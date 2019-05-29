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Ма Ма
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Ma

Ма, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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У МА самые крутые вечеринки в городе, но однажды вместо алкоголя польется кровь.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм ужасов с лаконичным названием «Ма» снял постановщик «Прислуги» и «Девушки в поезде» Тейт Тейлор. На главную роль он пригласил уже полюбившуюся ему Октавию Спенсер. Кроме нее в картине можно увидеть Люка Эванса, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни, Диану Сильверс и других голливудских звезд.

Если вы хотите попасть на самую крутую вечеринку в городе, тогда вам точно к МА. Но у Сью Энн есть одно правило – никогда не входить в ее комнату. Что же будет с теми, кто это правило нарушит?

- Октавия Спенсер снималась вместе с Эллисон Дженни в сериале «Мамаша».

- Тейт Тэйлор был режиссером фильма «Прислуга», за роль в котором Октавия получила Оскар.

 

 

Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного. Никогда не заходи в ее комнату.

5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 июня 2019
Премьера онлайн 5 сентября 2019
Премьера в мире 29 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тейт Тэйлор
Тейт Тэйлор
В ролях
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Люк Эванс
Люк Эванс
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ма 5 постеров
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Ма смотреть онлайн

Ма
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Это совсем не страшный, но печальный фильм, и чем больше думаешь о нем, тем он печальнее. Вот его предыстория: получившая «Оскар» за «Прислугу» Октавия Спенсер жаловалась режиссеру Тейту Тейлору, что хочет совсем другую роль, далекую от образа сильных черных женщин. Когда Тейлору попался сценарий о белой психопатке, заманивающей в свой дом подростков, он понял, что это можно переписать как раз под Спенсер. А также дать злой героине предысторию, чтоб она показалась…
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artem.varlamov.1994 17 июня 2019, 00:08
Фильм более менее интересный.
Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие… Читать дальше…
Евгений Стешенко 19 июня 2019, 00:55
Вполне себе годный триллер. На раз. В описании жанра фильма, допущена ошибка. Это не ужасы, вообще никаким боком, это обыкновенный триллер.
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3 июня 2019 11:30
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