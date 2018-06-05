Двое, 2018

Молодые супруги Надя и Андрей решают отправиться к таежным целебным озерам, чтобы поправить здоровье девушки, страдающей от бесплодия. Здесь, среди диких лесов и гор, вдали от пристального внимания деспотичного отца Нади, миллиардера и начальника Андрея, молодой человек хочет признаться жене в том, что их отношения давно себя исчерпали. Из-за проливных дождей паре приходится изменить свой маршрут, и герои теряются в тайге, где их ждет не только суровая школа выживания, но и шанс по-настоящему узнать друг друга.
Отчаявшись поправить здоровье путём традиционной медицины, Надя уговаривает своего мужа Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Андрей соглашается. В этом походе, вдали от сурового тестя, он планирует сообщить Наде о разводе. Но природа вмешивается в планы героев. Из-за начавшихся дождей, вода в реке поднимается, отрезая путь домой. В поисках переправы, Андрей и Надя теряются в глухой сибирской тайге. С этого момента начинается их сложный путь борьбы со своими страхами и работы над ошибками прошлого. Только здесь, оказавшись на грани жизни и смерти, они по-настоящему узнают себя и друг друга.