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Миа и белый лев Миа и белый лев
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Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion

Миа и белый лев, 2018

2018 / Франция
7.7 Оцените
20 голосов
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Трогательный фильм о дружбе девочки и львенка-альбиноса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма — девочка по имени Мия — оказывается в Африке из-за переезда родителей. Вдали от друзей она предается грусти. Но все меняется, когда она встречает львенка-альбиноса, который тоже не вписывается к собратьям. Эти двое становятся близкими друзьями и проходят вместе долгий и непростой путь взросления.

Французский режиссер Жиль де Мэтр мало известен за пределами своей родной страны и за свою карьеру снял не так много фильмов. Однако если вам полюбилась история дружбы мальчика и собаки в трилогии «Белль и Себастьян», вам наверняка придется по вкусу и картина «Девочка Мия и белый лев». В основном, в ленте сыграли начинающие актеры, но в ней также можно увидеть популярную француженку Мелани Лоран из «Иллюзии обмана» и «Бесславных ублюдков».

- Картина «Девочка Мия и белый лев» снималась в течение трех лет, так как единственная возможность снять настоящего льва с девочкой — вырасти вместе. Поэтому герои действительно взрослеют на экране.

- На роль прослушивались более 300 девочек родом из Африки. Самое сложное в кастинге было найти родителей, которые бы согласились на то, чтобы их ребенок рос вместе с белым львом.

- Изначально планировалось, что у «Девочки Мии и белого льва» будет сиквел, однако это была слишком сложная идея для реализации, так как пришлось бы восстанавливать контакт между девочкой и львом.

- Идея фильма пришла к Жилю де Мэтру во время съёмок документальной картины для телевидения о дружбе детей с дикими животными.

Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу.

Однако три года спустя Мия узнает ужасную новость — Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного Континента.

7.7 Оцените
20 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 11 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Жиль Де Мэтр
Жиль Де Мэтр
В ролях
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд
Тесса Джуббер
Тесса Джуббер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миа и белый лев 4 постера
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Наша рецензия
«Большой кусь» — идеальное название для рецензии на франко-южноафриканскую зоозащитную мелодраму, сделанную по принципу «Освободите Вилли!». «Миа и белый лев» заманивает обещанием живописного кино про дружбу девочки-подростка и волшебного белого льва, но на деле оказывается полуторачасовой социальной рекламой с прямым призывом в финале помочь фонду, защищающему львов в ЮАР от жестокой коммерческой охоты и вымирания. Впрочем, тем, кто ностальгирует…
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Киноафиша.инфо 24 апреля 2019, 12:41
Здравствуйте, если фильма нет в расписании этого кинотеатра (https://spb.kinoafisha.info/cinema/4732/), значит его уже не будут показывать.
Динара Ризванова 24 апреля 2019, 12:28
Здравствуйте! Скажите пожалуйста Академппрке когда будет выходить,Лев и белый лев?
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20 голосов
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саундтрек фильма Миа и белый лев
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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