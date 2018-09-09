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L'Homme Fidèle

Честный человек, 2019

2019 / Франция
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Французская романтическая драма
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой Абель — законченный романтик, который живет в Париже и во что бы то ни стало намерен вновь завоевать сердце своей бывшей девушки Марианны. Восемь лет назад она ушла от него к лучшему другу Полю, которого недавно не стало. Но на горизонте появляются ревнивый сын Марианны и очаровательная юная девушка, которая без ума от Абеля…

«Честный человек» — это второй режиссерский проект известного актеры Луи Гарреля, покорившего наши сердца в «Мечтателях». Его прошлая картина «Друзья», в которой снялись Гольшифте Фарахани, Венсан Макен и он сам, также строилась вокруг любовного многоугольника. Гаррель вновь сыграл в собственном фильме, но в этот раз с такими звездами, как Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.

- Мировая премьера фильма состоится в программе Special Presentations кинофестиваля в Торонто.

- Летиция Каста и Луи Гаррель, исполнившие главные роли, поженились в 2018 году.

- Роль в фильме Луи Гарреля стала пятой по счету в карьере Лили-Роуз Депп — дочери Джонни Деппа.

Фильм расскажет о девушке, которая бросает парня ради его лучшего друга. Но после смерти этого друга она возвращается к бывшему..

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера онлайн 10 сентября 2019
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Луи Гаррель
Луи Гаррель
В ролях
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Летиция Каста
Летиция Каста
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Честный человек 3 постера
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Абель (Луи Гаррель) когда-то встречался с Марианной (Летиция Каста), но та неожиданно и довольно беспардонно ушла от него к его другу Полю. И вот проходит восемь или девять лет, и Абель, и Марианна живут своими жизнями и, наверное, давно забыли друг друга. Но Поль умирает, оставив Марианну с восьмилетним сыном Жозефом (Джозеф Энджел). Абель, снова увидев Марианну, понимает, что чувства к ней разгораются с новой силой. Но необычному воссоединению пары мешает Эва (Лили-Роуз Депп), сестра Поля,…
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nopilot 1 июля 2019, 16:11
Честный или верный
Второй полнометражный фильм Луи Гарреля начинается там, где могла бы закончиться третья картина Жан-Люка Годара «Женщина есть… Читать дальше…
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