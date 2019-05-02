Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии, 2019

Необычный фильм представляет собой альманах, соединяющий семь коротких комедийных сюжетов. Персонажи – абсолютно разные люди, попадающие в необычные и комические ситуации. Застенчивые и развязные, одинокие и окруженные людьми, домоседы и путешественники, взрослые, дети и даже сахарные фигурки с торта – у всех есть право на веру, мечту и интересную жизнь.
Альманах ITALIAN BEST SHORTS 3 по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха ITALIAN BEST SHORTS 3 – путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.
бредятина
не рекомендую