Сельма в городе призраков, 2019

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Кажется, после «Тайны Коко», которую в свою очередь сравнивали с «Книгой жизни», о знаменитом (но не таком, как Хэллоуин) Дне Смерти ничего нового уже не снять. Но мексиканцы готовы поспорить даже с обладателем премии «Оскар». В конце концов, это их день, это их история, им её по миру и разносить. «Сельма в городе призраков» Карлоса Гутиеррез Медрано действительно предлагает новый взгляд на как будто традиционную историю. Или, правильнее будет…