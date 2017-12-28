Добро пожаловать в Рим, 2017

Новая комедия режиссёра Риккардо Милани (его лучшей картиной считается фильм «Ребекка» 2008 года). Почти весь актерский состав уже работал до этого с Риккардо. Паола Кортеллези снималась в картине «Простите, что я существую!», Соня Бергамаско - в «Женщина моей жизни», Антонио Альбанезе - в фильме «Мама или папа?», Лука Анджелетти - «Мама или папа?» и «Люси».
Вернувшись из очередной командировки, высокопоставленный римский аналитик Джованни узнает, что его 13-летняя дочь Агнес за время его отсутствия обзавелась женихом. Избранника девочки зовут Алессио, и он живет в самом неблагополучном районе Рима. Чтобы положить конец их дружбе, Джованни навещает маму Алессио – темпераментную женщину с тяжелой судьбой, которая настороженно встречает чужака из квартала богачей.
- Второе название фильма: «Как кошка на дороге».
- Премьера в Италии состоялась 28 декабря 2017.
- Картина победила в конкурсе Golden Globes, Italy 2018 в номинации Лучшая актриса - Паола Кортеллеси.
Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса обручена с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщиной со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.