Jesus is King: A Kanye West IMAX Experience, 2019

В российских кинотеатрах IMAX стартуют ограниченные показы долгожданного музыкального фильма популярного американского рэп-исполнителя Канье Уэста «Jesus Is King». В картине представлена музыка, записанная Уэстом в стиле госпел, а также треки из его нового альбома «Jesus Is King». Действия фильма происходят во время одной из знаменитых закрытых воскресных служб Канье Уэста, которые он последнее время проводит регулярно, приглашая своих звездных друзей. Съемки проходили в кратере Роден – самом большом в мире произведении современного искусства художника-инсталлятора Джеймса Таррелла в живописной пустыне Аризона. Таррелл приобрел землю с кратером потухшего вулкана в 1977 году и превратил его в арт-инсталляцию под открытым небом. Канье Уэст впервые посетил Роден в конце 2018 года и был очень впечатлен и вдохновлён этим проектом. Фильм был снят исключительно для демонстрации в кинотеатрах IMAX: кристально-чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов и мощным цифровым звуком – все это обещает уникальную атмосферу, которая перенесёт зрителей буквально внутрь самого действия картины. Режиссёром картины выступил известный американский фотограф Ник Найт.