Ограбление по Фрейду, 2018

Психоаналитик и по совместительству эстет Рубен Брандт вправляет мозги преступникам. Сам он тоже не без проблем — по ночам его одолевают кошмары. Единственный способ избавиться от них видится ему в том, чтобы украсть 13 картин из главных музеев мира. Вместе с четырьмя пациентами он организует банду и грабит Лувр, Эрмитаж, Нью-Йоркский музей современного искусства, став самым преследуемым преступником мира. За ним начинается массовая охота, но самым страшным врагом становится частный детектив Майк Ковальский, который заставит Рубена попотеть.

Венгерский мультфильм «Ограбление по Фрейду» стал обладатель «Золотого медведя» Берлинского фестиваля за лучший короткометражный фильм Милорад Крстич. Его интеллектуальный анимационный шедевр с необычной рисовкой получил восторженные отзывы критиков, став одним из главных мультфильмов года.