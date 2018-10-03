Приключения Аладдина, 2019

Мы часто слышим в конце сказки, что главные герои «жили долго и счастливо», но так ли это на самом деле? Аладдин и Принцесса недолго радовались жизни в багдадском дворце. Когда на пороге объявляется злой Диктатор, Аладдин вынужден окунуться в очередное опасное приключение, чтобы спасти жителей города и не потерять свою любовь. Ковер-самолет, волшебная лампа и старый добрый Джин вновь станут его главными спутниками и товарищами в борьбе со злом!
Французская картина «Приключения Аладдина» является сиквелом ленты «Новые приключения Аладдина», которая вышла в 2015 году. В главных ролях вновь снялись Кев Адамс и Ванесса Гуид, а в роли антагониста выступил известный актер Жамель Деббуз из фильмов «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Амели» и «Ангел-А».
- Бюджет картины составил 19 миллионов евро, а за четыре месяца в прокате ему удалось собрать всего около 11 миллионов долларов.
- Фильм снимался в Марокко, Касабланке и Маракеше, а несколько сцен были сняты во Франции.
- Предыдущий фильм «Новые приключения Аладдина» стал 100%-ым хитом во французском прокате, поэтому тут же было решено, что он получит сиквел.
А что бывает после «и жили они долго и счастливо»?
На пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор.
Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолёте полмира, разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джина и уже вместе с ним сразиться с Диктатором