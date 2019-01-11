Миа и белый лев, 2018

Главная героиня фильма — девочка по имени Мия — оказывается в Африке из-за переезда родителей. Вдали от друзей она предается грусти. Но все меняется, когда она встречает львенка-альбиноса, который тоже не вписывается к собратьям. Эти двое становятся близкими друзьями и проходят вместе долгий и непростой путь взросления.

Французский режиссер Жиль де Мэтр мало известен за пределами своей родной страны и за свою карьеру снял не так много фильмов. Однако если вам полюбилась история дружбы мальчика и собаки в трилогии «Белль и Себастьян», вам наверняка придется по вкусу и картина «Девочка Мия и белый лев». В основном, в ленте сыграли начинающие актеры, но в ней также можно увидеть популярную француженку Мелани Лоран из «Иллюзии обмана» и «Бесславных ублюдков».