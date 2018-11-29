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Кадавр Кадавр
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The Possession of Hannah Grace

Кадавр, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Девущка умирает в результате обряда экзорцизма
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывшая наркозависимая Меган Рид после реабилитации устраивается работать в местный морг. Во время одной из ночных смен туда привозят труп женщины, погибшей при проведении обряда экзорцизма. И в какой-то момент героиня начинает подозревать, что демон так и не был изгнан и открыл охоту на нее.

Режиссером хоррора об изгнании дьявола «Кадавр» выступил уроженец Нидерландов Дидерик Ван Ружен, за плечами которого такие ленты, как «Дневной свет», «Снято на пленку» и сериал «Преступный мир». В «Кадавре» снялись в основном малоизвестные актеры, а главную роль исполнила Шэй Митчелл, которую можно увидеть в сериале «Милые обманщицы» и «Несносные леди».

- В оригинале название фильма можно перевести как «Одержимость Ханны Грэйс».

- «Кадавр» — это первый фильм Дидерика Ван Ружена за последние пять лет.

- Бюджет фильма составил 5,5 миллионов долларов, который окупился уже в первый прокатный уикенд.

В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел вселяется некая сущность.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 8 апреля 2019
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дидерик Ван Ружен
Дидерик Ван Ружен
В ролях
Шэй Митчелл
Шэй Митчелл
Стана Катик
Стана Катик
Грэй Дэймон
Грэй Дэймон
Луис Хертэм
Луис Хертэм
Дж.П. Валенти
Дж.П. Валенти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кадавр 4 постера
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Кадавр смотреть онлайн

Кадавр
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Бывший коп Меган Рид (Шэй Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы») находится в глубокой депрессии. После травматичного происшествия она страдает от галлюцинаций. Ей пришлось уволиться, расстаться с коллегой-парнем и заинтересоваться интересными таблетками. Подруга Лиза (Стана Катик) решает взбодрить Меган и помогает устроиться на ночные смены в морге. Это завязка тянет на анекдот, но на деле является сюжетной основой для хоррора с причудливым названием «Кадавр»…
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Кристина Котова 2 марта 2019, 16:08
Фильм так себе...сложилось впечатление,что уже когда-то видела. Ставлю 3 лишь за саму Ханну-видок жуть. А ее взгляд...и за то,что пару раз я все-таки… Читать дальше…
Kamil J-Kam 5 марта 2019, 00:34
-читая коммениарии выше, не понятно куда смотрели зрители, лично моя оценка 9 из 10, хороший классический хоррор, и не понравиться такой фильм может только тем, кто в натуре не любит ужасы..
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13 голосов
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