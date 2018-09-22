Тёмная сторона, 2019

Наша рецензия

Эван работает школьным психологом, и ему регулярно приходится обсуждать с трудными подростками насилие в семье. Но когда у него самого рождается ребёнок, герою становится всё труднее сдерживать свои порывы. И тут раскрывается его тёмная сторона, которую он скрывал с детства. Эван берёт правосудие над жестокими родителями в свои руки. Не стоит даже пытаться сосчитать, сколько уже появилось фильмов и сериалов, посвящённых «справедливым» маньякам. Достаточно вспомнить хотя бы…