни в багдадском дворце. Когда на пороге объявляется злой Диктатор, Аладдин вынужден окунуться в очередное опасное приключение, чтобы спасти жителей города и не потерять свою любовь. Ковер-самолет, волшебная лампа и старый добрый Джин вновь станут его главными спутниками и товарищами в борьбе со злом!

Французская картина «Приключения Аладдина» является сиквелом ленты «Новые приключения Аладдина», которая вышла в 2015 году. В главных ролях вновь снялись Кев Адамс и Ванесса Гуид, а в роли антагониста выступил известный актер Жамель Деббуз из фильмов «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Амели» и «Ангел-А».

- Бюджет картины составил 19 миллионов евро, а за четыре месяца в прокате ему удалось собрать всего около 11 миллионов долларов.

- Фильм снимался в Марокко, Касабланке и Маракеше, а несколько сцен были сняты во Франции.

- Предыдущий фильм «Новые приключения Аладдина» стал 100%-ым хитом во французском прокате, поэтому тут же было решено, что он получит сиквел.

А что бывает после «и жили они долго и счастливо»?
На пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор.
Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолёте полмира, разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джина и уже вместе с ним сразиться с Диктатором

 

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2021
Премьера в мире 3 октября 2018
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лайонел Стекти
Лайонел Стекти
В ролях
Кев Адамс
Кев Адамс
Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Ванесса Гуид
Ванесса Гуид
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения Аладдина 2 постера
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Приключения Аладдина смотреть онлайн

Приключения Аладдина
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
knyazeva_mar 31 января 2019, 14:07
Неинтересно...Мой любимый мультик с детства видоизменили до неузнаваемости. Опошлили, снова ге..я тема, тупые шутки, отсутствие сюжета. Я удивлена,… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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