Ограбление по Фрейду, 2018

Психоаналитик и по совместительству эстет Рубен Брандт вправляет мозги преступникам. Сам он тоже не без проблем — по ночам его одолевают кошмары. Единственный способ избавиться от них видится ему в том, чтобы украсть 13 картин из главных музеев мира. Вместе с четырьмя пациентами он организует банду и грабит Лувр, Эрмитаж, Нью-Йоркский музей современного искусства, став самым преследуемым преступником мира. За ним начинается массовая охота, но самым страшным врагом становится частный детектив Майк Ковальский, который заставит Рубена попотеть.
Венгерский мультфильм «Ограбление по Фрейду» стал обладатель «Золотого медведя» Берлинского фестиваля за лучший короткометражный фильм Милорад Крстич. Его интеллектуальный анимационный шедевр с необычной рисовкой получил восторженные отзывы критиков, став одним из главных мультфильмов года.
- Венгерский криминальный детектив «Ограбление по Фрейду» участвовал в фестивале в Локарно и вошел в лонг-лист премии «Оскар».
- Милорад Крстич выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера мультфильма «Ограбление по Фрейду».
- «Ограбление по Фрейду» — полнометражный дебют Милорада Крстича. Его первый и единственный короткометражный мультфильм «Моя малышка меня оставила» был снят в 1995 году.
Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров. Ему кажется, что единственный способ излечиться — выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Собрав команду из четырех своих пациентов, он грабит Лувр, галерею Тейт, Эрмитаж и Нью-Йоркский музей современного искусства, превращаясь в самого известного и преследуемого преступника. За ним гоняются итальянские мафиози, русские гангстеры, полиция, а также охотники за головами, заинтересованные в 100 млн вознаграждения. Но самый грозный противник Брандта — Майк Ковальский, частный детектив, работающий на страховые компании…
Рубен Брандт – психотерапевт, работающий в личной загородной клинике. Его метод лечения основан на арт-терапии,… Читать дальше…