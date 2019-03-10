Lil Peep: Всё для всех, 2019

Фильм Everybody's Everything расскажет историю рэпера Лил Пипа, который ушел из жизни 15 ноября 2017 года в возрасте 21 года. В фильме покажут архивные отрывки из жизни музыканта, интервью и его друзьями, коллегами и семьей. Они расскажут, что примечательного сделал Лил Пип при жизни и почему его еще долго будут помнить поклонники.
Лил Пип умер 15 ноября 2017 года в возрасте 21 года.
Лил Пип начал выпускать музыку на SoundCloud в 2014 году, используя псевдоним Лил Пип, потому что его мать называла его «Пип», когда он был ребенком.
Лил Пип часто употреблял наркотики из-за проблем с психическим здоровьем.
История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Документальный фильм, спродюсированный Терренсом Маликом, исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на youtube и трагически погибшего в 2017.