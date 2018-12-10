Наркокурьер, 2019

Главный герой — Эрл Стоун — одиночка, который испытывает финансовые трудности из-за разорения собственной компании. Внезапно его находит непыльная работа водителя. Согласившись на нее, он еще не подозревает, что ему придется стать наркокурьером мексиканского картеля. Тем не менее дело идет слишком хорошо и приносит большой доход как ему, так и преступникам. Но в какой-то момент Эрл попадает под прицел Колина Бэйтса — агента Управления по борьбе с наркотиками.
Один из главных старожилов Голливуда Клинт Иствуд выпускает свой новый фильм «Наркокурьер», в котором впервые за последние 10 лет возвращается в главной роли. Компанию ему составил другой известный актер — Брэдли Купер, который уже снимался у режиссера в «Снайпере».
- Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов, а в первый прокатный уикенд в США картина «Наркокурьер» заработала около 17 миллионов.
- Фильм «Наркокурьер» вдохновлен историей Лео Шарпа —ветерана Второй мировой войны, ставшего самым пожилым и лучшим наркокурьером в истории.
- Последний раз Клинт Иствуд появился на экране в 2012 году в ленте «Крученый мяч».
- В 2018 году Клинт Иствуд также выпустил в прокат фильм «Поезд на Париж» — практически в одно время с «Наркокурьером».
- Сыгравший в «Наркокурьере» Клифтон Коллинз мл. является бывшим пасынком Клинта Иствуда.
Эрл Стоун – одинокий старик, чья компания находится на грани полного разорения. Неожиданно ему предлагают непыльную работенку – водить машину. Проще простого, однако, сам того не ведая, Эрл подписывается на роль наркокурьера мексиканского картеля. И прекрасно с ней справляется – настолько хорошо, что объем грузов возрастает в разы, и ему дают помощника. Но за Эрлом присматривает не только он: таинственный новый наркокурьер попадает в поле зрения сурового агента Управления по борьбе с наркотиками Колина Бэйтса. Хотя финансовые проблемы уже в прошлом, на Эрла начинают давить последствия давних ошибок, и неясно, успеет ли он исправить их до того, как до него доберутся правоохранительные органы либо головорезы картеля.