Джон Уик 3, 2019

Режиссер Чад Стахелски, создатель двух предыдущих фильмов о киллере Джоне Уике, снял и третью часть остросюжетного боевика. К своим ролям в франшизе вновь вернулись Киану Ривз («Репродукция»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Лоренс Фишберн («Матрица»). Приятным дополнением станет появление Холли Берри в роли супернаемницы Софии.

В триквеле Джону Уику придется дать отпор своим бывшим коллегам, в одночасье превратившихся в его заклятых врагов. Их тоже можно понять, за голову Уика, нарушившего кодекс ассасинов, предлагают награду в 14 миллионов долларов.

Сюжет фильма начинается на том же моменте, где закончилась предыдущая часть. Джон Уик пытается найти убежище, потому что в течение часа все киллеры мира ополчатся на него. В конце концов ему удается укрыться в балетном театре, где ему помогает глава некой славянской преступной группировки.

С ее помощью Джону удается отправиться в Марокко, чтобы встретиться со Старейшиной, главной мировой преступности, стоящей над Правлением Кланов, приговоривших Уика к смерти. Для этого через управляющую местного “Континенталя”, Софию, он выходи на криминального босса Баррагу, который раскрывает ему условия для встречи со Старейшиной.

Тяжело раненый Джон отправляется в марокканскую пустыню, где несколько дней странствует под палящим солнцем. Оказавшись в шаге от смерти, он наконец встречает Старейшину. Тот соглашается простить Джона и отменить приговор, если тот убьет Уинстона, своего друга и главу нью-йоркского “Континенталя”. Отрубив себе палец в качестве залога, Уик соглашается и отправляется в Нью-Йорк.

Однако планы Джона расходятся с ожиданиями Старейшины. Он не намерен убивать Уинстона, и единственное его желание теперь – уничтожить саму систему Правления Кланов, перевернуть с ног на голову преступный мир и отомстить всем своим обидчикам. Но сначала ему придется отстоять осажденный элитными наемниками “Континенталь” и вступить в битву с легендарным киллером Зеро.