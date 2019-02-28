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Любовницы, 2019

2019 / Россия
5.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Три бывшие любовницы объявляют войну женатым изменникам
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и сценаристом российской комедии «Любовницы» стала Елена Хазанова, известная по картине «Синдром Петрушки» 2015 года. В своей новой ленте она сняла самых узнаваемых современных актрис: Паулину Андрееву, Сашу Бортич и Юлию Александрову.

Сюжет расскажет о трех обычных московских девушках: медсестре, актрисе и студентке. Однажды они встречаются в баре, где в ходе разговора выясняется, что каждая из них недавно рассталась с парнем. Вместе девушки решают отомстить бывшим, но потом их затея начинает набирать обороты, и вот они уже придумывают масштабный план по помощи другим женщинам.

Ира, Алиса и Маша — сестры по несчастью. Каждая из них была влюблена и встречалась с мужчиной, который оказался женат. Обманутые и брошенные, девушки решают мстить, сначала своим ухажерам, а потом и всему мужскому роду. Они создают креативное агентство любовниц-мстительниц и начинают выводить на чистую воду и наказывать женатых ловеласов, помогая десяткам пострадавших. Слухи об их деятельности моментально разлетаются по всей стране.

 

  • Идея фильма возникла, когда режиссер Елена Хазанова случайно подслушала разговор между мужчиной и женщиной, в котором мужчина объяснял своей собеседнице, почему он не может уйти к ней от жены.
  • Специально для фильма лидер рок-группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина написала песню “Умею летать без тебя”.
  • Клип на песню “Эгоистка” певицы Ольги Бузовой содержит сцены из этого фильма.
  • Актриса Юлия Александрова сама предложила вариант прически для своей героини. Чтобы не портить волосы ежедневной завивкой, ей пришлось носить парик.
  • Нанесение грима Марии Шалаевой занимало 2,5 часа.
  • Готовясь к роли барменши, Мария Шалаева прошла курс обучения в одном из баров, научившись наливать алкоголь, варить кофе и делать узор на капучино.

Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они - тысячи…

5.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 24 июня 2021
Премьера в мире 28 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Елена Хазанова
Елена Хазанова
В ролях
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Александра Бортич
Александра Бортич
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовницы 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юлия Потапова 1 марта 2019, 00:51
Совершенно дурацкий фильм, ходила с подругами и нам троим не понравился, во время сеанса все сидели в телефонах и не могли дождаться конца👎
Nadezhda Kuzmina 3 марта 2019, 14:02
Сижу сейчас в кино, что-то заскучала, решила написать отзыв. Фильм на очень слабенькую троечку. Было около 5 неплохих шуток за все это время. Но скорей бы уже закончился сеанс
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Кадры из фильма Все кадры
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