Вернуть Бена, 2018

Главный герой картины «Вернуть Бена» — молодой парень Бен Барнс (Лукас Хеджес) — в канун Рождества заявляется на пороге дома. Однако ничего хорошего это не предвещает. Дело в том, что Бен сбежал из реабилитационного центра и заверяет мать (Джулия Робертс), что он исправился. Однако вскоре она понимает, что ее сын ни капли не изменился, и теперь у них есть 24 часа, чтобы все исправить.
Известный своими мелодрамами «Странная жизнь Тимоти Грина» и «Влюбиться в невесту брата» режиссер Питер Хеджес представляет свой новый фильм «Вернуть Бена», что является своеобразной пробой пера в драматическом кино. Главные роли в картине сыграли известные актеры: Лукас Хеджес из «Манчестера у моря» и «Леди Берд» и Джулия Робертс, не требующая представления.
- Лукас Хеджес является сыном режиссера Питера Хеджеса. Это их вторая совместная работа, до этого Лукас снимался в фильме «Влюбиться в невесту брата».
- Актриса Кэтрин Ньютон и Лукас Хеджес также играли вместе в «Леди Берд» и в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Картина «Вернуть Бена» была показана на кинофестивале в Торонто.
История про парня по имени Бен, с виду приятного молодого человека, но на деле же настоящего бедствия для своей семьи. В канун Рождества он возвращается домой, и сначала мать принимает его со всем радушием, но спустя время понимает, что парень совсем не изменился.