Кадавр, 2018

Бывшая наркозависимая Меган Рид после реабилитации устраивается работать в местный морг. Во время одной из ночных смен туда привозят труп женщины, погибшей при проведении обряда экзорцизма. И в какой-то момент героиня начинает подозревать, что демон так и не был изгнан и открыл охоту на нее.
Режиссером хоррора об изгнании дьявола «Кадавр» выступил уроженец Нидерландов Дидерик Ван Ружен, за плечами которого такие ленты, как «Дневной свет», «Снято на пленку» и сериал «Преступный мир». В «Кадавре» снялись в основном малоизвестные актеры, а главную роль исполнила Шэй Митчелл, которую можно увидеть в сериале «Милые обманщицы» и «Несносные леди».
- В оригинале название фильма можно перевести как «Одержимость Ханны Грэйс».
- «Кадавр» — это первый фильм Дидерика Ван Ружена за последние пять лет.
- Бюджет фильма составил 5,5 миллионов долларов, который окупился уже в первый прокатный уикенд.
В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел вселяется некая сущность.