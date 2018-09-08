Вернуть Бена, 2018

Главный герой картины «Вернуть Бена» — молодой парень Бен Барнс (Лукас Хеджес) — в канун Рождества заявляется на пороге дома. Однако ничего хорошего это не предвещает. Дело в том, что Бен сбежал из реабилитационного центра и заверяет мать (Джулия Робертс), что он исправился. Однако вскоре она понимает, что ее сын ни капли не изменился, и теперь у них есть 24 часа, чтобы все исправить.

Известный своими мелодрамами «Странная жизнь Тимоти Грина» и «Влюбиться в невесту брата» режиссер Питер Хеджес представляет свой новый фильм «Вернуть Бена», что является своеобразной пробой пера в драматическом кино. Главные роли в картине сыграли известные актеры: Лукас Хеджес из «Манчестера у моря» и «Леди Берд» и Джулия Робертс, не требующая представления.