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Доктор Сон Доктор Сон
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Doctor Sleep

Доктор Сон, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Продолжение культового фильма «Сияние» о взрослом Дэнни Торрансе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Доктор Сон», снятый по одноименному роману Стивена Кинга и являющийся продолжением культового «Сияния», поставил режиссер Майк Флэнеган. На его счету такие работы, как «Призраки дома на холме», «Игра Джералда» и «Уиджи». В главной роли в картине появится Юэн МакГрегор, а компанию ему составили Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Клифф Кёртис и др.

Сюжет расскажет про Дэнни Торренса и о том, что произошло с ним после событий «Сияния». Теперь он работает в госпитале и помогает людям, которые находятся при смерти. Именно там он неожиданно встречает девочку, которая обладает невероятными способностями. Она переворачивает жизнь Дэнни, который надеялся, что после событий в «Оверлуке» его уже ничто не сможет напугать.

- Фильм снят по одноименной книге Стивена Кинга 2013 года, а также является сиквелом к «Сиянию».

- Стивен Кинг посвятил книгу американскому рок-музыканту Уоррену Зивону.

- Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Крис Эванс, Мэтт Смит и Джереми Реннер встречались с режиссером по поводу главной роли. В итоге МакГрегор получил благословение Стивена Кинга.

- Доктор Сон - это один из немногих сиквелов, которые Кинг написал в своей карьере.

- В «Докторе Сне» Стивен Кинг назвал мага в честь Мистерио, злодея из комикса «Человек-паук».

 

 

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

8.1 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 21 января 2020
Премьера в мире 30 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон
Карл Ламбли
Карл Ламбли
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доктор Сон 7 постеров
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Наша рецензия
Юный герой знаменитого «Сияния» Стивена Кинга вырос. Дэнни Торренс всё ещё страдает от пережитого в детстве и глушит воспоминания алкоголем. Но он учится управлять своим даром и успешно прячет воображаемых монстров в воображаемые же коробки. Желание хоть немного исправить жизнь заставляет Дэнни переехать в другой город, и вскоре он узнаёт, что группа энергетических вампиров, именующая себя «Истинный узел», похищает детей и убивает их, высасывая «сияние».…
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rafik.ivanov.85 7 ноября 2019, 20:48
Гениальна !!! Все круто !!! Очень грамотно дозированно снят !! Не чего лишнего !! Кто не смотрел первую часть посмотрите перед просмотром второй . Прям шикарный фильмец !)
sabinamustafaeva 15 ноября 2019, 14:34
Фильм очень понравился!
Ощущение, будто бы идёт более 3 часов, но смотрится при этом на одном дыхании.
Множество прямых отсылок к «Сиянию», так что… Читать дальше…
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116 голосов
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саундтрек фильма Доктор Сон
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
HBO Max отменил спин-офф «Сияния» о зловещем отеле «Оверлук» Но идею может перехватить другой стрим-сервис. 
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5 августа 2021 10:23
Майк Флэнеган снимет фильм ужасов, действие которого развернется на Марсе Картина будет экранизацией романа Кристофера Пайка.
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16 апреля 2021 10:57
Жизнь и смерти с призраками: 7 отличных фильмов про проклятые дома Места, в которых невозможно чувствовать себя в безопасности: от похоронного бюро в «Заклятье: Новый ритуал» до знаменитого отеля из «Сияния».
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12 апреля 2021 13:32
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