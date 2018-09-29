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Тетрадь дружбы Нацумэ Тетрадь дружбы Нацумэ
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Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

Тетрадь дружбы Нацумэ, 2018

2018 / Япония
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Главный герой видит призраков, но скрывает от людей свой дар
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Причины посмотреть Факты О фильме

Японская анимация продолжает набирать популярность в российском прокате. В основе сюжета полнометражной ленты «Тетрадь дружбы Нацумэ» лежит одноименный аниме сериал, состоящий из шести сезонов и снятый по одноименной манге Юки Мидорикавы.

В центре сюжета — школьник Такаси Нацумэ, обладающий сверхъестественными способностями. Мальчик может видеть различных духов, демонов и представителей потустороннего мира, что, однако, сильно усложняет его жизнь. В школе с ним неохотно общаются сверстники, а родителей он потерял будучи еще ребенком. Поэтому он принимает решение переехать в дом семьи Фдузивара, в окрестностях которого некогда жила его бабушка, обладающая точно такими же силами…

- Фильм «Тетрадь дружбя Нацумэ» заработал около 170 миллионов японских йен в стартовый уикенд в Японии.

- Манга Юки Мидорикавы, которая легла в основу сюжета, начала выходить в 2005 году и выпускается до сих пор.

Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 29 сентября 2018
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Такахиро Омори
Такахиро Омори
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тетрадь дружбы Нацумэ 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда в конце года друзья спросят, чем вам запомнился прошедший февраль — не медлите с ответом. Лучше скажите, не задумываясь: февраль 2019 года — месяц, когда в российские кинотеатры просочилось аниме. И сразу со знанием дела загибайте пальцы: повторный релиз классики Миядзаки, идущая на «Оскар» «Мирай из будущего», «Алита» Роберта Родригеса и, самое неожиданное — Тетрадь дружбы Нацумэ. Последний в этой обойме — очень приятный фрукт,…
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Юля Кошкина 12 февраля 2019, 19:46
В принципе, фильм вышел в духе уже выпущенных анимешек. Краски мягкие, пасторальные. Фильм про повседневность, особой борьбы не было.
Приключение… Читать дальше…
Данияр Наскенов 20 февраля 2019, 10:12
А в каком кинотеатрах города Алматы будут показывать?
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