Сельма в городе призраков, 2019

Юная Сельма росла в приемной семье. Родители заботились о ней, как о родной дочери, но девочка всегда мечтала найти настоящих отца и маму. Однажды старшие братья обнаруживают старинную книгу заклинаний, благодаря которой можно попасть в иной мир. И главная героиня решает отправиться в Город Призраков, в надежде узнать хоть что-нибудь о настоящих родителях.
Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она мечтает встретить своих настоящих родителей. Неожиданно её старшие братья находят древнюю книгу заклинаний, открывающую путь в другие миры. Втроем они отправятся в путешествие в удивительный Город Призраков, чтобы отыскать ключ к прошлому девушки.