Точка возврата, 2018

Новый фильм в главной роли с Сильвестром Сталлоне «Точка возврата» расскажет историю одного громкого ограбления. После налета на инкассаторскую машину выжил лишь один из преступников, и теперь только он знает, где находятся все украденные деньги. Однако проблема заключается в том, что он потерял память. За ним по пятам следует коп, вместе с которым они при помощи экспериментального вещества смогут восстановить события того дня и прийти к точке возврата.
Американо-канадскую картину «Точка возврата» снял Брайан А. Миллер, известный по картинам «Принц», «Добро пожаловать в рай» и «Расправа». Исполнитель одной из главных ролей Сильвестр Сталлоне не требует отдельного представления, а его партнерами по съемочной площадке выступили Райан Гузман из серии «Шаг вперед» и Мэттью Модайн, снимавшийся в «Цельнометаллической оболочке».
- «Точка вовзрата» — это второй фильм режиссера Брайана А. Миллера за 2018 год. Немногим ранее он также выпустил ленту «Расправа» с Брюсом Уиллисом.
- В 2018 году на российские экраны выходил фильм с похожим названием — «Точка невозврата».
Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.