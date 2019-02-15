Амундсен, 2019

Картина рассказывает историю жизни Роальда Амундсена — известного норвежского путешественника, который первым побывал на двух географических полюсах. Но его история начинается гораздо раньше, и после просмотра фильма вы узнаете, каким образом простой бедняк стал одним из главных исследователей-полярников в истории.
Ленту «Амундсен» поставил режиссер фильмов «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Кон-Тики» и «Бандитки» Эспен Сандберг. В основном в картине сыграли норвежские актеры, а роль Амундсена досталась Полу Сверре Валхейму Хагену, который снимался в «Тайне семи сестер» и «Девушке, которая застряла в паутине». Также одна из ролей досталась британской актрисе Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей и где они обитают».
- Роальд Амундсен является первым человеком, который достиг Южного полюса, и первый, кто побывал на обоих географических полюсах.
- «Амундсен» — это не первое появление известного путешественника на экране. В фильме «Красная палатка» Михаила Калатозова, где его сыграл Шон Коннери.
- «Амундсен» — не первый проект о жизни великого исследователя в карьере режиссера Эспена Сандберга. Он также является постановщиком и сценаристом сериала Netflix «Марко Поло».
- Исполнитель роли Амундсена Пол Сверре Валхейм Хаген снимался у режиссера Эспена Сандберга в ленте «Кон-Тики».
Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту.