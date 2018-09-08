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Вернуть Бена Вернуть Бена
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Ben is Back

Вернуть Бена, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Мелодрама с Джулией Робертс - мать пытается спасти своего сына
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Главный герой картины «Вернуть Бена» — молодой парень Бен Барнс (Лукас Хеджес) — в канун Рождества заявляется на пороге дома. Однако ничего хорошего это не предвещает. Дело в том, что Бен сбежал из реабилитационного центра и заверяет мать (Джулия Робертс), что он исправился. Однако вскоре она понимает, что ее сын ни капли не изменился, и теперь у них есть 24 часа, чтобы все исправить.

Известный своими мелодрамами «Странная жизнь Тимоти Грина» и «Влюбиться в невесту брата» режиссер Питер Хеджес представляет свой новый фильм «Вернуть Бена», что является своеобразной пробой пера в драматическом кино. Главные роли в картине сыграли известные актеры: Лукас Хеджес из «Манчестера у моря» и «Леди Берд» и Джулия Робертс, не требующая представления.

- Лукас Хеджес является сыном режиссера Питера Хеджеса. Это их вторая совместная работа, до этого Лукас снимался в фильме «Влюбиться в невесту брата».

- Актриса Кэтрин Ньютон и Лукас Хеджес также играли вместе в «Леди Берд» и в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

- Картина «Вернуть Бена» была показана на кинофестивале в Торонто.

История про парня по имени Бен, с виду приятного молодого человека, но на деле же настоящего бедствия для своей семьи. В канун Рождества он возвращается домой, и сначала мать принимает его со всем радушием, но спустя время понимает, что парень совсем не изменился.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 22 июля 2019
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Питер Хеджес
Питер Хеджес
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Тим Гини
Тим Гини
Все актеры и съемочная группа
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Вернуть Бена
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