Кадавр, 2018

Бывшая наркозависимая Меган Рид после реабилитации устраивается работать в местный морг. Во время одной из ночных смен туда привозят труп женщины, погибшей при проведении обряда экзорцизма. И в какой-то момент героиня начинает подозревать, что демон так и не был изгнан и открыл охоту на нее.

Режиссером хоррора об изгнании дьявола «Кадавр» выступил уроженец Нидерландов Дидерик Ван Ружен, за плечами которого такие ленты, как «Дневной свет», «Снято на пленку» и сериал «Преступный мир». В «Кадавре» снялись в основном малоизвестные актеры, а главную роль исполнила Шэй Митчелл, которую можно увидеть в сериале «Милые обманщицы» и «Несносные леди».