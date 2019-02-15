Амундсен, 2019

Картина рассказывает историю жизни Роальда Амундсена — известного норвежского путешественника, который первым побывал на двух географических полюсах. Но его история начинается гораздо раньше, и после просмотра фильма вы узнаете, каким образом простой бедняк стал одним из главных исследователей-полярников в истории.

Ленту «Амундсен» поставил режиссер фильмов «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Кон-Тики» и «Бандитки» Эспен Сандберг. В основном в картине сыграли норвежские актеры, а роль Амундсена досталась Полу Сверре Валхейму Хагену, который снимался в «Тайне семи сестер» и «Девушке, которая застряла в паутине». Также одна из ролей досталась британской актрисе Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей и где они обитают».