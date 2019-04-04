Мышеловка, 2019

Криминальный триллер «Мышеловка» снял Мариано Кон («Почетный гражданин», «Художник»). В ролях можно увидеть Луиса Брандони («Шедевр», «Иполито»), Дади Бриеву («Почетный гражданин», «Неиправимые»), Ноэлию Кастаньо («О нас») и др.
Сюжет фильма расскажет о хулигане Сиро Бермудесе, который живет тем, что вскрывает чужие машины. Но вот однажды ему не повезло: двери внедорожника заблокировались, стекла не открыть, на улице 40-градусная жара. На этом неприятности Сиро только начинаются.
- Дади Бриев уже играл у Мариано Кона в фильме "Почетный гражданин".
Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, открыть новенький внедорожник, припаркованный на тихой улице, труда не составило. Выломать компьютер, пошарить в бардачке – дело одной минуты. А дальше случилось невероятное: двери заблокировались, и Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться - бесполезно. Тебя никто не видит и не слышит. Телефон сдох. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. Кошмар Сиро только начинался…