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Призрачный патруль Призрачный патруль
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Призрачный патруль, 2018

2018 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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На этот раз продюсер сериала «Эль Чапо» от Netflix представляет проект для повзрослевших любителей классических историй о приключениях команды Скуби-Ду – хоррор-комедию «Призрачный патруль». В своей дебютной полнометражной картине режиссёр Тони Уэст создает пародию на мистические поставные реалити-шоу в стиле фильма «Охотники за привидениями» и добавляет в микс сюжетную линию об отчаянных журналистах, которые должны спасти популярность программы. К актёрскому составу картины присоединились Марта Иреда («Видоизмененный углерод»), Крис Гир («Ты – воплощение порока»), Тина Ивлев («Бесстыжие»), Дэвид Ньюман («Шерлок») и Хосе Мария Де Тавира («Маска Зорро»).

Погоня за рейтингами приводит злополучных героев в Мексику, где они намерены снять сюжет о доме с рекордным для страны количеством нечисти. Для подставных борцов с выходцами с того света слух оказывается слишком правдивым– им придётся спасти не только программу, но и друг друга.

Съёмки фильма проходили в двух городах Мексики – Мехико и Вильяэрмосе.

Иреда и Ивлев снимались в разных эпизодах одного шоу – C. S. I.

Тина Ивлев родилась в Москве.

Критик Мередит Бордерс назвала фильм «практически похожим на “Битлджус”». Бордес отметила, насколько потрясающе легко картина балансирует между смешным и страшным, как и знаменитая работа Бёртона

Ведущие успешного телешоу «Призрачный патруль» прекрасно справляются с ролью умелых охотников за привидениями и прочей нечистью. До тех пор, пока не оказываются в заброшенном особняке, полном паранормальных секретов. Как не опозориться перед поклонниками шоу и не умереть от страха?

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера онлайн 18 июля 2019
Премьера в мире 5 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Тони Уэст
Тони Уэст
В ролях
Марта Игареда
Марта Игареда
Крис Гир
Крис Гир
Тина Ивлев
Тина Ивлев
Нури Бланко
Нури Бланко
Хосе Мария Де Тавира
Хосе Мария Де Тавира
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрачный патруль 3 постера
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Призрачный патруль смотреть онлайн

Призрачный патруль
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за 1 рубль
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Сэм Уизер и его команда - профессиональные ловцы привидений. Сэм - отважный исследователь, готовый бросить вызов любому мертвецу. Хавьер - скептик, Ллойд - мистик-технарь, а Кейт - продюсер с телевидения, на совести которой… все несложные спецэффекты для этого балагана. Команда Сэма Уизера - обычные мошенники из телевизора, снимающие фейковое реалити-шоу под названием «Призрачный патруль». Настоящих призраков они никогда не видели, в полтергейста и демонов - не верят.…
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