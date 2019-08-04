Трудности выживания, 2019

Летняя романтическая комедия «Трудности выживания» — картина работавшего над сериалом «Интерны» режиссёра Евгения Торесса, которая позволит публике на полтора часа отвлечься от будней суеты и отправиться на райский остров с молодыми звёздами русского кинематографа Елизаветой Кононовой («Как я стал русским») и Василием Бриченко («На краю»). На этот раз создатели «Хорошего мальчика» (2016) переносит зрителя в мир погони за сенсацией, принимающей неожиданный поворот.

Фильм расскажет о молодой журналистке, пытающейся заполучить репортаж об миллионере-отшельнике. Столкнувшись не только со страшным штормом, но и с беспощадностью лживых слухов-сенсаций, главная героиня и «миллионер» пытаются выжить на необитаемом острове.