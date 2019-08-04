Трудности выживания, 2019

Летняя романтическая комедия «Трудности выживания» — картина работавшего над сериалом «Интерны» режиссёра Евгения Торесса, которая позволит публике на полтора часа отвлечься от будней суеты и отправиться на райский остров с молодыми звёздами русского кинематографа Елизаветой Кононовой («Как я стал русским») и Василием Бриченко («На краю»). На этот раз создатели «Хорошего мальчика» (2016) переносит зрителя в мир погони за сенсацией, принимающей неожиданный поворот.
Фильм расскажет о молодой журналистке, пытающейся заполучить репортаж об миллионере-отшельнике. Столкнувшись не только со страшным штормом, но и с беспощадностью лживых слухов-сенсаций, главная героиня и «миллионер» пытаются выжить на необитаемом острове.
Фильм принадлежит студии «2Д Целлулоид», подарившей зрителям фильмы «Хороший мальчик» (2016), «Деловое предложение» (2012) и «Незначительные подробности случайного эпизода» (2011).
Один из главных продюсеров фильма в один год работал над шестью фильмами вместе с «Трудностями выживания», включая «Как новый» (2019) и «Экспонат» (2020).
Российская премьера «Трудностей выживания» состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге
В погоне за сенсацией начинающая журналистка Нина отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет добровольно ушедший из общества миллионер. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью для девушки, это тот самый остров, который ей и был нужен, и «дикарь» тоже тут – только она ещё не знает, в какую авантюру оказалась втянута. Ближайшие несколько дней окажутся для неё самыми страшными – но полученный опыт поможет ей найти свою любовь и своё призвание.