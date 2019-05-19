Портрет девушки в огне, 2019

Действие фильма происходит во Франции в середине XVIII века. Молодой художнице Марианне поручено написать свадебный портрет девушки из богатой семьи по имени Элоиза, причем так, чтобы сама она ничего об этом не знала. Из-за этого Марианна вынуждена днем наблюдать за своей натурщицей, чтобы писать портрет ночью. День за днем две женщины становятся все ближе, разделяя последние минуты свободы Элоизы перед надвигающейся свадьбой. Вскоре девушки понимают, что любят друг друга…