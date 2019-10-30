Доктор Сон, 2019

Фильм «Доктор Сон», снятый по одноименному роману Стивена Кинга и являющийся продолжением культового «Сияния», поставил режиссер Майк Флэнеган. На его счету такие работы, как «Призраки дома на холме», «Игра Джералда» и «Уиджи». В главной роли в картине появится Юэн МакГрегор, а компанию ему составили Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Клифф Кёртис и др.
Сюжет расскажет про Дэнни Торренса и о том, что произошло с ним после событий «Сияния». Теперь он работает в госпитале и помогает людям, которые находятся при смерти. Именно там он неожиданно встречает девочку, которая обладает невероятными способностями. Она переворачивает жизнь Дэнни, который надеялся, что после событий в «Оверлуке» его уже ничто не сможет напугать.
- Фильм снят по одноименной книге Стивена Кинга 2013 года, а также является сиквелом к «Сиянию».
- Стивен Кинг посвятил книгу американскому рок-музыканту Уоррену Зивону.
- Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Крис Эванс, Мэтт Смит и Джереми Реннер встречались с режиссером по поводу главной роли. В итоге МакГрегор получил благословение Стивена Кинга.
- Доктор Сон - это один из немногих сиквелов, которые Кинг написал в своей карьере.
- В «Докторе Сне» Стивен Кинг назвал мага в честь Мистерио, злодея из комикса «Человек-паук».
Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.
Ощущение, будто бы идёт более 3 часов, но смотрится при этом на одном дыхании.
Множество прямых отсылок к «Сиянию», так что… Читать дальше…