Доктор Сон, 2019

Фильм «Доктор Сон», снятый по одноименному роману Стивена Кинга и являющийся продолжением культового «Сияния», поставил режиссер Майк Флэнеган. На его счету такие работы, как «Призраки дома на холме», «Игра Джералда» и «Уиджи». В главной роли в картине появится Юэн МакГрегор, а компанию ему составили Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Клифф Кёртис и др.

Сюжет расскажет про Дэнни Торренса и о том, что произошло с ним после событий «Сияния». Теперь он работает в госпитале и помогает людям, которые находятся при смерти. Именно там он неожиданно встречает девочку, которая обладает невероятными способностями. Она переворачивает жизнь Дэнни, который надеялся, что после событий в «Оверлуке» его уже ничто не сможет напугать.