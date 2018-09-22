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Тёмная сторона Тёмная сторона
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Bloodline

Тёмная сторона, 2019

2019 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эван – детский психолог, чье детство нельзя назвать благополучным. Сейчас он помогает школьникам, которые жалуются на жестокое обращение родителей. Когда-то мужчина пережил похожие травмы, с которыми так и не смог справиться. Теперь демоны из прошлого вновь одолевают его. Эваном овладевает стремление отомстить всем, кто несправедлив с детьми. Он становится одержим идеей жестоко расправиться со всеми, кто причиняет им страдания.

  • В дословном переводе название фильма звучит как «Родословная» или «Кровное родство».
  • Это первый полнометражный фильм режиссера Генри Джейкобсона. Он также работал над созданием сценария с двумя коллегами.
  • Для Шонна Уильяма Скотта эта лента стала первой по счету в жанре ужасов. Ранее он специализировался на молодежных комедиях, хотя однажды снялся в роли второстепенного персонажа в «Пункте назначения».
  • Премьера картины состоялась в сентябре 2018 года во время фестиваля Fantastic Fest.
  • Это второй по счету совместный проект актрисы Дейл Дикки со студией Blumhouse productions. В 2018 году она играла роль в сериале «Навстречу тьме».
  • Эпизоды с медсестрой, на которую нападают в душе – это отсылка к ранним картинам Брайана де Пальмы. В них есть похожие сцены.

В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у жизни Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 22 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Генри Джейкобсон
Генри Джейкобсон
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Дейл Дикки
Дейл Дикки
Кевин Кэрролл
Кевин Кэрролл
Кристи Херринг
Кристи Херринг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тёмная сторона 2 постера
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Наша рецензия
Эван работает школьным психологом, и ему регулярно приходится обсуждать с трудными подростками насилие в семье. Но когда у него самого рождается ребёнок, герою становится всё труднее сдерживать свои порывы. И тут раскрывается его тёмная сторона, которую он скрывал с детства. Эван берёт правосудие над жестокими родителями в свои руки. Не стоит даже пытаться сосчитать, сколько уже появилось фильмов и сериалов, посвящённых «справедливым» маньякам. Достаточно вспомнить хотя бы…
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Дмитрий Повышев 2 декабря 2019, 06:46
Это не ужасы, много народу просто выходило из зала. Не рекомендую к просмотру
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13 голосов
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саундтрек фильма Тёмная сторона
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