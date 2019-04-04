Мышеловка, 2019

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Мелкий воришка в Аргентине вскрывает припаркованный внедорожник. Забрав магнитолу и обоссав кожаные сидения, он уже хочет смыться, да только открыть машину изнутри не получается. Джентльмен удачи не учел коварства новых технологий. Сигнал о взломе пришел владельцу машины на телефон, и тот дистанционно заблокировал все управление внутри. Хозяин также выходит на связь с воришкой и сообщает, что салон бронированный, пуленепробиваемый, звукоизолированный. Стекла наглухо тонированы, так что снаружи…