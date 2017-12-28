Добро пожаловать в Рим, 2017

Новая комедия режиссёра Риккардо Милани (его лучшей картиной считается фильм «Ребекка» 2008 года). Почти весь актерский состав уже работал до этого с Риккардо. Паола Кортеллези снималась в картине «Простите, что я существую!», Соня Бергамаско - в «Женщина моей жизни», Антонио Альбанезе - в фильме «Мама или папа?», Лука Анджелетти - «Мама или папа?» и «Люси».



Вернувшись из очередной командировки, высокопоставленный римский аналитик Джованни узнает, что его 13-летняя дочь Агнес за время его отсутствия обзавелась женихом. Избранника девочки зовут Алессио, и он живет в самом неблагополучном районе Рима. Чтобы положить конец их дружбе, Джованни навещает маму Алессио – темпераментную женщину с тяжелой судьбой, которая настороженно встречает чужака из квартала богачей.

