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Мысленный волк Мысленный волк
Киноафиша Фильмы Мысленный волк

Мысленный волк, 2019

2019 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Мистическая драма о сложных отношениях матери и дочери.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях дочки с матерью, у которых получается лишь на время сдружиться. Совершенно разные главные героини находят общий язык под влиянием страха перед вымышленными событиями о волке, который пожирает людей.

  • Кинолента представляет собой притчу о сплочении людей перед лицом угрозы.
  • Замысел фильма лежит в философском подтексте, согласно которому, сюжет является рассуждением об утрате искренности и чистоты намерений, что приводит к потере гармонии в жизни человека.
  • По словам создателей, кинолента иллюстрирует известную пословицу: «сон разума рождает чудовищ».
  • Название фильма произошло из текста молитвы Иоанна Златоуста.
  • У группы «Смысловые Галлюцинации» есть песня с таким же названием, к которой Валерия Гай Германика в 2014 году сняла клип. Но связи между музыкальным произведением и фильмом, по утверждению режиссера, нет.
  • На фестивале «Кинотавр» кинолента получила награду за музыкальное оформление.
  • Сценарий к фильму писал Юрий Арабов, работу которого критики не оценили, назвав диалоги старомодными и искусственными, а отсылки к христианству – невразумительными.

Мистическая фантазия на тему сомнений и страхов от знаменитой Валерии Гай Германики, режиссера провокационного сериала «Школа» и фильма-манифеста «Все умрут, а я останусь». Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом...

4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 8 ноября 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Лиза Климова
Лиза Климова
Федор Лавров
Федор Лавров
Юрий Трубин
Юрий Трубин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мысленный волк 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Предыдущий полнометражный фильм Германики вышел пять лет назад. С тех пор она окончательно утратила статус лидера нашего контркультурного кино, провалила «рэп-мюзикл» «Бонус», проект ТНТ и ударилась в православие. Собственно, «Мысленный волк» - это образ богослова Иоанна Златоуста, обозначающий искушение. Образ важен для режиссера, которая в свое время сняла клип на песню «Смысловых галлюцинаций» с таким же названием. Историю Германики об…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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8 сентября 2019 14:50
Новый фильм Валерии Гай Германики выйдет в прокат в октябре Премьера фильма «Мысленный волк» состоялась на «Кинотавре».
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18 июля 2019 10:03
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