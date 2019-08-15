Синяя бездна 2, 2019

Сиквел фильма ужасов 2017 года «Синяя бездна» Йоханесса Робертса продолжает излюбленную хоррор-тематику смертоносных акульих челюстей и предлагает посмотреть, насколько непредсказуемым может быть заплыв в лабиринт руин подводного города. «Синяя бездна 2» - актерский дебют Систин Сталлоне, к которой в касте присоединяются звёзды сериалов «Волчонок» Хилин Рэмбо, «Я – зомби» Бриэнн Тджу и фильма «Предчувствие» (2007) Ниа Лонг, а также Дэниэл Кови из «Всем парням, которых я любила» (2018).
Молодой и начинающий актерский состав обещает в полной мере передать контраст между бразильскими пляжами и смертельными заброшенными руинами: пятеро девушек, объединенные жаждой к приключению, попадут в ситуацию, где «клаустрофобия и страх перед акулами соединяются и возносятся на новый уровень».
Изначально у сиквела было два других названия: «Вглубь на 48 метров» (отсылает к оригинальному «Вглубь на 47 метров») и «Вглубь на 47 метров: Новая глава».
Премьеру фильма перенесли на полтора месяца, чтобы избежать конкуренции с новой частью серии «Проклятие Аннабель».
Систин Сталлоне, играющая одну из главных ролей, -- дочь Сильвестера Сталлоне и Дженнифер Флавин.
Съёмки проходили в Доминиканской Республике.
Молодые девушки решаются на дайвинг в древнем затопленном городе, но вскоре понимают, что оказались на территории самых смертоносных хищников. У них остается совсем немного времени и кислорода, чтобы найти выход из запутанных подводных пещер…
на мой взгляд, фильму не хватило широты - чуть больше о героях, чуть больше пауз между нападениями, ну и в… Читать дальше…