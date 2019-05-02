Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии, 2019

Жанр: короткометражный мелодрама драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Необычный фильм представляет собой альманах, соединяющий семь коротких комедийных сюжетов. Персонажи – абсолютно разные люди, попадающие в необычные и комические ситуации. Застенчивые и развязные, одинокие и окруженные людьми, домоседы и путешественники, взрослые, дети и даже сахарные фигурки с торта – у всех есть право на веру, мечту и интересную жизнь. Развернуть Несмотря на юмористический стиль повествования, каждая из семи новелл имеет глубокий и многогранный смысл, призывающий зрителя задуматься.

Отрывок и прекрасной незнакомке, вторгшейся в уединение стеснительного Луки, стал участником нескольких десятков конкурсов и номинировался на награду Давид ди Донателло

Создатели фильма не планировали делать третью подборку, но первые два альманаха имели такой успех, что было принято решение продолжить составлять наборы историй, рассказывающих о человеческих чувствах и ценностях.

В карьере Джулио Мастромауро всего четыре фильма. Режиссер работает исключительно над короткометражными проектами: в них нет ничего лишнего, ненужное отсекается в пользу главного смысла. Развернуть Альманах ITALIAN BEST SHORTS 3 по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха ITALIAN BEST SHORTS 3 – путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду. Развернуть 6.2 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2019 Премьера в России 2 мая 2019 Премьера в мире 2 мая 2019 Возраст 12+ Прокатчик ПилотКино Режиссер Лаура Лукетти Все актеры и съемочная группа 1 постер

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