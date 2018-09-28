Игра Ганнибала, 2019

Канадо-американский психологический триллер «Игры Ганнибала» предлагает зрителям экшоновую историю о похитителе и маньяке, страдающем от диссоциативного расстройства личности, и его извращенных преступлениях.

Роли полицейских, пытающихся разобраться в деле, исполняют Генри Кавилл («Человек из стали») и Александра Даддарио («Спасатели Малибу»). Саймона, одной из личностей которого является знаменитый Ганнибал Лектор, играет Брендан Флетчер («Выживший»). Работа дуэта усложняется, когда они понимают, что преступления продолжаются, - детективы Маршалл и Рейчел осознают, что все улики указывают лишь на Саймона, несмотря на то что тот находится за решёткой.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил британец Дэвид Рэймонд, ранее работавший над короткометражной картиной «Другой человек» (2013) и мелодрамой «Герои и злодеи» (2006).

Бывший судья Майкл Купер, разочаровавшийся в силе правосудия, отлавливает педофилов с помощью молодой девушки Лары, служащей приманкой для извращенцев. Тем временем детектив Уолтер Маршалл всеми силами пытается распутать сложное дело, в котором молодая девушка, спасаясь от маньяка, прыгнула с большой высоты и погибла от внутренних травм.

Вскоре пути двух мужчин пересекаются: Лару похищают, а с помощью маячка, спрятанного в ее серьгах, Купер выходит на дом похитителя, где кроме Лары находится множество других жертв преступника. Похитителем оказывается некий Саймон Сталлс, родившийся от самоубийцы в результате изнасилования и страдающий умственной отсталостью. Криминальный психолог Рэйчел Чейз уверена, что Саймон страдает от диссоциативного расстройства идентичности, и что одна из его дополнительных личностей – сам доктор Ганнибал Лектер.

Вскоре после поимки Саймона полицейский участок подвергается нападению неизвестного. Один из техников, Мэттью Куин, погибает в своей машине в результате взрыва бомбы, а другой, Глазоу, вынужден отпустить Саймона, получив угрозы в адрес своей маленькой дочери. Полиция снова ловит маньяка, но тот успевает убить своего родного отца, а в то же время Купер обнаруживает, что Лара опять пропала. Он уверен, что это Саймон виноват в ее исчезновении, и готовит засаду на полицейский транспорт, конвоирующий Сталлса, но вдруг в изумлении замечает мужчину, как две капли воды похожего на убийцу. Купер понимает, что преступники – близнецы, один из которых стоит за похищениями, а другой – действительно болен и невменяем. Вскоре они убивают Купера, похищают Рэйчел и скрываются в неизвестном направлении.

Теперь только детектив Маршалл стоит на пути у опаснейшего убийцы современности. Удастся ли Уолтеру спасти обеих девушек от расправы и выжить самому, переиграв Ганнибала в его же игре?