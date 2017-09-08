1+1: Голливудская история, 2018

В центре сюжета картины «1+1: Голливудская история» окажется миллионер по имени Филипп, который прикован к инвалидному креслу. Он ищет для себя нового помощника и в итоге решает нанять эксцентричного афроамериканца Делла. На первый взгляд кажется, что эта работа совсем не для него, но чем ближе становятся главные герои, тем сильнее начинают меняться жизни обоих. И этой дружбе оказываются ни по чем любые преграды.

Американской адаптацией известной ленты 2011 года занялся режиссер Нил Бергер, за плечами которого такие картины, как «Иллюзионист», «Области тьмы» и «Дивергент». Главные роли в ремейке исполнили известные голливудские актеры: Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») примерил на себя образ Филиппа, комик Кевин Харт («Полтора шпиона») перевоплотился в Делла. Также в картине сыграли Николь Кидман и Гольшифте Фарахани.