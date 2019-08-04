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Трудности выживания Трудности выживания
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Трудности выживания, 2019

2019 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Летняя романтическая комедия!
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Летняя романтическая комедия «Трудности выживания» — картина работавшего над сериалом «Интерны» режиссёра Евгения Торесса, которая позволит публике на полтора часа отвлечься от будней суеты и отправиться на райский остров с молодыми звёздами русского кинематографа Елизаветой Кононовой («Как я стал русским») и Василием Бриченко («На краю»). На этот раз создатели «Хорошего мальчика» (2016) переносит зрителя в мир погони за сенсацией, принимающей неожиданный поворот.

Фильм расскажет о молодой журналистке, пытающейся заполучить репортаж об миллионере-отшельнике. Столкнувшись не только со страшным штормом, но и с беспощадностью лживых слухов-сенсаций, главная героиня и «миллионер» пытаются выжить на необитаемом острове.

Фильм принадлежит студии «2Д Целлулоид», подарившей зрителям фильмы «Хороший мальчик» (2016), «Деловое предложение» (2012) и «Незначительные подробности случайного эпизода» (2011).

Один из главных продюсеров фильма в один год работал над шестью фильмами вместе с «Трудностями выживания», включая «Как новый» (2019) и «Экспонат» (2020).

Российская премьера «Трудностей выживания» состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге

В погоне за сенсацией начинающая журналистка Нина отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет добровольно ушедший из общества миллионер. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью для девушки, это тот самый остров, который ей и был нужен, и «дикарь» тоже тут – только она ещё не знает, в какую авантюру оказалась втянута. Ближайшие несколько дней окажутся для неё самыми страшными – но полученный опыт поможет ей найти свою любовь и своё призвание.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 4 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Евгений Торрес
Евгений Торрес
В ролях
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Елизавета Кононова
Елизавета Кононова
Ян Цапник
Ян Цапник
Артем Маркарьян
Артем Маркарьян
Анна Ардова
Анна Ардова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трудности выживания 2 постера
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Трудности выживания смотреть онлайн

Трудности выживания
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Выжить в России зачастую сложнее, чем даже на необитаемом острове. Молодой журналистке Нине (Елизавета Кононова) по сюжету фильма «Трудности выживания» придется проверить это утверждение и выжить на необитаемом острове недалеко от берегов Керчи, с недавних пор еще и аннексированном Россией. Директор радиостанции «Юмор FM» (камео Николая Фоменко), на котором девушка работает стажеркой, отправляет ее снять на камеру (черт знает, зачем радиостанции видеоблог) эксцентричного…
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glazenkova_86 26 августа 2019, 19:36
Такой бред! Отстой полнейший, а не фильм. Очень жалею потраченного времени и денег.
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рассказывать истории про молодых интереснее: Евгений Торрес дал эксклюзивное интервью Киноафише.Инфо Режиссер Евгений Торрес («Интерны», «В спорте только девушки») рассказал Киноафише о своем новом фильме, романтической комедии «Трудности выживания».    
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21 августа 2019 15:50
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