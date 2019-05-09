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Отпетые мошенницы Отпетые мошенницы
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The Hustle

Отпетые мошенницы, 2019

2019 / США
7.6 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Две охотницы за богатыми мужчинами встречаются в одном городе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Крис Эддисон, режиссер сериалов «Трудности ассимиляции» и «Вице-президент», переснял культовую комедию 1988 года «Отпетые мошенники». Стива Мартина и Майкла Кейна из оригинала в ремейке заменили на Энн Хэтэуэй («Стажёр», «Один день») и Ребел Уилсон («Идеальный голос», «В активном поиске»).

В центре истории окажутся две охотницы за легкими деньгами, они охмуряют богатых мужчин в надежде заполучить хороший куш. Неожиданно соперницы пересекаются в курортном городке, который слишком мал для них обеих. Девушки заключают пари - проигравшая с позором уедет, а победительнице достанутся все «лакомые кусочки».

- Ремейк фильма "Отпетые мошенники" 1988 года с Майклом Кейном и Стивеном Мартином в главных ролях

- Фильм снимали на Майорке

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное - утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что «плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить. В ролях: Энн Хэтэуэй – премия Оскар, Отверженные, Дьявол носит Prada, Интерстеллар Ребел Уилсон – Идеальный голос, Девичник в Вегасе.

7.6 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 мая 2019
Премьера онлайн 6 августа 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Крис Эддисон
Крис Эддисон
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Алекс Шарп
Алекс Шарп
Ингрид Оливер
Ингрид Оливер
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отпетые мошенницы 5 постеров
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Отпетые мошенницы
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Наша рецензия
Залихватская миллениалка пышных форм Пенни (Ребел Уилсон) разводит на деньги жадных до женской плоти хамоватых американцев и спешно скрывается от копов, прикидываясь мусорным мешком. Однако, мелкие дозы адреналина быстро надоедают, и она отправляется на кишащее олигархами средиземноморское побережье, где тут же сталкивается с опытной мошенницей старого света и высокого полета, – токсичной стройняшкой Жозефиной (Энн Хэтэуэй), любительницей роскошных вилл, здорового питания и брюликов. Но…
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polstjashka 17 мая 2019, 11:07
Ну Вы смотрите этот фильм не сравнивая с оригиналом. А так неплохая комедия, легкая, есть где поржать.
rafik.ivanov.85 11 мая 2019, 11:55
Это дерьмовый ремейк на отпятытые мошейники 1988 года . Лучше посмотрите старый это шедевр !
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саундтрек фильма Отпетые мошенницы
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