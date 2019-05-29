Фильм ужасов с лаконичным названием «Ма» снял постановщик «Прислуги» и «Девушки в поезде» Тейт Тейлор. На главную роль он пригласил уже полюбившуюся ему Октавию Спенсер. Кроме нее в картине можно увидеть Люка Эванса, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни, Диану Сильверс и других голливудских звезд.
Если вы хотите попасть на самую крутую вечеринку в городе, тогда вам точно к МА. Но у Сью Энн есть одно правило – никогда не входить в ее комнату. Что же будет с теми, кто это правило нарушит?
- Октавия Спенсер снималась вместе с Эллисон Дженни в сериале «Мамаша».
- Тейт Тэйлор был режиссером фильма «Прислуга», за роль в котором Октавия получила Оскар.
Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного. Никогда не заходи в ее комнату.
Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие… Читать дальше…