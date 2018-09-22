Тёмная сторона, 2019

Эван – детский психолог, чье детство нельзя назвать благополучным. Сейчас он помогает школьникам, которые жалуются на жестокое обращение родителей. Когда-то мужчина пережил похожие травмы, с которыми так и не смог справиться. Теперь демоны из прошлого вновь одолевают его. Эваном овладевает стремление отомстить всем, кто несправедлив с детьми. Он становится одержим идеей жестоко расправиться со всеми, кто причиняет им страдания.
В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у жизни Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.