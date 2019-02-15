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Амундсен Амундсен
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Amundsen

Амундсен, 2019

2019 / Норвегия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Невероятная история жизни путешественника и исследователя Руаля Амундсена
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Картина рассказывает историю жизни Роальда Амундсена — известного норвежского путешественника, который первым побывал на двух географических полюсах. Но его история начинается гораздо раньше, и после просмотра фильма вы узнаете, каким образом простой бедняк стал одним из главных исследователей-полярников в истории.

Ленту «Амундсен» поставил режиссер фильмов «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Кон-Тики» и «Бандитки» Эспен Сандберг. В основном в картине сыграли норвежские актеры, а роль Амундсена досталась Полу Сверре Валхейму Хагену, который снимался в «Тайне семи сестер» и «Девушке, которая застряла в паутине». Также одна из ролей досталась британской актрисе Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей и где они обитают».

- Роальд Амундсен является первым человеком, который достиг Южного полюса, и первый, кто побывал на обоих географических полюсах.

- «Амундсен» — это не первое появление известного путешественника на экране. В фильме «Красная палатка» Михаила Калатозова, где его сыграл Шон Коннери.

- «Амундсен» — не первый проект о жизни великого исследователя в карьере режиссера Эспена Сандберга. Он также является постановщиком и сценаристом сериала Netflix «Марко Поло».

- Исполнитель роли Амундсена Пол Сверре Валхейм Хаген снимался у режиссера Эспена Сандберга в ленте «Кон-Тики».

Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера в мире 15 февраля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Эспен Сандберг
Эспен Сандберг
В ролях
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Йонас Страндт Гравли
Йонас Страндт Гравли
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Кристиан Рубек
Кристиан Рубек
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
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Постер фильма Амундсен 4 постера
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Амундсен
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Наша рецензия
«Амундсен» - продолжение кинематографической серии «Жизнь замечательных норвежцев», начатой режиссерским дуэтом Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга. Первый «том» под названием «Макс Манус: Человек войны» рассказывал о лидере норвежского Сопротивления, второй – драма «Кон-Тики» - был посвящен знаменитой экспедиции Тура Хейердала из Южной Америки в Полинезию. За пределами Норвегии история про путешественника оказалась успешнее…
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Potekhin 8 апреля 2019, 09:37
Это добротно сделанный фильм о жизни человека, смыслом своей жизни избравшего достижение Северного полюса и первым достигшего Южного полюса… Читать дальше…
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саундтрек фильма Амундсен
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