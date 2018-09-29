Тетрадь дружбы Нацумэ, 2018

Японская анимация продолжает набирать популярность в российском прокате. В основе сюжета полнометражной ленты «Тетрадь дружбы Нацумэ» лежит одноименный аниме сериал, состоящий из шести сезонов и снятый по одноименной манге Юки Мидорикавы.
В центре сюжета — школьник Такаси Нацумэ, обладающий сверхъестественными способностями. Мальчик может видеть различных духов, демонов и представителей потустороннего мира, что, однако, сильно усложняет его жизнь. В школе с ним неохотно общаются сверстники, а родителей он потерял будучи еще ребенком. Поэтому он принимает решение переехать в дом семьи Фдузивара, в окрестностях которого некогда жила его бабушка, обладающая точно такими же силами…
- Фильм «Тетрадь дружбя Нацумэ» заработал около 170 миллионов японских йен в стартовый уикенд в Японии.
- Манга Юки Мидорикавы, которая легла в основу сюжета, начала выходить в 2005 году и выпускается до сих пор.
Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…
Приключение… Читать дальше…