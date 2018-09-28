Игра Ганнибала, 2019

Канадо-американский психологический триллер «Игры Ганнибала» предлагает зрителям экшоновую историю о похитителе и маньяке, страдающем от диссоциативного расстройства личности, и его извращенных преступлениях.
Роли полицейских, пытающихся разобраться в деле, исполняют Генри Кавилл («Человек из стали») и Александра Даддарио («Спасатели Малибу»). Саймона, одной из личностей которого является знаменитый Ганнибал Лектор, играет Брендан Флетчер («Выживший»). Работа дуэта усложняется, когда они понимают, что преступления продолжаются, - детективы Маршалл и Рейчел осознают, что все улики указывают лишь на Саймона, несмотря на то что тот находится за решёткой.
Режиссёром и сценаристом фильма выступил британец Дэвид Рэймонд, ранее работавший над короткометражной картиной «Другой человек» (2013) и мелодрамой «Герои и злодеи» (2006).
Бывший судья Майкл Купер, разочаровавшийся в силе правосудия, отлавливает педофилов с помощью молодой девушки Лары, служащей приманкой для извращенцев. Тем временем детектив Уолтер Маршалл всеми силами пытается распутать сложное дело, в котором молодая девушка, спасаясь от маньяка, прыгнула с большой высоты и погибла от внутренних травм.
Вскоре пути двух мужчин пересекаются: Лару похищают, а с помощью маячка, спрятанного в ее серьгах, Купер выходит на дом похитителя, где кроме Лары находится множество других жертв преступника. Похитителем оказывается некий Саймон Сталлс, родившийся от самоубийцы в результате изнасилования и страдающий умственной отсталостью. Криминальный психолог Рэйчел Чейз уверена, что Саймон страдает от диссоциативного расстройства идентичности, и что одна из его дополнительных личностей – сам доктор Ганнибал Лектер.
Вскоре после поимки Саймона полицейский участок подвергается нападению неизвестного. Один из техников, Мэттью Куин, погибает в своей машине в результате взрыва бомбы, а другой, Глазоу, вынужден отпустить Саймона, получив угрозы в адрес своей маленькой дочери. Полиция снова ловит маньяка, но тот успевает убить своего родного отца, а в то же время Купер обнаруживает, что Лара опять пропала. Он уверен, что это Саймон виноват в ее исчезновении, и готовит засаду на полицейский транспорт, конвоирующий Сталлса, но вдруг в изумлении замечает мужчину, как две капли воды похожего на убийцу. Купер понимает, что преступники – близнецы, один из которых стоит за похищениями, а другой – действительно болен и невменяем. Вскоре они убивают Купера, похищают Рэйчел и скрываются в неизвестном направлении.
Теперь только детектив Маршалл стоит на пути у опаснейшего убийцы современности. Удастся ли Уолтеру спасти обеих девушек от расправы и выжить самому, переиграв Ганнибала в его же игре?
Фильм является дебютом в формате полного метра канадского режиссера и сценариста Дэвида Рэймонда. Рэймонд самостоятельно вложился в фильм и проводил переговоры с актерами. Вскоре после окончания съемок был анонсирован его следующий фильм, «Отсутствие войны», но после кассового провала и разгромных оценок критиков проект не пошел дальше анонса.
Оригинальное название фильма переводится на русский как «Ночной охотник», а какие-либо упоминания о Ганнибале полностью отсутствуют в оригинальном сюжете. Они появляются только в русском дубляже фильма, где вторая личность убийцы почему-то названа Ганнибалом Лектером. По этой причине на прокатную компанию Exponenta Film обрушился гнев российских критиков, обвиняющих прокатчиков в желании заработать на обмане и эксплуатации франшизы о гениальном докторе-каннибале. Представители компании давать какие-либо комментарии отказались. В связи со скандалом вспоминали старый анекдот с ремейком фильма «Хеллбой», где прокатная компания Megogo Distribution заменила упоминание Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера, чтобы избежать штрафных санкций от Министерства культуры, как это случилось с комедией Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», у которого отозвали прокатное удостоверение, посчитав его оскорбительным по отношению к отечественной истории.
Фильм снимался в городе Виннипеге в провинции Манитоба с февраля по март 2017 года.
Спустя три года после съемок трое участников актерского ансамбля фильма, Александра Даддарио, Нэйтан Филлион и Стэнли Туччи, появились в том же составе в фантастическом фильме Тора Фройденталя «Перси Джексон и Море чудовищ».
Изначально фильм назывался «Номис», то есть “Саймон” наоборот, что есть имя убийцы. “Номис” также означает “призванный” на искусственном языке эсперанто.
Это второй фильм с участием сэра Бена Кингсли, снятый в Виннипеге. Первым стала криминальная комедия Джона Даля «Убей меня».
Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Он страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них - личность Ганнибала Лектора. Но после его ареста преступления продолжаются, и все подозрения падают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру…