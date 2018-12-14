Точка возврата, 2018

Новый фильм в главной роли с Сильвестром Сталлоне «Точка возврата» расскажет историю одного громкого ограбления. После налета на инкассаторскую машину выжил лишь один из преступников, и теперь только он знает, где находятся все украденные деньги. Однако проблема заключается в том, что он потерял память. За ним по пятам следует коп, вместе с которым они при помощи экспериментального вещества смогут восстановить события того дня и прийти к точке возврата.

Американо-канадскую картину «Точка возврата» снял Брайан А. Миллер, известный по картинам «Принц», «Добро пожаловать в рай» и «Расправа». Исполнитель одной из главных ролей Сильвестр Сталлоне не требует отдельного представления, а его партнерами по съемочной площадке выступили Райан Гузман из серии «Шаг вперед» и Мэттью Модайн, снимавшийся в «Цельнометаллической оболочке».