Приключения Аладдина, 2019

Мы часто слышим в конце сказки, что главные герои «жили долго и счастливо», но так ли это на самом деле? Аладдин и Принцесса недолго радовались жизни в багдадском дворце. Когда на пороге объявляется злой Диктатор, Аладдин вынужден окунуться в очередное опасное приключение, чтобы спасти жителей города и не потерять свою любовь. Ковер-самолет, волшебная лампа и старый добрый Джин вновь станут его главными спутниками и товарищами в борьбе со злом!

Французская картина «Приключения Аладдина» является сиквелом ленты «Новые приключения Аладдина», которая вышла в 2015 году. В главных ролях вновь снялись Кев Адамс и Ванесса Гуид, а в роли антагониста выступил известный актер Жамель Деббуз из фильмов «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Амели» и «Ангел-А».