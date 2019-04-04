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Мышеловка Мышеловка
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4х4

Мышеловка, 2019

2019 / Аргентина / Испания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Угонщик машин попадает в смертельную ловушку.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный триллер «Мышеловка» снял Мариано Кон («Почетный гражданин», «Художник»). В ролях можно увидеть Луиса Брандони («Шедевр», «Иполито»), Дади Бриеву («Почетный гражданин», «Неиправимые»), Ноэлию Кастаньо («О нас») и др.

Сюжет фильма расскажет о хулигане Сиро Бермудесе, который живет тем, что вскрывает чужие машины. Но вот однажды ему не повезло: двери внедорожника заблокировались, стекла не открыть, на улице 40-градусная жара. На этом неприятности Сиро только начинаются.

- Дади Бриев уже играл у Мариано Кона в фильме "Почетный гражданин".

Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, открыть новенький внедорожник, припаркованный на тихой улице, труда не составило. Выломать компьютер, пошарить в бардачке – дело одной минуты. А дальше случилось невероятное: двери заблокировались, и Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться - бесполезно. Тебя никто не видит и не слышит. Телефон сдох. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. Кошмар Сиро только начинался…

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 31 июля 2020
Премьера в мире 4 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Мариано Кон
Мариано Кон
В ролях
Луис Брандони
Луис Брандони
Дади Бриева
Дади Бриева
Питер Ланзани
Питер Ланзани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мышеловка 3 постера
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Мышеловка смотреть онлайн

Мышеловка
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Наша рецензия
Мелкий воришка в Аргентине вскрывает припаркованный внедорожник. Забрав магнитолу и обоссав кожаные сидения, он уже хочет смыться, да только открыть машину изнутри не получается. Джентльмен удачи не учел коварства новых технологий. Сигнал о взломе пришел владельцу машины на телефон, и тот дистанционно заблокировал все управление внутри. Хозяин также выходит на связь с воришкой и сообщает, что салон бронированный, пуленепробиваемый, звукоизолированный. Стекла наглухо тонированы, так что снаружи…
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Nadezhda Kuzmina 26 июля 2019, 11:12
Задумка интересная, но фильм скучноват. Несмотря на нудность фильма, уйти из зала раньше времени не хотелось. Если делать нечего, посмотреть можно.
Отзывы Написать
13 голосов
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Одна
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