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The Golem

Голем: Начало, 2018

2018 / Израиль
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Безутешная мать, потерявшая сына, создает чудовище с лицом своего ребенка
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Братья-израильтяне Дорон и Йоав Пасы сняли фильм ужасов, в основу которого легла известная еврейская легенда о глиняном человеке. В картине сыграли Хани Фюрстенберг, известная по сериалу «Американские боги», Ишай Голан («Дом в Галилее») и Эди Квентер («NO-ONE»).

Действие фильма разворачивается в Литве в 1673 году, главная героиня – Ханна семь лет безутешно скорбит о смерти сына и в тайне ото всех изучает древние еврейские ритуалы. Однажды деревня Ханны подвергается нападению, чтобы спасти односельчан она создает Голема с лицом своего любимого сына. Монстр быстро выходит из-под контроля, убивая всех на своем пути.  

- Голем – великан из еврейской мифологии, созданный из глины и оживленный с помощью тайных знаний из священной Торы.

- По легенде големов создавали для защиты еврейского народа.

Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в тайном изучении священных еврейских писаний. Когда её деревне начинает угрожать опасность уничтожения, Ханна решает провести магический ритуал и создаёт из земли чудовище — голема. Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 5 февраля 2019
Премьера в мире 27 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дорон Пас
Дорон Пас
В ролях
Хани Фюрстенберг
Хани Фюрстенберг
Ишай Голан
Ишай Голан
Эди Кветнер
Эди Кветнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голем: Начало 3 постера
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Голем: Начало смотреть онлайн

Голем: Начало
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Конец XVII века, маленькая еврейская деревушка на территории Литвы. Безутешная мать Ханна (Хани Фюрстенберг), несколько лет назад потерявшая своего сына, продолжает попытки завести нового ребенка вместе с мужем Бенджамином (Ишай Голан). Затея это бесполезная и никакого результата не приносит. Тогда Ханна решает посвятить себя изучению древних еврейских текстов. Женщинам не дозволено изучать каббалу, однако Ханна при молчаливом согласии мужа занимается именно этим. И не зря. Скоро в общину…
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