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Ограбление по Фрейду Ограбление по Фрейду
Киноафиша Фильмы Ограбление по Фрейду
Ruben Brandt, Collector

Ограбление по Фрейду, 2018

2018 / Венгрия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Психоаналитик и по совместительству эстет Рубен Брандт вправляет мозги преступникам. Сам он тоже не без проблем — по ночам его одолевают кошмары. Единственный способ избавиться от них видится ему в том, чтобы украсть 13 картин из главных музеев мира. Вместе с четырьмя пациентами он организует банду и грабит Лувр, Эрмитаж, Нью-Йоркский музей современного искусства, став самым преследуемым преступником мира. За ним начинается массовая охота, но самым страшным врагом становится частный детектив Майк Ковальский, который заставит Рубена попотеть.

Венгерский мультфильм «Ограбление по Фрейду» стал обладатель «Золотого медведя» Берлинского фестиваля за лучший короткометражный фильм Милорад Крстич. Его интеллектуальный анимационный шедевр с необычной рисовкой получил восторженные отзывы критиков, став одним из главных мультфильмов года.

- Венгерский криминальный детектив «Ограбление по Фрейду» участвовал в фестивале в Локарно и вошел в лонг-лист премии «Оскар».

- Милорад Крстич выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера мультфильма «Ограбление по Фрейду».

- «Ограбление по Фрейду» — полнометражный дебют Милорада Крстича. Его первый и единственный короткометражный мультфильм «Моя малышка меня оставила» был снят в 1995 году.

Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров. Ему кажется, что единственный способ излечиться — выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Собрав команду из четырех своих пациентов, он грабит Лувр, галерею Тейт, Эрмитаж и Нью-Йоркский музей современного искусства, превращаясь в самого известного и преследуемого преступника. За ним гоняются итальянские мафиози, русские гангстеры, полиция, а также охотники за головами, заинтересованные в 100 млн вознаграждения. Но самый грозный противник Брандта — Майк Ковальский, частный детектив, работающий на страховые компании…

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера в мире 22 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Милорад Крстич
Милорад Крстич
В ролях
Иван Камараш
Иван Камараш
Габриэлла Хамори
Габриэлла Хамори
Залан Макранчи
Залан Макранчи
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ограбление по Фрейду 4 постера
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Ограбление по Фрейду
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Мультипликация для всей семьи до сих пор рулит мировым бокс-офисом, в то время как взрослый продукт распихан по программам отдельных фестивалей или находится в плену у Netflix. Недавняя антология «Любовь, смерть и роботы» вызвала самые разные отклики — от безоговорочных восторгов графикой до недовольства банальными сюжетами. К счастью, даже в российском прокате можно обнаружить неожиданную жемчужину совершенно другого…
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Константин Киценюк 1 июля 2019, 10:42
Искусство, ожившие в повседневности.
Рубен Брандт – психотерапевт, работающий в личной загородной клинике. Его метод лечения основан на арт-терапии,… Читать дальше…
tanita_ru 7 мая 2019, 06:44
Получила удовольствие, но, как обычно, мне не все понятно, и в данном случае это концовка. Отзывов никто не пишет, поэтому ориентироваться в… Читать дальше…
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13 голосов
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