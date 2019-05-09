Джон Уик 3, 2019

Режиссер Чад Стахелски, создатель двух предыдущих фильмов о киллере Джоне Уике, снял и третью часть остросюжетного боевика. К своим ролям в франшизе вновь вернулись Киану Ривз («Репродукция»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Лоренс Фишберн («Матрица»). Приятным дополнением станет появление Холли Берри в роли супернаемницы Софии.
В триквеле Джону Уику придется дать отпор своим бывшим коллегам, в одночасье превратившихся в его заклятых врагов. Их тоже можно понять, за голову Уика, нарушившего кодекс ассасинов, предлагают награду в 14 миллионов долларов.
Сюжет фильма начинается на том же моменте, где закончилась предыдущая часть. Джон Уик пытается найти убежище, потому что в течение часа все киллеры мира ополчатся на него. В конце концов ему удается укрыться в балетном театре, где ему помогает глава некой славянской преступной группировки.
С ее помощью Джону удается отправиться в Марокко, чтобы встретиться со Старейшиной, главной мировой преступности, стоящей над Правлением Кланов, приговоривших Уика к смерти. Для этого через управляющую местного “Континенталя”, Софию, он выходи на криминального босса Баррагу, который раскрывает ему условия для встречи со Старейшиной.
Тяжело раненый Джон отправляется в марокканскую пустыню, где несколько дней странствует под палящим солнцем. Оказавшись в шаге от смерти, он наконец встречает Старейшину. Тот соглашается простить Джона и отменить приговор, если тот убьет Уинстона, своего друга и главу нью-йоркского “Континенталя”. Отрубив себе палец в качестве залога, Уик соглашается и отправляется в Нью-Йорк.
Однако планы Джона расходятся с ожиданиями Старейшины. Он не намерен убивать Уинстона, и единственное его желание теперь – уничтожить саму систему Правления Кланов, перевернуть с ног на голову преступный мир и отомстить всем своим обидчикам. Но сначала ему придется отстоять осажденный элитными наемниками “Континенталь” и вступить в битву с легендарным киллером Зеро.
«Оружие. Много оружия.» (Из трейлера) – та же самая реплика, которую использовал Нео (Киану Ривз) в Матрице.
Ева Лонгория, Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ума Турман и Мариса Томей рассматривались на роль Софии.
Этот фильм воссоединяет прежний актерский состав «Матрицы»: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Тигр Ху Чен и Рэндалл Дук Ким. Режиссер Чад Стахелски занимал должность координатора трюков по боевым искусствам для трилогии «Матрица», а также был дублером Киану Ривза.
В сети широко распространена фанатская теория, согласно которой сюжет каждой из частей франшизы отсылает к одной из стадий модели Кюблер-Росс, описывающей принятие потери. Таким образом, первый фильм – отрицание, второй – гнев, третий – торг, а в будущих частях нам стоит ждать депрессию и принятие. Четвертый фильм франшизы должен выйти на экраны в 2022 году.
По словам Ривза, название фильма было взято из знаменитой римской военной цитаты 4-го века «Si vis pacem, para bellum», что означает «Если хочешь мира, готовься к войне». Это также альтернативное название патрона для пистолета 9 мм («9mm Parabellum»). Сама фраза появляется в фильме трижды: вначале она вытатуирована на спине балерины, позже появляется на двери автобуса возле отеля, а в конце картины Уинстон произносит ее вслух.
Оператор Дэн Лаустсен рассказывал о высокой сложности съемок боевых сцен непрерывными длинными кадрами. Это решение было принято Чедом Стахелски, опытным каскадером, которой вложил в режиссуру фильма весь свой многолетний опыт постановки боев.
Марк Дакаскос, играющий Зеро, и Азия Кейт Диллон, играющая судью, сказали в интервью, что они оба являются поклонниками первых фильмов франшизы Джона Уика, поэтому когда они получили предложение сыграть в третьей части, то сразу же приняли его, даже не читая сценарий.
Создатели фильма решили отправить Джона Уика в Марокко, чтобы отдать дань уважения знаменитому нуарному фильму Хамфри Богарта «Касабланка». Именно бар Rick's Place из «Касабланки» вдохновил их на идею создания “Континенталя”. Режиссер Чад Стахелски говорил: “Именно так у нас впервые возникла идея, что убийцы со всего мира соберутся в одном месте, в их единственном убежище от опасностей улицы».
Киану Ривза спросили, самостоятельно ли он выполнял трюки, когда Джона Уика сбивает машина. На это он ответил: “Ну, я был бы не против это сделать, но все закончилось бы больницей”.
Перед съемками Холли Берри обучалась дрессировке собак шесть месяцев. А на съемочной площадке во время выполнения одного из трюков она сломала три ребра.
Настоящее имя Уика - Джардани Йованович. Йовон - это сербская еврейская форма имени Иоанн. Его фамилия означает «сын Иоанна». Джардани происходит от слова на иврите, которое означает «сад». По сюжету второй части трилогии, один из тайников Уика находится в общине ортодоксальных иудеев.
В третьей главе экшн-франшизы суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту...