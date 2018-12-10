Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наркокурьер Наркокурьер
Киноафиша Фильмы Наркокурьер
The Mule

Наркокурьер, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Одинокий старик соглашается перевозить наркотики для мексиканского наркокартеля
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой — Эрл Стоун — одиночка, который испытывает финансовые трудности из-за разорения собственной компании. Внезапно его находит непыльная работа водителя. Согласившись на нее, он еще не подозревает, что ему придется стать наркокурьером мексиканского картеля. Тем не менее дело идет слишком хорошо и приносит большой доход как ему, так и преступникам. Но в какой-то момент Эрл попадает под прицел Колина Бэйтса — агента Управления по борьбе с наркотиками.

Один из главных старожилов Голливуда Клинт Иствуд выпускает свой новый фильм «Наркокурьер», в котором впервые за последние 10 лет возвращается в главной роли. Компанию ему составил другой известный актер — Брэдли Купер, который уже снимался у режиссера в «Снайпере».

- Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов, а в первый прокатный уикенд в США картина «Наркокурьер» заработала около 17 миллионов.

- Фильм «Наркокурьер» вдохновлен историей Лео Шарпа —ветерана Второй мировой войны, ставшего самым пожилым и лучшим наркокурьером в истории.

- Последний раз Клинт Иствуд появился на экране в 2012 году в ленте «Крученый мяч».

- В 2018 году Клинт Иствуд также выпустил в прокат фильм «Поезд на Париж» — практически в одно время с «Наркокурьером».

- Сыгравший в «Наркокурьере» Клифтон Коллинз мл. является бывшим пасынком Клинта Иствуда.

Эрл Стоун – одинокий старик, чья компания находится на грани полного разорения. Неожиданно ему предлагают непыльную работенку – водить машину. Проще простого, однако, сам того не ведая, Эрл подписывается на роль наркокурьера мексиканского картеля. И прекрасно с ней справляется – настолько хорошо, что объем грузов возрастает в разы, и ему дают помощника. Но за Эрлом присматривает не только он: таинственный новый наркокурьер попадает в поле зрения сурового агента Управления по борьбе с наркотиками Колина Бэйтса. Хотя финансовые проблемы уже в прошлом, на Эрла начинают давить последствия давних ошибок, и неясно, успеет ли он исправить их до того, как до него доберутся правоохранительные органы либо головорезы картеля.

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 15 мая 2019
Премьера в мире 10 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наркокурьер 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пожилой, но всё ещё бодрый ветеран Эрл Стоун (Клинт Иствуд) едет на конкурс флористов. Оттуда он увезёт главный приз, очарует местных старушек, а заодно пропустит свадьбу единственной дочери Айрис (Элисон Иствуд). На дворе 2005 год и Эрл презрительно пошутит про интернет-сервис по доставке цветов. Спустя семь лет жизнь точно также пошутит над ним — старик разорён, бывшая жена Мэри (Дайэнн Уист) его терпеть не может, а на носу свадьба внучки Джинни (Таисса Фармига). Она,…
Читать
САНСАНЫЧ XXX 3 марта 2019, 17:05
довольно скучная драма о семейных ценностях
Виктория Справедливая 5 марта 2019, 19:22
Интересный фильм. Советую.
Отзывы Написать
36 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Мужские слезы»: Клинт Иствуд снимет роуд-муви по бестселлеру о мужском воспитании Мэтр также появится в кадре. 
Написать
5 октября 2020 13:35
Кассовые сборы США и Канады с 4 по 6 января: Аквамен стал настоящим королем DC Всего один новый широкий релиз не смог прервать царствование «Аквамена», вот уже третью неделю занимающего первое место.
Написать
7 января 2019 15:10
Работа для пенсионеров: Клинт Иствуд в трейлере фильма «Наркокурьер» Студия Warner Bros. Pictures презентовала первый триллер новой драмы Клинта Иствуда «Наркокурьер», основанной на реальных событиях. 88-летний ветеран Голливуда сам сыграл главную роль
Написать
5 октября 2018 11:03
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши