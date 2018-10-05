Призрачный патруль, 2018

На этот раз продюсер сериала «Эль Чапо» от Netflix представляет проект для повзрослевших любителей классических историй о приключениях команды Скуби-Ду – хоррор-комедию «Призрачный патруль». В своей дебютной полнометражной картине режиссёр Тони Уэст создает пародию на мистические поставные реалити-шоу в стиле фильма «Охотники за привидениями» и добавляет в микс сюжетную линию об отчаянных журналистах, которые должны спасти популярность программы. К актёрскому составу картины присоединились Марта Иреда («Видоизмененный углерод»), Крис Гир («Ты – воплощение порока»), Тина Ивлев («Бесстыжие»), Дэвид Ньюман («Шерлок») и Хосе Мария Де Тавира («Маска Зорро»).

Погоня за рейтингами приводит злополучных героев в Мексику, где они намерены снять сюжет о доме с рекордным для страны количеством нечисти. Для подставных борцов с выходцами с того света слух оказывается слишком правдивым– им придётся спасти не только программу, но и друг друга.