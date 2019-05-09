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Джон Уик 3 Джон Уик 3
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John Wick 3: Parabellum

Джон Уик 3, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кровавая охота на киллера Бабу Ягу начинается!
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Режиссер Чад Стахелски, создатель двух предыдущих фильмов о киллере Джоне Уике, снял и третью часть остросюжетного боевика. К своим ролям в франшизе вновь вернулись Киану Ривз («Репродукция»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Лоренс Фишберн («Матрица»). Приятным дополнением станет появление Холли Берри в роли супернаемницы Софии.

В триквеле Джону Уику придется дать отпор своим бывшим коллегам, в одночасье превратившихся в его заклятых врагов. Их тоже можно понять, за голову Уика, нарушившего кодекс ассасинов, предлагают награду в 14 миллионов долларов.

Сюжет фильма начинается на том же моменте, где закончилась предыдущая часть. Джон Уик пытается найти убежище, потому что в течение часа все киллеры мира ополчатся на него. В конце концов ему удается укрыться в балетном театре, где ему помогает глава некой славянской преступной группировки.

С ее помощью Джону удается отправиться в Марокко, чтобы встретиться со Старейшиной, главной мировой преступности, стоящей над Правлением Кланов, приговоривших Уика к смерти. Для этого через управляющую местного “Континенталя”, Софию, он выходи на криминального босса Баррагу, который раскрывает ему условия для встречи со Старейшиной.

Тяжело раненый Джон отправляется в марокканскую пустыню, где несколько дней странствует под палящим солнцем. Оказавшись в шаге от смерти, он наконец встречает Старейшину. Тот соглашается простить Джона и отменить приговор, если тот убьет Уинстона, своего друга и главу нью-йоркского “Континенталя”. Отрубив себе палец в качестве залога, Уик соглашается и отправляется в Нью-Йорк.

Однако планы Джона расходятся с ожиданиями Старейшины. Он не намерен убивать Уинстона, и единственное его желание теперь – уничтожить саму систему Правления Кланов, перевернуть с ног на голову преступный мир и отомстить всем своим обидчикам. Но сначала ему придется отстоять осажденный элитными наемниками “Континенталь” и вступить в битву с легендарным киллером Зеро.

 «Оружие. Много оружия.» (Из трейлера) – та же самая реплика, которую использовал Нео (Киану Ривз) в Матрице.

Ева Лонгория, Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ума Турман и Мариса Томей рассматривались на роль Софии.

Этот фильм воссоединяет прежний актерский состав «Матрицы»: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Тигр Ху Чен и Рэндалл Дук Ким. Режиссер Чад Стахелски занимал должность координатора трюков по боевым искусствам для трилогии «Матрица», а также был дублером Киану Ривза.

В сети широко распространена фанатская теория, согласно которой сюжет каждой из частей франшизы отсылает к одной из стадий модели Кюблер-Росс, описывающей принятие потери. Таким образом, первый фильм – отрицание, второй – гнев, третий – торг, а в будущих частях нам стоит ждать депрессию и принятие. Четвертый фильм франшизы должен выйти на экраны в 2022 году.

По словам Ривза, название фильма было взято из знаменитой римской военной цитаты 4-го века «Si vis pacem, para bellum», что означает «Если хочешь мира, готовься к войне». Это также альтернативное название патрона для пистолета 9 мм («9mm Parabellum»). Сама фраза появляется в фильме трижды: вначале она вытатуирована на спине балерины, позже появляется на двери автобуса возле отеля, а в конце картины Уинстон произносит ее вслух.

Оператор Дэн Лаустсен рассказывал о высокой сложности съемок боевых сцен непрерывными длинными кадрами. Это решение было принято Чедом Стахелски, опытным каскадером, которой вложил в режиссуру фильма весь свой многолетний опыт постановки боев.

Марк Дакаскос, играющий Зеро, и Азия Кейт Диллон, играющая судью, сказали в интервью, что они оба являются поклонниками первых фильмов франшизы Джона Уика, поэтому когда они получили предложение сыграть в третьей части, то сразу же приняли его, даже не читая сценарий.

Создатели фильма решили отправить Джона Уика в Марокко, чтобы отдать дань уважения знаменитому нуарному фильму Хамфри Богарта «Касабланка». Именно бар Rick's Place из «Касабланки» вдохновил их на идею создания “Континенталя”. Режиссер Чад Стахелски говорил: “Именно так у нас впервые возникла идея, что убийцы со всего мира соберутся в одном месте, в их единственном убежище от опасностей улицы».

Киану Ривза спросили, самостоятельно ли он выполнял трюки, когда Джона Уика сбивает машина. На это он ответил: “Ну, я был бы не против это сделать, но все закончилось бы больницей”.

Перед съемками Холли Берри обучалась дрессировке собак шесть месяцев. А на съемочной площадке во время выполнения одного из трюков она сломала три ребра.

Настоящее имя Уика - Джардани Йованович. Йовон - это сербская еврейская форма имени Иоанн. Его фамилия означает «сын Иоанна». Джардани происходит от слова на иврите, которое означает «сад». По сюжету второй части трилогии, один из тайников Уика находится в общине ортодоксальных иудеев.

В третьей главе экшн-франшизы суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту...  

7.2 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 23 августа 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Чад Стахелски
Чад Стахелски
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Руби Роуз
Руби Роуз
Все актеры и съемочная группа
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Джон Уик 3 смотреть онлайн

Джон Уик 3
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Небритый и насквозь промокший киллер экстра-класса вместе с пёсиком бегает по улочкам неонового Нью-Йорка. На помятом лице — все страдания мира, а часы издевательски тикают. Через каких-то полчаса Джон Уик (Киану Ривз) станет для бандитского мира «экскоммьюникадо», то есть буквально «отлучённым от церкви». Третий фильм франшизы стартует ровно с того момента, на котором закончился предыдущий. Тогда Уик, поправ все криминальные законы, грохнул одного негодяя…
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night.stranger13 16 мая 2019, 09:22
Чтоб не кричали на меня о спойлерах. Скажу так. Первые две части понравились. Постановка боёв крутая. А самое главное чем меня зацепили первые части.… Читать дальше…
Tyler Derden 29 апреля 2019, 19:16
Жду море экшена, надеюсь третья часть не подведет, как и предыдущие две. Главное придерживаться стиля.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Холли Берри утверждает, что ее героиня из «Джона Уика» может получить сольный фильм Для актрисы это стало бы закрытием гештальта. 
Написать
3 февраля 2022 10:19
Ана де Армас ведет переговоры о ведущей роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина» Поставит фильм режиссер «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0».
Написать
29 октября 2021 11:52
В сети появились новые подробности спин-оффа «Джона Уика» об отеле «Континенталь» Выяснились имена центральных персонажей. 
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26 июля 2021 15:29
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