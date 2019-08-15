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Синяя бездна 2 Синяя бездна 2
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47 Meters Down: Uncaged

Синяя бездна 2, 2019

2019 / Великобритания
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Девушки-дайверы против смертоносных хищников!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сиквел фильма ужасов 2017 года «Синяя бездна» Йоханесса Робертса продолжает излюбленную хоррор-тематику смертоносных акульих челюстей и предлагает посмотреть, насколько непредсказуемым может быть заплыв в лабиринт руин подводного города. «Синяя бездна 2» - актерский дебют Систин Сталлоне, к которой в касте присоединяются звёзды сериалов «Волчонок» Хилин Рэмбо, «Я – зомби» Бриэнн Тджу и фильма «Предчувствие» (2007) Ниа Лонг, а также Дэниэл Кови из «Всем парням, которых я любила» (2018).

Молодой и начинающий актерский состав обещает в полной мере передать контраст между бразильскими пляжами и смертельными заброшенными руинами: пятеро девушек, объединенные жаждой к приключению, попадут в ситуацию, где «клаустрофобия и страх перед акулами соединяются и возносятся на новый уровень».

 Изначально у сиквела было два других названия: «Вглубь на 48 метров» (отсылает к оригинальному «Вглубь на 47 метров») и «Вглубь на 47 метров: Новая глава».

 Премьеру фильма перенесли на полтора месяца, чтобы избежать конкуренции с новой частью серии «Проклятие Аннабель».

 Систин Сталлоне, играющая одну из главных ролей, -- дочь Сильвестера Сталлоне и Дженнифер Флавин.

 Съёмки проходили в Доминиканской Республике.

Молодые девушки решаются на дайвинг в древнем затопленном городе, но вскоре понимают, что оказались на территории самых смертоносных хищников. У них остается совсем немного времени и кислорода, чтобы найти выход из запутанных подводных пещер…

7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера онлайн 15 августа 2019
Премьера в мире 15 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
В ролях
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Софи Нелисс
Софи Нелисс
Систин Роуз Сталлоне
Систин Роуз Сталлоне
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Синяя бездна 2 4 постера
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Синяя бездна 2 смотреть онлайн

Синяя бездна 2
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В новом фильме режиссёр Йоханнес Робертс продолжает заманивать зрителя на акулью охоту. «Синюю бездну 2» сложно назвать сиквелом – сюжетно картина не имеет никакого отношения к первой части, хотя между ними много общего. Местом действия снова выбрана Мексика, только девушек теперь в два раза больше (четыре) и они не собираются ютиться в клетке для туристов, желающих посмотреть на акул в естественной среде обитания (в оригинале к названию добавили Uncaged). Замкнутые…
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Виктория Справедливая 18 августа 2019, 23:46
Можно и обсикаться от некоторых сцен.
Андрей 6 марта 2020, 20:01
фильм нормальный! не хороший и не плохой!
на мой взгляд, фильму не хватило широты - чуть больше о героях, чуть больше пауз между нападениями, ну и в… Читать дальше…
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саундтрек фильма Синяя бездна 2
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
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Молох
Молох
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Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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