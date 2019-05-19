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Портрет девушки в огне Портрет девушки в огне
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Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire

Портрет девушки в огне, 2019

2019 / Франция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит во Франции в середине XVIII века. Молодой художнице Марианне поручено написать свадебный портрет девушки из богатой семьи по имени Элоиза, причем так, чтобы сама она ничего об этом не знала. Из-за этого Марианна вынуждена днем наблюдать за своей натурщицей, чтобы писать портрет ночью. День за днем две женщины становятся все ближе, разделяя последние минуты свободы Элоизы перед надвигающейся свадьбой. Вскоре девушки понимают, что любят друг друга…

  • Все картины Марианны были созданы художницей Элен Дельмэр, с которой актриса Ноэми Мерлан тесно сотрудничала, чтобы иметь информацию о поисках перспективы и направлении взгляда своего персонажа при рисовании.
  • В фестивальной сцене женщины непрерывно поют «non Possunt fugere»: на латыни это означает «они не могут убежать». То же пение можно услышать в финальных титрах.
  • По словам Селин Скьямма, причина, по которой в фильме нет музыкальной партитуры, заключается в том, что она одержима ритмом, чтобы музыка рождалась где-то еще, в движениях тел главных героинь и камеры. Тем более что фильм в основном состоит из последовательных кадров и, следовательно, с имеет точную хореографию. 
  • Скьямма и Адель Энель – бывшие любовницы. Они расстались перед началом съемок.

Бретань, 1770. Художница Марианна приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить потенциальному жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказалась позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 16 января 2020
Премьера в мире 19 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Селин Сьямма
Селин Сьямма
В ролях
Валерия Голино
Валерия Голино
Адель Энель
Адель Энель
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Портрет девушки в огне 3 постера
Каннский кинофестиваль Лучший сценарий
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Наша рецензия
Потрясающие сквозные рифмы, объяснимые только наличием космоса, нашептывающего художником свою волю — один из самых волнующих опытов, которые переживает фестивальный зритель. В этом году в Каннах показали два пронзительных фильма о женщинах, о заповедной территории женской близости —  «Дылда» Кантемира Балагова и «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма. Их объединяет пара героинь, одна из которых носит зеленую одежду, а другая красную. В картине…
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Татьяна Зюкина 29 октября 2019, 19:58
Фильм прекрасный. Полный зал смотрел в тишине с большим интересом. Буду пересматривать.
xretty 2 ноября 2019, 21:14
Ужасная тягомотина!!!!!!! Еле досидели 2 часа. Абсолютно никакой сюжет, сплошные крупные планы. Почти в каждом кадре хотелось сказать: "Не верю". Люди, не ходите на этот провал.
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