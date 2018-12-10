Наркокурьер, 2019

Главный герой — Эрл Стоун — одиночка, который испытывает финансовые трудности из-за разорения собственной компании. Внезапно его находит непыльная работа водителя. Согласившись на нее, он еще не подозревает, что ему придется стать наркокурьером мексиканского картеля. Тем не менее дело идет слишком хорошо и приносит большой доход как ему, так и преступникам. Но в какой-то момент Эрл попадает под прицел Колина Бэйтса — агента Управления по борьбе с наркотиками.

Один из главных старожилов Голливуда Клинт Иствуд выпускает свой новый фильм «Наркокурьер», в котором впервые за последние 10 лет возвращается в главной роли. Компанию ему составил другой известный актер — Брэдли Купер, который уже снимался у режиссера в «Снайпере».