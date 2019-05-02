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Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Киноафиша Фильмы Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии

Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии, 2019

2019 / Италия
6.2 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Необычный фильм представляет собой альманах, соединяющий семь коротких комедийных сюжетов. Персонажи – абсолютно разные люди, попадающие в необычные и комические ситуации. Застенчивые и развязные, одинокие и окруженные людьми, домоседы и путешественники, взрослые, дети и даже сахарные фигурки с торта – у всех есть право на веру, мечту и интересную жизнь.

  • Несмотря на юмористический стиль повествования, каждая из семи новелл имеет глубокий и многогранный смысл, призывающий зрителя задуматься.
  • Отрывок и прекрасной незнакомке, вторгшейся в уединение стеснительного Луки, стал участником нескольких десятков конкурсов и номинировался на награду Давид ди Донателло
  • Создатели фильма не планировали делать третью подборку, но первые два альманаха имели такой успех, что было принято решение продолжить составлять наборы историй, рассказывающих о человеческих чувствах и ценностях.
  • В карьере Джулио Мастромауро всего четыре фильма. Режиссер работает исключительно над короткометражными проектами: в них нет ничего лишнего, ненужное отсекается в пользу главного смысла.

Альманах ITALIAN BEST SHORTS 3 по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха ITALIAN BEST SHORTS 3 – путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 мая 2019
Премьера в мире 2 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Лаура Лукетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии смотреть онлайн

Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Антон Баланов 3 мая 2019, 11:53
отдал за билет 200 рублей , хотя итальянцы должны были заплатить мне !
бредятина
не рекомендую
Отзывы Написать
13 голосов
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