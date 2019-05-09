Отпетые мошенницы, 2019

Крис Эддисон, режиссер сериалов «Трудности ассимиляции» и «Вице-президент», переснял культовую комедию 1988 года «Отпетые мошенники». Стива Мартина и Майкла Кейна из оригинала в ремейке заменили на Энн Хэтэуэй («Стажёр», «Один день») и Ребел Уилсон («Идеальный голос», «В активном поиске»).
В центре истории окажутся две охотницы за легкими деньгами, они охмуряют богатых мужчин в надежде заполучить хороший куш. Неожиданно соперницы пересекаются в курортном городке, который слишком мал для них обеих. Девушки заключают пари - проигравшая с позором уедет, а победительнице достанутся все «лакомые кусочки».
- Ремейк фильма "Отпетые мошенники" 1988 года с Майклом Кейном и Стивеном Мартином в главных ролях
- Фильм снимали на Майорке
Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное - утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что «плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить. В ролях: Энн Хэтэуэй – премия Оскар, Отверженные, Дьявол носит Prada, Интерстеллар Ребел Уилсон – Идеальный голос, Девичник в Вегасе.