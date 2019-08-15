Синяя бездна 2, 2019

Изначально у сиквела было два других названия: «Вглубь на 48 метров» (отсылает к оригинальному «Вглубь на 47 метров») и «Вглубь на 47 метров: Новая глава».

Премьеру фильма перенесли на полтора месяца, чтобы избежать конкуренции с новой частью серии «Проклятие Аннабель».

Систин Сталлоне, играющая одну из главных ролей, -- дочь Сильвестера Сталлоне и Дженнифер Флавин.

Съёмки проходили в Доминиканской Республике.