Мысленный волк, 2019

Мистическая фантазия на тему сомнений и страхов от знаменитой Валерии Гай Германики, режиссера провокационного сериала «Школа» и фильма-манифеста «Все умрут, а я останусь». Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом...