Голем: Начало, 2018

Братья-израильтяне Дорон и Йоав Пасы сняли фильм ужасов, в основу которого легла известная еврейская легенда о глиняном человеке. В картине сыграли Хани Фюрстенберг, известная по сериалу «Американские боги», Ишай Голан («Дом в Галилее») и Эди Квентер («NO-ONE»).

Действие фильма разворачивается в Литве в 1673 году, главная героиня – Ханна семь лет безутешно скорбит о смерти сына и в тайне ото всех изучает древние еврейские ритуалы. Однажды деревня Ханны подвергается нападению, чтобы спасти односельчан она создает Голема с лицом своего любимого сына. Монстр быстро выходит из-под контроля, убивая всех на своем пути.