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Lil Peep: Всё для всех Lil Peep: Всё для всех
Киноафиша Фильмы Lil Peep: Всё для всех
Everybody's Everything

Lil Peep: Всё для всех, 2019

2019 / США
7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Документальный фильм о талантливом рэпере, рано ушедшем из жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм Everybody's Everything расскажет историю рэпера Лил Пипа, который ушел из жизни 15 ноября 2017 года в возрасте 21 года. В фильме покажут архивные отрывки из жизни музыканта, интервью и его друзьями, коллегами и семьей. Они расскажут, что примечательного сделал Лил Пип при жизни и почему его еще долго будут помнить поклонники.

Лил Пип умер 15 ноября 2017 года в возрасте 21 года.

Лил Пип начал выпускать музыку на SoundCloud в 2014 году, используя псевдоним Лил Пип, потому что его мать называла его «Пип», когда он был ребенком.

Лил Пип часто употреблял наркотики из-за проблем с психическим здоровьем.

История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Документальный фильм, спродюсированный Терренсом Маликом, исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на youtube и трагически погибшего в 2017.

7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера онлайн 4 марта 2020
Премьера в мире 10 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Себастьян Джонс
Себастьян Джонс
В ролях
Lil Peep
Lil Peep
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Lil Peep: Всё для всех 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Каждое поколение имеет своего музыкального героя, ушедшего слишком рано. Их было так много, что появился даже термин «клуб 27». Правда, «Кобейн нашего времени» в него бы никак не вошел. Дело не в таланте, а в формальном критерии – Лил Пип (Lil Peep) скончался от передозировки наркотиков в возрасте 21 года. И вот спустя пару лет на экраны выходит документальный фильм «Lil Peep: Все для всех» (Everybody's Everything). Это попытка биографии…
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Артём Перепёлкин 10 ноября 2019, 16:26
Кто из Смоленска пишите)
Арсений Волков 22 ноября 2019, 00:34
Сегодня сходил, сначала пускать не хотели так как мне 15. Но пошел к администратору с народом. И нас пропустили). Так что подростки, там 18+ только… Читать дальше…
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63 голоса
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