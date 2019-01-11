Миа и белый лев, 2018

Главная героиня фильма — девочка по имени Мия — оказывается в Африке из-за переезда родителей. Вдали от друзей она предается грусти. Но все меняется, когда она встречает львенка-альбиноса, который тоже не вписывается к собратьям. Эти двое становятся близкими друзьями и проходят вместе долгий и непростой путь взросления.
Французский режиссер Жиль де Мэтр мало известен за пределами своей родной страны и за свою карьеру снял не так много фильмов. Однако если вам полюбилась история дружбы мальчика и собаки в трилогии «Белль и Себастьян», вам наверняка придется по вкусу и картина «Девочка Мия и белый лев». В основном, в ленте сыграли начинающие актеры, но в ней также можно увидеть популярную француженку Мелани Лоран из «Иллюзии обмана» и «Бесславных ублюдков».
- Картина «Девочка Мия и белый лев» снималась в течение трех лет, так как единственная возможность снять настоящего льва с девочкой — вырасти вместе. Поэтому герои действительно взрослеют на экране.
- На роль прослушивались более 300 девочек родом из Африки. Самое сложное в кастинге было найти родителей, которые бы согласились на то, чтобы их ребенок рос вместе с белым львом.
- Изначально планировалось, что у «Девочки Мии и белого льва» будет сиквел, однако это была слишком сложная идея для реализации, так как пришлось бы восстанавливать контакт между девочкой и львом.
- Идея фильма пришла к Жилю де Мэтру во время съёмок документальной картины для телевидения о дружбе детей с дикими животными.
Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу.
Однако три года спустя Мия узнает ужасную новость — Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного Континента.