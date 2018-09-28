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Игра Ганнибала Игра Ганнибала
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Игра Ганнибала, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Психологический триллер о преступнике с множественным расстройством личности.
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Канадо-американский психологический триллер «Игры Ганнибала» предлагает зрителям экшоновую историю о похитителе и маньяке, страдающем от диссоциативного расстройства личности, и его извращенных преступлениях.

Роли полицейских, пытающихся разобраться в деле, исполняют Генри Кавилл («Человек из стали») и Александра Даддарио («Спасатели Малибу»). Саймона, одной из личностей которого является знаменитый Ганнибал Лектор, играет Брендан Флетчер («Выживший»). Работа дуэта усложняется, когда они понимают, что преступления продолжаются, - детективы Маршалл и Рейчел осознают, что все улики указывают лишь на Саймона, несмотря на то что тот находится за решёткой.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил британец Дэвид Рэймонд, ранее работавший над короткометражной картиной «Другой человек» (2013) и мелодрамой «Герои и злодеи» (2006).

Бывший судья Майкл Купер, разочаровавшийся в силе правосудия, отлавливает педофилов с помощью молодой девушки Лары, служащей приманкой для извращенцев.  Тем временем детектив Уолтер Маршалл всеми силами пытается распутать сложное дело, в котором молодая девушка, спасаясь от маньяка, прыгнула с большой высоты и погибла от внутренних травм.

Вскоре пути двух мужчин пересекаются: Лару похищают, а с помощью маячка, спрятанного в ее серьгах, Купер выходит на дом похитителя, где кроме Лары находится множество других жертв преступника. Похитителем оказывается некий Саймон Сталлс, родившийся от самоубийцы в результате изнасилования и страдающий умственной отсталостью. Криминальный психолог Рэйчел Чейз уверена, что Саймон страдает от диссоциативного расстройства идентичности, и что одна из его дополнительных личностей – сам доктор Ганнибал Лектер.

Вскоре после поимки Саймона полицейский участок подвергается нападению неизвестного. Один из техников, Мэттью Куин, погибает в своей машине в результате взрыва бомбы, а другой, Глазоу, вынужден отпустить Саймона, получив угрозы в адрес своей маленькой дочери. Полиция снова ловит маньяка, но тот успевает убить своего родного отца, а в то же время Купер обнаруживает, что Лара опять пропала. Он уверен, что это Саймон виноват в ее исчезновении, и готовит засаду на полицейский транспорт, конвоирующий Сталлса, но вдруг в изумлении замечает мужчину, как две капли воды похожего на убийцу. Купер понимает, что преступники – близнецы, один из которых стоит за похищениями, а другой – действительно болен и невменяем. Вскоре они убивают Купера, похищают Рэйчел и скрываются в неизвестном направлении.

Теперь только детектив Маршалл стоит на пути у опаснейшего убийцы современности. Удастся ли Уолтеру спасти обеих девушек от расправы и выжить самому, переиграв Ганнибала в его же игре?

Фильм является дебютом в формате полного метра канадского режиссера и сценариста Дэвида Рэймонда. Рэймонд самостоятельно вложился в фильм и проводил переговоры с актерами. Вскоре после окончания съемок был анонсирован его следующий фильм, «Отсутствие войны», но после кассового провала и разгромных оценок критиков проект не пошел дальше анонса.

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Ночной охотник», а какие-либо упоминания о Ганнибале полностью отсутствуют в оригинальном сюжете. Они появляются только в русском дубляже фильма, где вторая личность убийцы почему-то названа Ганнибалом Лектером. По этой причине на прокатную компанию Exponenta Film обрушился гнев российских критиков, обвиняющих прокатчиков в желании заработать на обмане и эксплуатации франшизы о гениальном докторе-каннибале. Представители компании давать какие-либо комментарии отказались. В связи со скандалом вспоминали старый анекдот с ремейком фильма «Хеллбой», где прокатная компания Megogo Distribution заменила упоминание Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера, чтобы избежать штрафных санкций от Министерства культуры, как это случилось с комедией Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», у которого отозвали прокатное удостоверение, посчитав его оскорбительным по отношению к отечественной истории.

Фильм снимался в городе Виннипеге в провинции Манитоба с февраля по март 2017 года.

Спустя три года после съемок трое участников актерского ансамбля фильма, Александра Даддарио, Нэйтан Филлион и Стэнли Туччи, появились в том же составе в фантастическом фильме Тора Фройденталя «Перси Джексон и Море чудовищ».

Изначально фильм назывался «Номис», то есть “Саймон” наоборот, что есть имя убийцы. “Номис” также означает “призванный” на искусственном языке эсперанто.

Это второй фильм с участием сэра Бена Кингсли, снятый в Виннипеге. Первым стала криминальная комедия Джона Даля «Убей меня».

Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Он страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них - личность Ганнибала Лектора. Но после его ареста преступления продолжаются, и все подозрения падают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру…

6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 13 сентября 2019
Премьера в мире 28 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэвид Реймонд
Дэвид Реймонд
В ролях
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Минка Келли
Минка Келли
Все актеры и съемочная группа
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Игра Ганнибала смотреть онлайн

Игра Ганнибала
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Наша рецензия
«Игра Ганнибала» не имеет никакого отношения к знаменитому и любимому многими Ганнибалу Лектеру. Вот, что нужно знать всем, кто собирается на этот фильм ради фигуры знаменитого маньяка-каннибала. И Супермен-Ведьмак в этом фильме ни разу не расстаётся с уродливым свитером - сообщаем тем, кто мечтает полюбоваться стальным торсом Генри Кавилла. Груди Александры Даддарио вам так же не покажут, поклонники «Настоящего детектива». А сэр Бен Кингсли давно уже, как и сэр Энтони…
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Роман Полянский 30 августа 2019, 16:00
Фильм хороший, да вот прокатчики наши вообще оборзели! Фильм не имеет никакого отношения к Ганнибалу Лектору! Его просто сюда запихнули с целью… Читать дальше…
Ольга Ястребова 1 сентября 2019, 22:16
Мне не понравился. Много заимствований из других фильмов. Актеры хорошие, а сюжетец - поналяпали отовсюду из разных хороших фильмов по куску, ничего нового. Можно было не ходить.
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17 голосов
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Девушка с большими голубыми глазами: Где мы встречали Александру Даддарио? Карьера, полная маньяков и убийств.
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13 октября 2020 13:15
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