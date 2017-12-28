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Come un gatto in tangenziale

Добро пожаловать в Рим, 2017

2017 / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Итальянская комедия о социальной справедливости.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новая комедия режиссёра Риккардо Милани (его лучшей картиной считается фильм «Ребекка» 2008 года). Почти весь актерский состав уже работал до этого с Риккардо. Паола Кортеллези снималась в картине «Простите, что я существую!», Соня Бергамаско - в «Женщина моей жизни», Антонио Альбанезе - в фильме «Мама или папа?», Лука Анджелетти - «Мама или папа?» и «Люси».

Вернувшись из очередной командировки, высокопоставленный римский аналитик Джованни узнает, что его 13-летняя дочь Агнес за время его отсутствия обзавелась женихом. Избранника девочки зовут Алессио, и он живет в самом неблагополучном районе Рима. Чтобы положить конец их дружбе, Джованни навещает маму Алессио – темпераментную женщину с тяжелой судьбой, которая настороженно встречает чужака из квартала богачей.
 

- Второе название фильма: «Как кошка на дороге».

- Премьера в Италии состоялась 28 декабря 2017.

- Картина победила в конкурсе Golden Globes, Italy 2018 в номинации Лучшая актриса - Паола Кортеллеси.

Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса обручена с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщиной со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 августа 2019
Премьера в мире 28 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Риккардо Милани
Риккардо Милани
В ролях
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Антонио Альбанезе
Антонио Альбанезе
Соня Бергамаско
Соня Бергамаско
Лука Анджелетти
Лука Анджелетти
Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в Рим 2 постера
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Добро пожаловать в Рим
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Джованни работает в аналитическом центре и всеми силами пытается выбить у международного фонда финансирование для бедных районов Италии. Он утверждает, что человека нельзя судить по внешности и заработку. Но когда Джованни возвращается в Рим, он узнаёт, что его единственная юная дочь Агнеса встречается с юношей Алессио из бедного квартала. Отец против такой связи. Точно так же считает мать парня Моника — сильная и грубоватая женщина, которая сразу невзлюбила и самого Джованни. Уже по…
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Nadezhda Kuzmina 7 августа 2019, 12:53
Скучно. На тройку. И опять нет дубляжа🤦‍♀️
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12 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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