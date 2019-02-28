Любовницы, 2019

Режиссером и сценаристом российской комедии «Любовницы» стала Елена Хазанова, известная по картине «Синдром Петрушки» 2015 года. В своей новой ленте она сняла самых узнаваемых современных актрис: Паулину Андрееву, Сашу Бортич и Юлию Александрову.



Сюжет расскажет о трех обычных московских девушках: медсестре, актрисе и студентке. Однажды они встречаются в баре, где в ходе разговора выясняется, что каждая из них недавно рассталась с парнем. Вместе девушки решают отомстить бывшим, но потом их затея начинает набирать обороты, и вот они уже придумывают масштабный план по помощи другим женщинам.

Ира, Алиса и Маша — сестры по несчастью. Каждая из них была влюблена и встречалась с мужчиной, который оказался женат. Обманутые и брошенные, девушки решают мстить, сначала своим ухажерам, а потом и всему мужскому роду. Они создают креативное агентство любовниц-мстительниц и начинают выводить на чистую воду и наказывать женатых ловеласов, помогая десяткам пострадавших. Слухи об их деятельности моментально разлетаются по всей стране.