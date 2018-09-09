Честный человек, 2019

Главный герой Абель — законченный романтик, который живет в Париже и во что бы то ни стало намерен вновь завоевать сердце своей бывшей девушки Марианны. Восемь лет назад она ушла от него к лучшему другу Полю, которого недавно не стало. Но на горизонте появляются ревнивый сын Марианны и очаровательная юная девушка, которая без ума от Абеля…
«Честный человек» — это второй режиссерский проект известного актеры Луи Гарреля, покорившего наши сердца в «Мечтателях». Его прошлая картина «Друзья», в которой снялись Гольшифте Фарахани, Венсан Макен и он сам, также строилась вокруг любовного многоугольника. Гаррель вновь сыграл в собственном фильме, но в этот раз с такими звездами, как Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.
- Мировая премьера фильма состоится в программе Special Presentations кинофестиваля в Торонто.
- Летиция Каста и Луи Гаррель, исполнившие главные роли, поженились в 2018 году.
- Роль в фильме Луи Гарреля стала пятой по счету в карьере Лили-Роуз Депп — дочери Джонни Деппа.
Фильм расскажет о девушке, которая бросает парня ради его лучшего друга. Но после смерти этого друга она возвращается к бывшему..
Второй полнометражный фильм Луи Гарреля начинается там, где могла бы закончиться третья картина Жан-Люка Годара «Женщина есть… Читать дальше…