Любовницы, 2019

Режиссером и сценаристом российской комедии «Любовницы» стала Елена Хазанова, известная по картине «Синдром Петрушки» 2015 года. В своей новой ленте она сняла самых узнаваемых современных актрис: Паулину Андрееву, Сашу Бортич и Юлию Александрову.
Сюжет расскажет о трех обычных московских девушках: медсестре, актрисе и студентке. Однажды они встречаются в баре, где в ходе разговора выясняется, что каждая из них недавно рассталась с парнем. Вместе девушки решают отомстить бывшим, но потом их затея начинает набирать обороты, и вот они уже придумывают масштабный план по помощи другим женщинам.
Ира, Алиса и Маша — сестры по несчастью. Каждая из них была влюблена и встречалась с мужчиной, который оказался женат. Обманутые и брошенные, девушки решают мстить, сначала своим ухажерам, а потом и всему мужскому роду. Они создают креативное агентство любовниц-мстительниц и начинают выводить на чистую воду и наказывать женатых ловеласов, помогая десяткам пострадавших. Слухи об их деятельности моментально разлетаются по всей стране.
Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они - тысячи…