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Сельма в городе призраков Сельма в городе призраков
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Dia de Muertos

Сельма в городе призраков, 2019

2019 / Мексика
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Сельма отправляется в таинственный город, чтобы найти своих настоящих родителей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Сельма росла в приемной семье. Родители заботились о ней, как о родной дочери, но девочка всегда мечтала найти настоящих отца и маму. Однажды старшие братья обнаруживают старинную книгу заклинаний, благодаря которой можно попасть в иной мир. И главная героиня решает отправиться в Город Призраков, в надежде узнать хоть что-нибудь о настоящих родителях.

  • Оригинальный перевод картины – «День мертвых».
  • История проекта началась в далеком 2004 году. Однако долгие годы создатели не могли приступить к реализации, поскольку не могли найти нужного финансирования.
  • Премьера мультфильма была запланирована еще на 2017 год. Однако в это же время на экраны выходил анимационный фильм Pixar «Тайна Коко», у которого был схожий сюжет. Мексиканский проект не смог бы составить достаточную конкуренцию этой ленте, поэтому было принято решение отложить премьеру на 2 года.
  • «Тайна Коко» изначально имела то же название – «День мертвых». Из-за этого едва не возник конфликт двух студий. Авторы мексиканского мультфильма зарегистрировали свой сценарий и авторские права еще в 2007 году. Поэтому проект Pixar вынужден был сменить название.

Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она мечтает встретить своих настоящих родителей. Неожиданно её старшие братья находят древнюю книгу заклинаний, открывающую путь в другие миры. Втроем они отправятся в путешествие в удивительный Город Призраков, чтобы отыскать ключ к прошлому девушки.

 

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 8 марта 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Карлос Гутиеррез Медрано
Карлос Гутиеррез Медрано
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сельма в городе призраков 3 постера
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Сельма в городе призраков смотреть онлайн

Сельма в городе призраков
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Наша рецензия
Кажется, после «Тайны Коко», которую в свою очередь сравнивали с «Книгой жизни», о знаменитом (но не таком, как Хэллоуин) Дне Смерти ничего нового уже не снять. Но мексиканцы готовы поспорить даже с обладателем премии «Оскар». В конце концов, это их день, это их история, им её по миру и разносить. «Сельма в городе призраков» Карлоса Гутиеррез Медрано действительно предлагает новый взгляд на как будто традиционную историю. Или, правильнее будет…
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