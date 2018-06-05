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Киноафиша Фильмы Двое

Двое, 2018

2018 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодые супруги Надя и Андрей решают отправиться к таежным целебным озерам, чтобы поправить здоровье девушки, страдающей от бесплодия. Здесь, среди диких лесов и гор, вдали от пристального внимания деспотичного отца Нади, миллиардера и начальника Андрея, молодой человек хочет признаться жене в том, что их отношения давно себя исчерпали. Из-за проливных дождей паре приходится изменить свой маршрут, и герои теряются в тайге, где их ждет не только суровая школа выживания, но и шанс по-настоящему узнать друг друга.

  • «Двое» – дебют Тимофея Жалнина в качестве режиссера полного метра. До этого Жалнин снимал короткометражки и в коротком метре добился впечатляющих результатов: его «F5» в 2013 году стал триумфатором «Кинотавра» и получил ряд премий российских и международных кинофестивалей.
  • Помимо Жалнина, «Двое» также стал дебютом для Антона Момота и Татьяны Полосиной, сыгравших в фильме главные роли. Кроме того, в «Двое» дебютировали оператор и композитор, написавший к картине оригинальный саундтрек.
  • Сам Жалнин выступил не только режиссером, но и автором сценария к фильму, причем идея сценария родилась давно – когда будущий режиссер еще учился Санкт-Петербургском университете кино и телевидения.
  • «Двое» уже успел поездить по фестивалям, в 2018 году был представлен на «Кинотавре» и завоевал несколько призов, в том числе «Золотой Единорог» на лондонском киносмотре и «За лучший полнометражный фильм» и «За лучшую мужскую роль» на фестивале «Спутник над Польшей».
  • Съемки картины прошли еще в 2017 году, местом действия стали живописные природные ландшафты Хакасии и Красноярского края. Основная часть съемок велась в природном парке «Ергаки», егеря которого «засветились» в фильме в эпизодических ролях. А еще в «Двое» можно увидеть сотрудников Сибирского регионального центра МЧС.
  • Массовку для фильма набирали среди жителей Абакана, одного из актеров – на роль школьника-эмо – нашли прямо на автобусной остановке.
  • «Натурные» съемки дались команде непросто – к некоторым локациям, задействованным в фильме, можно было добраться только на вертолете или спецтехнике.
  • Помимо локаций в Хакасии и Красноярском крае, включая Тейский рудник и природный парк “Ергаки” в Западных Саянах, съемки также проходили в масштабных декорациях, выстроенных на натуре в Ленинградской области.
  • Антон Момот и Татьяна Полосина отказались от услуг дублеров и почти все трюковые сцены исполнили самостоятельно. За исключением разбитой переносицы Антона на съемках обошлось без травм.
  • Рабочее название фильма – “Исчезновение”.
  • Идея сюжета навеяна реальной историей молодой пары, потерявшейся в тайге в Сибири.
  • Уже после съемок режиссер Тимофей Жалнин узнал, что на реке Ус, в ловушке которой оказываются главные герои, также снимался фильм “Неотправленное письмо” Михаила Калатозова (1959).

Отчаявшись поправить здоровье путём традиционной медицины, Надя уговаривает своего мужа Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Андрей соглашается. В этом походе, вдали от сурового тестя, он планирует сообщить Наде о разводе. Но природа вмешивается в планы героев. Из-за начавшихся дождей, вода в реке поднимается, отрезая путь домой. В поисках переправы, Андрей и Надя теряются в глухой сибирской тайге. С этого момента начинается их сложный путь  борьбы со своими страхами и работы над ошибками прошлого. Только здесь, оказавшись на грани жизни и смерти, они по-настоящему узнают себя и друг друга.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 5 декабря 2019
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Тимофей Жалнин
Тимофей Жалнин
В ролях
Антон Момот
Антон Момот
Татьяна Полосина
Татьяна Полосина
Андрей Щепочкин
Андрей Щепочкин
Александра Мареева
Александра Мареева
Сергей Доможаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двое 3 постера
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Надя и Андрей несчастны в браке. Она не может иметь детей и живет с постоянным чувством вины, он давно потерял интерес, удовлетворяясь интрижкой на стороне. Пытаясь спасти отношения Надя уговаривает мужа отправиться к целебным озерам в дикой тайге, надеясь вернуть их близость в походе. Для Андрея все уже решено, осталось лишь сообщить бывшей возлюбленной новость о неминуемом разводе. Решающее слово останется за природой. Частые проливные дожди поднимают уровень воды в реке, отрезая паре…
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13 голосов
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