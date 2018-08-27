Голем: Начало, 2018

Братья-израильтяне Дорон и Йоав Пасы сняли фильм ужасов, в основу которого легла известная еврейская легенда о глиняном человеке. В картине сыграли Хани Фюрстенберг, известная по сериалу «Американские боги», Ишай Голан («Дом в Галилее») и Эди Квентер («NO-ONE»).
Действие фильма разворачивается в Литве в 1673 году, главная героиня – Ханна семь лет безутешно скорбит о смерти сына и в тайне ото всех изучает древние еврейские ритуалы. Однажды деревня Ханны подвергается нападению, чтобы спасти односельчан она создает Голема с лицом своего любимого сына. Монстр быстро выходит из-под контроля, убивая всех на своем пути.
- Голем – великан из еврейской мифологии, созданный из глины и оживленный с помощью тайных знаний из священной Торы.
- По легенде големов создавали для защиты еврейского народа.
Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в тайном изучении священных еврейских писаний. Когда её деревне начинает угрожать опасность уничтожения, Ханна решает провести магический ритуал и создаёт из земли чудовище — голема. Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей.