Отпетые мошенницы, 2019

Крис Эддисон, режиссер сериалов «Трудности ассимиляции» и «Вице-президент», переснял культовую комедию 1988 года «Отпетые мошенники». Стива Мартина и Майкла Кейна из оригинала в ремейке заменили на Энн Хэтэуэй («Стажёр», «Один день») и Ребел Уилсон («Идеальный голос», «В активном поиске»).

В центре истории окажутся две охотницы за легкими деньгами, они охмуряют богатых мужчин в надежде заполучить хороший куш. Неожиданно соперницы пересекаются в курортном городке, который слишком мал для них обеих. Девушки заключают пари - проигравшая с позором уедет, а победительнице достанутся все «лакомые кусочки».