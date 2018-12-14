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Точка возврата, 2018

2018 / Канада / США
4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Сильвестр Сталлоне в боевике о дерзком ограблении!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм в главной роли с Сильвестром Сталлоне «Точка возврата» расскажет историю одного громкого ограбления. После налета на инкассаторскую машину выжил лишь один из преступников, и теперь только он знает, где находятся все украденные деньги. Однако проблема заключается в том, что он потерял память. За ним по пятам следует коп, вместе с которым они при помощи экспериментального вещества смогут восстановить события того дня и прийти к точке возврата.

Американо-канадскую картину «Точка возврата» снял Брайан А. Миллер, известный по картинам «Принц», «Добро пожаловать в рай» и «Расправа». Исполнитель одной из главных ролей Сильвестр Сталлоне не требует отдельного представления, а его партнерами по съемочной площадке выступили Райан Гузман из серии «Шаг вперед» и Мэттью Модайн, снимавшийся в «Цельнометаллической оболочке».

- «Точка вовзрата» — это второй фильм режиссера Брайана А. Миллера за 2018 год. Немногим ранее он также выпустил ленту «Расправа» с Брюсом Уиллисом.

- В 2018 году на российские экраны выходил фильм с похожим названием — «Точка невозврата».

Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 14 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Брайан А Миллер
Брайан А Миллер
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Райан Гузман
Райан Гузман
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Точка возврата 3 постера
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Точка возврата смотреть онлайн

Точка возврата
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за 1 рубль
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Макдональд (Мэттю Модайн) – единственный выживший после резонансного ограбления инкассаторской машины. Речь идёт о большой сумке с деньгами, и даже не одной. Проблема в том, что при невыясненных обстоятельствах, явно связанных с делёжом награбленного, Макдональд получил травму головы и теперь не помнит, где деньги. Делом серьёзно занялся детектив Сайкс – мы мало о нём знаем, но вид у него суровый и играет его Сильвестр Сталлоне, так что сразу понятно – человек он непоследний и…
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саундтрек фильма Точка возврата
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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