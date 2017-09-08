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1+1: Голливудская история 1+1: Голливудская история
Киноафиша Фильмы 1+1: Голливудская история
The Upside

1+1: Голливудская история, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Реальная история парализованного богача и его эксцентричного темнокожего помощника
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета картины «1+1: Голливудская история» окажется миллионер по имени Филипп, который прикован к инвалидному креслу. Он ищет для себя нового помощника и в итоге решает нанять эксцентричного афроамериканца Делла. На первый взгляд кажется, что эта работа совсем не для него, но чем ближе становятся главные герои, тем сильнее начинают меняться жизни обоих. И этой дружбе оказываются ни по чем любые преграды.

Американской адаптацией известной ленты 2011 года занялся режиссер Нил Бергер, за плечами которого такие картины, как «Иллюзионист», «Области тьмы» и «Дивергент». Главные роли в ремейке исполнили известные голливудские актеры: Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») примерил на себя образ Филиппа, комик Кевин Харт («Полтора шпиона») перевоплотился в Делла. Также в картине сыграли Николь Кидман и Гольшифте Фарахани.

- В оригинале фильм называется The Upside, что переводится как потенциал, поверхность или польза.

- Крис Такер, Джейме Фокс, Идрис Эльба и Крис Рок рассматривались на роль, которая в итоге досталась Кевину Харту.

- Фильм является американским ремейком известной французской картины «1+1» 2011 года.

- Изначально роль Брайана Крэнстона должна была достаться Колину Ферту.

- На главную женскую роль претендовали Джессика Честейн и Мишель Уилльямс.

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Кевин Харт
Кевин Харт
Николь Кидман
Николь Кидман
Амара Каран
Амара Каран
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1+1: Голливудская история 4 постера
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1+1: Голливудская история смотреть онлайн

1+1: Голливудская история
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Парализованный богач Филипп (Брайан Крэнстон) вынужден нанять себе нового помощника. Филипп прикован к инвалидному креслу, ниже шеи он ничего не чувствует. Да и других эмоций уже не осталось: после смерти любимой жены от рака ему и самому хочется умереть. Сухая управляющая Ивонн (Николь Кидман) организует конкурс на место помощника, чтобы босс все-таки продолжал жить – так в шикарном пентхаусе на Пятой авеню появляется Делл (Кевин Харт), афроамериканец с криминальным прошлым,…
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leadraven 1 ноября 2018, 00:28
Неееет, ну зачем... Оригинал вышел же не так давно и он прекрасен.
olyarules 25 декабря 2018, 23:18
Ходили с другом на пресс-показ фильма, мы оба видели до этого французскую версию 1+1. Голивудскую историю мы даже не смогли досмотреть до конца,… Читать дальше…
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